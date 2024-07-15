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https://sarabic.ae/20240715/غالانت-لعائلات-المجندات-الأسيرات-اضغطوا-على-نتنياهو-قبل-توجهه-إلى-واشنطن-1090834153.html
غالانت لعائلات المجندات الأسيرات: اضغطوا على نتنياهو قبل توجهه إلى واشنطن
غالانت لعائلات المجندات الأسيرات: اضغطوا على نتنياهو قبل توجهه إلى واشنطن
سبوتنيك عربي
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عائلات المجندات الأسيرات في غزة، إلى لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل توجهه إلى واشنطن والضغط عليه. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T20:01+0000
2024-07-15T20:01+0000
غزة
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وخلال لقاء مع عائلات المجندات الأسيرات في غزة، قال غالانت، إن "التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس من خلال المفاوضات الجارية عبر الوسطاء لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بات أقرب من أي وقت مضى".وأضاف أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية تدعم المقترح المطروح"، مشيرًا إلى "إجماع مطلق لدى الجيش والشاباك والموساد على أنه لا يوجد عقبة أمنية تمنع إتمام الصفقة، ولا يمكن التغلب عليها بالنسبة لإسرائيل".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "أضاف بنودا قد تعطل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس".ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن مسؤولين في وزارة الدفاع، أن "نتنياهو قد أضاف بعض البنود التي قد تعرقل أو تعطل التوصل إلى اتفاق يقضي بعود المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة".وأوضحت القناة أنه "من أبرز تلك البنود عدم السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة، وهو ما يعني وضع عراقيل في طريق إتمام الصفقة مع حماس، التي ترغب في عودة الأهالي الفلسطينيين إلى شمال القطاع".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240713/رئيس-الموساد-يترأس-وفدا-إسرائيليا-إلى-الدوحة-لمواصلة-المفاوضات-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1090771155.html
https://sarabic.ae/20240713/إسرائيليون-ينظمون-مسيرة-احتجاجية-باتجاه-القدس-لمطالبة-نتنياهو-بعقد-صفقة-تبادل-مع-حماس-فيديو-1090769409.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

غالانت لعائلات المجندات الأسيرات: اضغطوا على نتنياهو قبل توجهه إلى واشنطن

20:01 GMT 15.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovوزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عائلات المجندات الأسيرات في غزة، إلى لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل توجهه إلى واشنطن والضغط عليه.
وخلال لقاء مع عائلات المجندات الأسيرات في غزة، قال غالانت، إن "التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس من خلال المفاوضات الجارية عبر الوسطاء لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بات أقرب من أي وقت مضى".
وأضاف أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية تدعم المقترح المطروح"، مشيرًا إلى "إجماع مطلق لدى الجيش والشاباك والموساد على أنه لا يوجد عقبة أمنية تمنع إتمام الصفقة، ولا يمكن التغلب عليها بالنسبة لإسرائيل".
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
رئيس الموساد يترأس وفدا إسرائيليا إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"
13 يوليو, 19:24 GMT
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "أضاف بنودا قد تعطل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس".
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن مسؤولين في وزارة الدفاع، أن "نتنياهو قد أضاف بعض البنود التي قد تعرقل أو تعطل التوصل إلى اتفاق يقضي بعود المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة".
وأوضحت القناة أنه "من أبرز تلك البنود عدم السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة، وهو ما يعني وضع عراقيل في طريق إتمام الصفقة مع حماس، التي ترغب في عودة الأهالي الفلسطينيين إلى شمال القطاع".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
إسرائيليون ينظمون مسيرة احتجاجية باتجاه القدس لمطالبة نتنياهو بعقد صفقة تبادل مع "حماس".. فيديو
13 يوليو, 18:16 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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