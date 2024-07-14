https://sarabic.ae/20240714/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-15-شهيدا-و80-جريحا-إثر-مجزرة-إسرائيلية-جديدة-في-مخيم-النصيرات-1090789029.html

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 15 شهيدا و80 جريحا إثر مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم النصيرات

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 15 شهيدا و80 جريحا إثر مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم النصيرات

سبوتنيك عربي

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، "الجيش الإسرائيلي بارتكاب مجزرة مروعة ضد النازحين في مدرسة أبو عريبان في مخيم النصيرات راح ضحيتها 15... 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T14:46+0000

2024-07-14T14:46+0000

2024-07-14T14:46+0000

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، اليوم، إن "هذه المجزرة تأتي استكمالاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي"، مشيرًا إلى أن الاحتلال ركز على ارتكاب المجازر في مدارس تؤوي آلاف النازحين.وأضاف البيان أن "هذه المجازر تأتي في ظل إسقاط الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية".وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، "بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة المروعة والمجازر ضد المدنيين، واصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية"، محملا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين".وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.وقُتل وأصيب العشرات، في وقت سباق أمس السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".وحمّل البيان "إسرائيل والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين"، مطالبًا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي