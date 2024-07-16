https://sarabic.ae/20240716/الجيش-الإسرائيلي-يقر-لأول-مرة-بوجود-نقص-كبير-في-الدبابات-والآليات-بسبب-تضررها-بمعارك-غزة-1090839192.html

الجيش الإسرائيلي يقر لأول مرة بوجود نقص كبير في الدبابات والآليات بسبب تضررها بمعارك غزة

الجيش الإسرائيلي يقر لأول مرة بوجود نقص كبير في الدبابات والآليات بسبب تضررها بمعارك غزة

سبوتنيك عربي

اعترف الجيش الإسرائيلي بوجود نقص كبير في الدبابات والآليات جراء تضررها في المعارك الضارية التي خاضها جنوده في قطاع غرة. 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T05:58+0000

2024-07-16T05:58+0000

2024-07-16T05:58+0000

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وأفادت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، بأن هناك "التماسا قُدّم للمحكمة العليا بخصوص خدمة النساء في المواقع القتالية"، مشيرة إلى أن الجيش رد بأنه من غير الممكن تدريب النساء على الدبابات في الوقت الحالي، بسبب عواقب الحرب.وقال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال الحرب، تضررت العديد من الدبابات، والتي تم تعطيلها في هذه المرحلة ولا تستخدم للقتال أو التدريب، ومن غير المتوقع أن يتم إدخال دبابات جديدة إلى الجهاز قريبًا"، مؤكدا أن "عدد الدبابات المتوفرة في سلاح المدرعات ليس كافيا سواء للمجهود الحربي أو لإجراء التجربة في نفس الوقت".ورأى رئيس الأركان أنه "في ضوء الوضع الأمني غير العادي وعواقب الحرب الكثيفة على نظام المدرعات، لا يمكن إجراء تجربة مناورة المدرعات في الموعد المحدد، وسيتم تأجيلها لمدة عام - لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم