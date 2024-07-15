زراعة التبغ في الضفة الغربية مصدر رزق لكثير من العاطلين عن العمل بسبب الحرب على قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240715/زراعة-التبغ-في-الضفة-الغربية-مصدر-رزق-لكثير-من-العاطلين-عن-العمل-بسبب-الحرب-على-قطاع-غزة--1090805846.html
زراعة التبغ في الضفة الغربية مصدر رزق لكثير من العاطلين عن العمل بسبب الحرب على قطاع غزة
زراعة التبغ في الضفة الغربية مصدر رزق لكثير من العاطلين عن العمل بسبب الحرب على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،عن انتشار زراعة التبغ في الضفة الغربية، بسبب ارتفاع نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة الحرب... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T10:36+0000
2024-07-15T10:36+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
اقتصاد فلسطين
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/1d/1086521487_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_21a2c6580a8b26700ae4ab9e71201a46.jpg
تلقي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بظلالها على الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية، وتزداد أحوال الفلسطينيين صعوبة، مع فقدان نسبة كبيرة من العمال الفلسطينيين عملهم، ومع دخول الحرب شهرها العاشر، ترتفع أعداد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية بشكل كبير.وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 75%، في نهاية الربع الأخير من العام 2023، مقارنة مع 46% بالربع الثالث عشية الحرب، في 7 أكتوبر، بينما ارتفعت معدلات البطالة في الضفة الغربية "خلال الربع الرابع من 2023" إلى 32%، مقارنة مع نحو 13% في الربع الثالث، من العام الماضي.وجاء في بيان جهاز الإحصاء: "تم فقدان ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحرب، وتشير تقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى أن حوالي 500 ألف عامل من الضفة وغزة فقدوا فرص عملهم خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع الحرب على قطاع غزة، وهذه الأرقام تشمل قرابة 200 ألف عامل داخل إسرائيل، بالإضافة إلى العاملين في السوق المحلية".زراعة التبغونظراً للظروف الاقتصادية المتدهورة وتآكل الأجور وارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر المرتفعة في المجتمع الفلسطيني، أخذت بلدة يعبد في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، في زراعة وتصنيع التبغ للمستهلكين المحليين.ومع تزايد عدد العاطلين عن العمل، تضاعف حجم الأرض المزروعة بالتبغ، حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالتبغ في محافظة جنين قرابة 14 كيلومترا مربعا، تنتج أكثر من ألف طن سنويا، وفق ما صرح به مسؤولون في وزارة الزراعة الفلسطينية، وارتفعت نسبة الأيدي العاملة التي تعمل في إنتاج التبغ.ويواظب المزارع، مفيد حسان، ومن معه من المزراعين والعمال على تنظيف محيط أشتال التبغ من الأعشاب حتى لا تؤثر في نمو الشتلة، وبعد ذلك يميل لون أوراق التبغ إلى اللون الأصفر في دلالة على نضجها، ثم تبدأ عملية القطاف.ويضيف حسان: "هناك معيقات أمام نجاح هذه الزراعة، فعدم توفر المال الكافي لدى العمال العاطلين عن العمل لزراعة الأرض، فعلا مدار الأشهر الماضية لم يبقى من مدخراتهم شيء، ولكن بعضهم استطاع زراعة الأرض ووفر فرصة عمل للأخرين، وكذلك، فإن عدم دعم هذه النوعية من الزراعة سبب في عدم تطويرها، فالمزارع يزرع الأرض ويجني أقل ربح، فهي غير مجدية بشكل كبير على المستوى التجاري".وتسمى القطفة الأولى للتبغ المزروع بـ"كَشّة الميّة"، والثانية "الفحلة الأولى"، والثالثة "الفحلة الثانية"، أما القطفة الأخيرة فتسمى "الترجوني"، وبعد نهاية جمع المحصول في كل قطفة، تعلق أوراق التبغ تحت أشعة الشمس على خيوط طول الواحد منها أكثر من متر حتى تجف ويميل لونها إلى الحمرة.وتضيف أم محمد: "يحتاج هذا العمل إلى جهد كبير، وعمل لعدة ساعات متواصلة، وهذا يرهق أولادي ويرهقني لكن لا يوجد خيار آخر في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر على فلسطين، وهذا العمل وفر لعائلتي دخلا جيدا، خاصة بعدما توقف العمل داخل إسرائيل، ونستطيع الآن توفير مصاريف الجامعة لأولادي، والطعام واحتياجات المنزل، وزراعة التبغ هو العمل المتوفر للكثيرين في المنطقة، وبشكل عام إذا تم دعم الزراعة وأنواعها المختلفة، سيتم توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من العاطلين عن العمل".نكهة ثقيلةوبعد جفاف الأوراق، توضع فوق بضعها بعضا في صنادق خشبية بحيث تكون رؤوس الأوراق إلى داخل الصندوق وقواعدها نحو الخارج، وتأتي تلك الخطوة تمهيداً لتصدير أوراق التبغ إلى مصانع السجائر، أو بيعها للتجار، أو فرمها وتسويقها مباشرة للمدخنين الذين يلفونها يدوياً.ويقول مفيد حسان: "الدخان العربي هو أفضل بديل للمدخن الفقير، فالوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح، للعمال والعاطلين عن العمل شراء دخان مستورد بمبلغ يتراوح من 25-40 شيكل حسب النوع، ( 7-11 دولار أمريكي) ، بينما سعر الدخان العربي 4 شيكل، ( 1.2 دولار أمريكي)".ويعمل الشاب باسم أبو بكر في زراعة التبغ، بعدما توقف عمله داخل إسرائيل بسبب الحرب، ويجني مبلغا زهيدا، لكن هذا العمل هو المتوفر حاليا، في ظل الحالة المعيشية الصعبة.ويضيف: "كنت قبل الحرب أدخن بمبلغ 600 شيكل في الشهر، (165 دولار أمريكي)، والآن مع الظروف الصعبة بتنا لا نستطيع شراء الدخان المستورد، واليوم أدخن التبغ العربي بمبلغ تقريبا 200 شيكل في الشهر، ( 55 دولار أمريكي)، وأفضل طعم التبغ العربي بالنسبة لي، لأني أعمل فيه وأقوم بتصنيعه، رغم أنه أثقل قليلا، لكنه أوفر ماديا".ويئن اقتصاد الضفة الغربية تحت وطأة الحرب على قطاع غزة، وقد توقفت القنوات الثلاثة الرئيسية التي كانت تغذي الاقتصاد الفلسطيني، فمنذ السابع من أكتوبر 2023، أغُلق الباب أمام العمال الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، ويغذوا الاقتصاد الفلسطيني شهرياً بقرابة مليار ونصف شيكل ( 420 ميلون دولار)، ومنذ بداية الحرب على القطاع توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني، ويغذوا السوق شهريا بقرابة 1.4 مليار شيكل (390 مليون دولار)، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الإسرائيلية، والتي تقدر شهرياً بقرابة 750 ميلون شيكل ( 208 ملايين دولار)، فإنها تدفع الضفة الغربية إلى ضائقة اقتصادية قد تفتح الباب على مصراعيه لانفجار كبير.وتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتتحكم في مواردها، وتقوم بجمع الضرائب على المنتجات الفلسطينية، وقد أعلنت منظمة العمل الدولية فقدان "32% من الوظائف" في الضفة الغربية، كما سحبت إسرائيل عقب اندلاع الحرب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتركتهم دون دخل، فضلاً عن حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وتوقف المساعدات المالية من الدول المانحة لفلسطين.الهلال الأحمر الكويتي ينفذ مشروعا إغاثيا في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزةنجل نتنياهو يشن هجوما حادا على قطر.. ودبلوماسي قطري يرد عليه
https://sarabic.ae/20240705/تركيا-شرعنة-إسرائيل-للبؤر-الاستيطانية-في-الضفة-الغربية-تؤكد-عدم-نيتها-للسلام-1090513374.html
https://sarabic.ae/20240705/تقرير-وزير-المالية-الإسرائيلي-لديه-خطة-لمنع-إقامة-دولة-فلسطينية-في-الضفة-1090506721.html
https://sarabic.ae/20240704/إسرائيل-توافق-على-خطط-لبناء-أكثر-من-5000-منزل-جديد-في-مستوطنات-الضفة-الغربية-1090471124.html
https://sarabic.ae/20240628/مسؤول-في-هيئة-مقاومة-الجدار-يكشف-لـسبوتنيك-مخططات-وإجراءات-إسرائيل-لضم-أراضي-الضفة-الغربية-1090272066.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/1d/1086521487_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0630bb83c7ef0e9856e15fb5663db8d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اقتصاد فلسطين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اقتصاد فلسطين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

زراعة التبغ في الضفة الغربية مصدر رزق لكثير من العاطلين عن العمل بسبب الحرب على قطاع غزة

10:36 GMT 15.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat"ضريبة الحرب تدفع بعد الحرب"... اقتصاد الضفة الغربية يئن تحت وطأة الحرب على قطاع غزة
ضريبة الحرب تدفع بعد الحرب... اقتصاد الضفة الغربية يئن تحت وطأة الحرب على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،عن انتشار زراعة التبغ في الضفة الغربية، بسبب ارتفاع نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع.
تلقي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بظلالها على الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية، وتزداد أحوال الفلسطينيين صعوبة، مع فقدان نسبة كبيرة من العمال الفلسطينيين عملهم، ومع دخول الحرب شهرها العاشر، ترتفع أعداد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية بشكل كبير.
وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 75%، في نهاية الربع الأخير من العام 2023، مقارنة مع 46% بالربع الثالث عشية الحرب، في 7 أكتوبر، بينما ارتفعت معدلات البطالة في الضفة الغربية "خلال الربع الرابع من 2023" إلى 32%، مقارنة مع نحو 13% في الربع الثالث، من العام الماضي.
وجاء في بيان جهاز الإحصاء: "تم فقدان ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحرب، وتشير تقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى أن حوالي 500 ألف عامل من الضفة وغزة فقدوا فرص عملهم خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع الحرب على قطاع غزة، وهذه الأرقام تشمل قرابة 200 ألف عامل داخل إسرائيل، بالإضافة إلى العاملين في السوق المحلية".
الأعلام التركية منكسة أمام وزارة الخارجية في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
تركيا: شرعنة إسرائيل للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية تؤكد عدم نيتها للسلام
5 يوليو, 13:28 GMT

زراعة التبغ

ونظراً للظروف الاقتصادية المتدهورة وتآكل الأجور وارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر المرتفعة في المجتمع الفلسطيني، أخذت بلدة يعبد في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، في زراعة وتصنيع التبغ للمستهلكين المحليين.
ومع تزايد عدد العاطلين عن العمل، تضاعف حجم الأرض المزروعة بالتبغ، حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالتبغ في محافظة جنين قرابة 14 كيلومترا مربعا، تنتج أكثر من ألف طن سنويا، وفق ما صرح به مسؤولون في وزارة الزراعة الفلسطينية، وارتفعت نسبة الأيدي العاملة التي تعمل في إنتاج التبغ.
ويواظب المزارع، مفيد حسان، ومن معه من المزراعين والعمال على تنظيف محيط أشتال التبغ من الأعشاب حتى لا تؤثر في نمو الشتلة، وبعد ذلك يميل لون أوراق التبغ إلى اللون الأصفر في دلالة على نضجها، ثم تبدأ عملية القطاف.

ويقول مفيد حسان لوكالة "سبوتنيك" عن زراعة التبغ: "بعدما أغلق سوق العمل في إسرائيل أمام العامل الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر 2023، أصبح الخيار المتاح أمام العمال هو زراعة الأرض، وخاصة زراعة التبغ في شمال الضفة الغربية، حيث توفر هذه الزراعة فرص عمل لقرابة 60% من العاطلين عن العمل في هذه المنطقة، وتوفر فرصة عمل للشبان والنساء وحتى الأطفال، فهناك عائلات يعمل جميع أفرادها في التبغ العربي، وبالتالي هذه الزراعة وفرت مصدر دخل للعمال الذي توقفوا عن العمل بسبب الحرب".

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
تقرير: وزير المالية الإسرائيلي لديه خطة لمنع إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية
5 يوليو, 11:58 GMT
ويضيف حسان: "هناك معيقات أمام نجاح هذه الزراعة، فعدم توفر المال الكافي لدى العمال العاطلين عن العمل لزراعة الأرض، فعلا مدار الأشهر الماضية لم يبقى من مدخراتهم شيء، ولكن بعضهم استطاع زراعة الأرض ووفر فرصة عمل للأخرين، وكذلك، فإن عدم دعم هذه النوعية من الزراعة سبب في عدم تطويرها، فالمزارع يزرع الأرض ويجني أقل ربح، فهي غير مجدية بشكل كبير على المستوى التجاري".
وتسمى القطفة الأولى للتبغ المزروع بـ"كَشّة الميّة"، والثانية "الفحلة الأولى"، والثالثة "الفحلة الثانية"، أما القطفة الأخيرة فتسمى "الترجوني"، وبعد نهاية جمع المحصول في كل قطفة، تعلق أوراق التبغ تحت أشعة الشمس على خيوط طول الواحد منها أكثر من متر حتى تجف ويميل لونها إلى الحمرة.
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
إسرائيل توافق على خطط لبناء أكثر من 5000 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية
4 يوليو, 16:12 GMT
وتقول الحاجة أم محمد لـ "سبوتنيك" وهي تعمل وجميع أفراد عائلتها في قطف وتجفيف التبغ: "أولادي يذهبون بعد الفجر إلى الأرض للعمل في التبغ، والمحصول الذي يجنوه، يقومون بجلبه للمنزل قرابة الساعة التاسعة صباحا، ومن ثم نعمل جميعنا لساعات طويلة، في تجهيز المرحلة الثانية من التبغ، وجعله يجف في صفوف".
وتضيف أم محمد: "يحتاج هذا العمل إلى جهد كبير، وعمل لعدة ساعات متواصلة، وهذا يرهق أولادي ويرهقني لكن لا يوجد خيار آخر في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر على فلسطين، وهذا العمل وفر لعائلتي دخلا جيدا، خاصة بعدما توقف العمل داخل إسرائيل، ونستطيع الآن توفير مصاريف الجامعة لأولادي، والطعام واحتياجات المنزل، وزراعة التبغ هو العمل المتوفر للكثيرين في المنطقة، وبشكل عام إذا تم دعم الزراعة وأنواعها المختلفة، سيتم توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من العاطلين عن العمل".

نكهة ثقيلة

وبعد جفاف الأوراق، توضع فوق بضعها بعضا في صنادق خشبية بحيث تكون رؤوس الأوراق إلى داخل الصندوق وقواعدها نحو الخارج، وتأتي تلك الخطوة تمهيداً لتصدير أوراق التبغ إلى مصانع السجائر، أو بيعها للتجار، أو فرمها وتسويقها مباشرة للمدخنين الذين يلفونها يدوياً.
ويقول مفيد حسان: "الدخان العربي هو أفضل بديل للمدخن الفقير، فالوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح، للعمال والعاطلين عن العمل شراء دخان مستورد بمبلغ يتراوح من 25-40 شيكل حسب النوع، ( 7-11 دولار أمريكي) ، بينما سعر الدخان العربي 4 شيكل، ( 1.2 دولار أمريكي)".
ويعمل الشاب باسم أبو بكر في زراعة التبغ، بعدما توقف عمله داخل إسرائيل بسبب الحرب، ويجني مبلغا زهيدا، لكن هذا العمل هو المتوفر حاليا، في ظل الحالة المعيشية الصعبة.
مكبرات الصوت في المستوطنات الإسرائيلية تعيق العملية التعليمية شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
مسؤول في "هيئة مقاومة الجدار" يكشف لـ"سبوتنيك" مخططات وإجراءات إسرائيل لضم أراضي الضفة الغربية
28 يونيو, 13:58 GMT

ويقول باسم أبو بكر لوكالة "سبوتنيك": "بعد ارتفاع سعر الدخان المستورد بشكل كبير، أصبحت أنظر إلى الموضوع من ناحية مادية، فالدخان العربي أقل سعرا بكثير عن باقي الدخان، وبمجرد شراء كيلو غرام واحد يكفي لمدة حوالي شهر".

ويضيف: "كنت قبل الحرب أدخن بمبلغ 600 شيكل في الشهر، (165 دولار أمريكي)، والآن مع الظروف الصعبة بتنا لا نستطيع شراء الدخان المستورد، واليوم أدخن التبغ العربي بمبلغ تقريبا 200 شيكل في الشهر، ( 55 دولار أمريكي)، وأفضل طعم التبغ العربي بالنسبة لي، لأني أعمل فيه وأقوم بتصنيعه، رغم أنه أثقل قليلا، لكنه أوفر ماديا".
ويئن اقتصاد الضفة الغربية تحت وطأة الحرب على قطاع غزة، وقد توقفت القنوات الثلاثة الرئيسية التي كانت تغذي الاقتصاد الفلسطيني، فمنذ السابع من أكتوبر 2023، أغُلق الباب أمام العمال الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، ويغذوا الاقتصاد الفلسطيني شهرياً بقرابة مليار ونصف شيكل ( 420 ميلون دولار)، ومنذ بداية الحرب على القطاع توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني، ويغذوا السوق شهريا بقرابة 1.4 مليار شيكل (390 مليون دولار)، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الإسرائيلية، والتي تقدر شهرياً بقرابة 750 ميلون شيكل ( 208 ملايين دولار)، فإنها تدفع الضفة الغربية إلى ضائقة اقتصادية قد تفتح الباب على مصراعيه لانفجار كبير.
وتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتتحكم في مواردها، وتقوم بجمع الضرائب على المنتجات الفلسطينية، وقد أعلنت منظمة العمل الدولية فقدان "32% من الوظائف" في الضفة الغربية، كما سحبت إسرائيل عقب اندلاع الحرب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتركتهم دون دخل، فضلاً عن حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وتوقف المساعدات المالية من الدول المانحة لفلسطين.
الهلال الأحمر الكويتي ينفذ مشروعا إغاثيا في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة
نجل نتنياهو يشن هجوما حادا على قطر.. ودبلوماسي قطري يرد عليه
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 5 قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة05:26 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала