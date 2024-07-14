https://sarabic.ae/20240714/الطيران-الأمريكي-والبريطاني-يشن-3-غارات-على-محافظة-الحديدة-اليمنية-1090795493.html
الطيران الأمريكي والبريطاني يشن 3 غارات على محافظة الحديدة اليمنية
الطيران الأمريكي والبريطاني يشن 3 غارات على محافظة الحديدة اليمنية
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن "شن غارات أمريكية وبريطانية، هي الثانية اليوم الأحد، استهدفت موافع تابعة للجماعة في اليمن". 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T18:13+0000
2024-07-14T18:13+0000
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وأفادت قناة المسيرة، التابعة لـ"أنصار الله"، بأن الطيران الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على محافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر".وكانت "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق اليوم، عن غارة أمريكية بريطانية جديدة استهدفت منطقة "بحيص" في محافظة حجة شمال غربي اليمن.وكانت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، التي تتولى حماية السفن في البحر الأحمر، أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن الفرقاطة "بسارا" التابعة لها دمرت طائرة مسيرة في خليج عدن.وقال موقع "آراب نيوز" إن "أسبيدس" كانت قد بدأت مهامها، في فبراير/ شباط الماضي، لمواجهة هجمات تنفذها جماعة "أنصار الله" بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في المنطقة، حيث تبرر الجماعة هجماتها بأنها تضامنا مع الفلسطينيين ومعاناة سكان غزة من الحرب الإسرائيلية.وأعلنت القوات الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، أن قواتها دمرت 5 زوارق غير مأهولة و3 طائرات مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر وفي منطقة تسيطر عليها الجماعة باليمن.وأضافت القيادة الأمريكية: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرتين من دون طيار للحوثيين فوق البحر الأحمر، وأخرى في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وذكرت أنه "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، ووفقا البيان: "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محميةً وأكثر أمناً".يأتي البيان الأمريكي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية 5 غارات على مواقع متفرقة لـ"أنصار الله" في منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف شمال مدينة الحديدة، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة الحديدة لـ"سبوتنيك".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، منذ بداية جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240714/الرئيس-الإيراني-المنتخب-يشيد-بإجراءات-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-ضد-إسرائيل-1090790354.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الطيران الأمريكي والبريطاني يشن 3 غارات على محافظة الحديدة اليمنية
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن "شن غارات أمريكية وبريطانية، هي الثانية اليوم الأحد، استهدفت موافع تابعة للجماعة في اليمن".
وأفادت قناة
المسيرة، التابعة لـ"أنصار الله"، بأن الطيران الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على محافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر".
وكانت "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق اليوم، عن غارة أمريكية بريطانية جديدة
استهدفت منطقة "بحيص" في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وكانت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، التي تتولى حماية السفن في البحر الأحمر، أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن الفرقاطة "بسارا" التابعة لها دمرت طائرة مسيرة في خليج عدن
.
وقال موقع
"آراب نيوز" إن "أسبيدس" كانت قد بدأت مهامها، في فبراير/ شباط الماضي، لمواجهة هجمات تنفذها جماعة "أنصار الله" بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في المنطقة، حيث تبرر الجماعة هجماتها بأنها تضامنا مع الفلسطينيين ومعاناة سكان غزة من الحرب الإسرائيلية.
وأعلنت القوات الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، أن قواتها دمرت 5 زوارق غير مأهولة و3 طائرات مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر وفي منطقة تسيطر عليها الجماعة باليمن.
وأضافت القيادة الأمريكية: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرتين من دون طيار للحوثيين فوق البحر الأحمر، وأخرى في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وذكرت أنه "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، ووفقا البيان: "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محميةً وأكثر أمناً".
يأتي البيان الأمريكي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية 5 غارات على مواقع متفرقة لـ"أنصار الله" في منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف شمال مدينة الحديدة، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة الحديدة لـ"سبوتنيك".
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.
وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن
، منذ بداية جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.