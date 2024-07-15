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https://sarabic.ae/20240715/السناتور-جي-دي-فانس-نائبا-لترامب-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1090834348.html
ترامب يختار السناتور جي دي فانس نائبا له في الانتخابات الرئاسية
ترامب يختار السناتور جي دي فانس نائبا له في الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اختيار سناتور ولاية أوهايو، جي دي فانس، ليتولى منصب نائب الرئيس، إذا فاز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T20:08+0000
2024-07-15T20:11+0000
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جاء ذلك في بيان لترامب، اليوم الاثنين، نقلته وسائل إعلام أمريكية، أشار فيه إلى أنه اختار فانس لأنه الشخص الأنسب لهذا المنصب.وتابع: "تم اختياره بعد مشاورات وتفكير مطول وكان الاختيار من بين آخرين يمتلكون مواهب كثيرة"، مشيرًا إلى أن فانس خدم في البحرية الأمريكية وتخرج من جامعة ولاية أوهايو بامتياز مع مرتبة الشرف.ولفت إلى أن جي دي فانس تخرج من كلية الحقوق وعمل محررا لمجلة "ييل" للقانون، ورئيسًا لجمعية المحاربين القدامى في الجامعة.ولفت ترامب إلى أن الكتاب الذي ألفه فانس ودافع فيه عن الرجال والنساء المجتهدين في الولايات المتحدة الأمريكية كان من أكثر الكتب مبيعا في البلاد، مضيفا: "يتمتع جي دي فانس بمسيرة مهنية ناجحة في عالم التكنولوجيا والاقتصاد وسيكون داعما للعمال والمزارعين الأمريكيين في العديد من الولايات الأمريكية".وأصبح السناتور جي دي فانس، يتبنى الأجندة الشعبوية الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب بعدما كان من أقوى المنتقدين له.
https://sarabic.ae/20240715/ترامب-إسقاط-قضية-الوثائق-السرية-في-فلوريدا-مجرد-خطوة-أولى-ويجب-إسقاط-كل-القضايا-الأخرى-1090821084.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار

ترامب يختار السناتور جي دي فانس نائبا له في الانتخابات الرئاسية

20:08 GMT 15.07.2024 (تم التحديث: 20:11 GMT 15.07.2024)
© AP Photo / Evan Vucciمحاولة إغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية
محاولة إغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اختيار سناتور ولاية أوهايو، جي دي فانس، ليتولى منصب نائب الرئيس، إذا فاز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
جاء ذلك في بيان لترامب، اليوم الاثنين، نقلته وسائل إعلام أمريكية، أشار فيه إلى أنه اختار فانس لأنه الشخص الأنسب لهذا المنصب.
وتابع: "تم اختياره بعد مشاورات وتفكير مطول وكان الاختيار من بين آخرين يمتلكون مواهب كثيرة"، مشيرًا إلى أن فانس خدم في البحرية الأمريكية وتخرج من جامعة ولاية أوهايو بامتياز مع مرتبة الشرف.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
ترامب: إسقاط قضية الوثائق السرية في فلوريدا مجرد خطوة أولى ويجب إسقاط كل القضايا الأخرى
15:08 GMT
ولفت إلى أن جي دي فانس تخرج من كلية الحقوق وعمل محررا لمجلة "ييل" للقانون، ورئيسًا لجمعية المحاربين القدامى في الجامعة.
ولفت ترامب إلى أن الكتاب الذي ألفه فانس ودافع فيه عن الرجال والنساء المجتهدين في الولايات المتحدة الأمريكية كان من أكثر الكتب مبيعا في البلاد، مضيفا: "يتمتع جي دي فانس بمسيرة مهنية ناجحة في عالم التكنولوجيا والاقتصاد وسيكون داعما للعمال والمزارعين الأمريكيين في العديد من الولايات الأمريكية".
وأصبح السناتور جي دي فانس، يتبنى الأجندة الشعبوية الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب بعدما كان من أقوى المنتقدين له.
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