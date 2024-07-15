https://sarabic.ae/20240715/ترامب-إسقاط-قضية-الوثائق-السرية-في-فلوريدا-مجرد-خطوة-أولى-ويجب-إسقاط-كل-القضايا-الأخرى-1090821084.html
ترامب: إسقاط قضية الوثائق السرية في فلوريدا مجرد خطوة أولى ويجب إسقاط كل القضايا الأخرى
ترامب: إسقاط قضية الوثائق السرية في فلوريدا مجرد خطوة أولى ويجب إسقاط كل القضايا الأخرى
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن "إسقاط دعوى الوثائق السرية سيكون له انعكاس على باقي القضايا". 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T15:08+0000
2024-07-15T15:08+0000
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وقال ترامب إنه "يجب التوقف عن استخدام النظام القضائي كسلاح"، مؤكدًا أن "وزارة العدل الديمقراطية نسقت كل هذه الهجمات السياسية ضده".وشدد ترامب على "ضرورة إسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضده"، كما أكد على ضرورة الوحدة لإنهاء استخدام النظام القضائي كسلاح وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل البعض حكومة بايدن مسؤولية الحادث.
https://sarabic.ae/20240714/خبراء-محاولة-اغتيال-ترامب-تفتح-الباب-لسيناريوهات-عدة-في-أمريكا-1090794099.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
ترامب: إسقاط قضية الوثائق السرية في فلوريدا مجرد خطوة أولى ويجب إسقاط كل القضايا الأخرى
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن "إسقاط دعوى الوثائق السرية سيكون له انعكاس على باقي القضايا".
وقال ترامب إنه "يجب التوقف عن استخدام النظام القضائي كسلاح"، مؤكدًا أن "وزارة العدل الديمقراطية نسقت كل هذه الهجمات السياسية ضده".
وشدد ترامب على "ضرورة إسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضده"، كما أكد على ضرورة الوحدة لإنهاء استخدام النظام القضائي كسلاح وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.
وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة
أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".
وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.
وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.
وأثار الحادث موجة تنديد
عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل البعض حكومة بايدن مسؤولية الحادث.