https://sarabic.ae/20240714/وزير-إسرائيلي-التحريض-على-اغتيال-نتنياهو-أخطر-مما-كان-عليه-قبل-اغتيال-رابين-1090781082.html

وزير إسرائيلي: التحريض على اغتيال نتنياهو أخطر مما كان عليه قبل اغتيال رابين

وزير إسرائيلي: التحريض على اغتيال نتنياهو أخطر مما كان عليه قبل اغتيال رابين

سبوتنيك عربي

‏صرح وزير إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن التحريض على اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أخطر مما كان عليه قبل اغتيال سلفه، إسحاق رابين. 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T08:43+0000

2024-07-14T08:43+0000

2024-07-14T08:43+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن عميحاي شيكلي، وزير التراث الإسرائيلي، أن التحريض في الوقت الراهن على اغتيال رئيس الوزراء نتنياهو أخطر مما كان عليه قبل اغتيال رابين.ويشار إلى أن إسحاق رابين، رئيس الوزراء الأسبق، قد اغتيل في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، خلال مهرجان خطابي مؤيد للسلام في مدينة تل أبيب، بعدما أقدم يهودي متطرف، اسمه إيجال عامير، على إطلاق النار عليه، وتوفي أثناء محاولة الأطباء إنقاذ حياته.وتأتي تصريحات وزير التراث الإسرائيلي تعليقا على تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي، أمس السبت، في بنسلفانيا إلى محاولة اغتيال بعد إطلاق أعيرة نارية.وبعد الحادثة، انتشرت صور لترامب وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى، حيث كان محاطا برجال أمن.وقطع الرئيس الأمريكي جو بايدن إجازته وعاد إلى واشنطن على خلفية محاولة اغتيال ترامب، معلنا أن سيتلقى من مسؤولي إنفاذ القانون، صباح الأحد، إحاطة محدثة بشأن الواقعة.وشوهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يغادر طائرته الخاصة دون تلقي المساعدة، بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.

https://sarabic.ae/20240714/إف-بي-آي-يكشف-هوية-الشخص-الذي-حاول-اغتيال-ترامب-يبلغ-من-العمر-20-عاما-1090780430.html

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