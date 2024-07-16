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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
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الجيش الإسرائيلي يقر لأول مرة بوجود نقص كبير في الدبابات والآليات بسبب تضررها بمعارك غزة
الجيش الإسرائيلي يقر لأول مرة بوجود نقص كبير في الدبابات والآليات بسبب تضررها بمعارك غزة
سبوتنيك عربي
اعترف الجيش الإسرائيلي بوجود نقص كبير في الدبابات والآليات جراء تضررها في المعارك الضارية التي خاضها جنوده في قطاع غرة. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T05:58+0000
2024-07-16T05:58+0000
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وأفادت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، بأن هناك "التماسا قُدّم للمحكمة العليا بخصوص خدمة النساء في المواقع القتالية"، مشيرة إلى أن الجيش رد بأنه من غير الممكن تدريب النساء على الدبابات في الوقت الحالي، بسبب عواقب الحرب.وقال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال الحرب، تضررت العديد من الدبابات، والتي تم تعطيلها في هذه المرحلة ولا تستخدم للقتال أو التدريب، ومن غير المتوقع أن يتم إدخال دبابات جديدة إلى الجهاز قريبًا"، مؤكدا أن "عدد الدبابات المتوفرة في سلاح المدرعات ليس كافيا سواء للمجهود الحربي أو لإجراء التجربة في نفس الوقت".ورأى رئيس الأركان أنه "في ضوء الوضع الأمني غير العادي وعواقب الحرب الكثيفة على نظام المدرعات، لا يمكن إجراء تجربة مناورة المدرعات في الموعد المحدد، وسيتم تأجيلها لمدة عام - لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240715/غالانت-لعائلات-المجندات-الأسيرات-اضغطوا-على-نتنياهو-قبل-توجهه-إلى-واشنطن-1090834153.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يقر لأول مرة بوجود نقص كبير في الدبابات والآليات بسبب تضررها بمعارك غزة

05:58 GMT 16.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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اعترف الجيش الإسرائيلي بوجود نقص كبير في الدبابات والآليات جراء تضررها في المعارك الضارية التي خاضها جنوده في قطاع غرة.
وأفادت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، بأن هناك "التماسا قُدّم للمحكمة العليا بخصوص خدمة النساء في المواقع القتالية"، مشيرة إلى أن الجيش رد بأنه من غير الممكن تدريب النساء على الدبابات في الوقت الحالي، بسبب عواقب الحرب.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال الحرب، تضررت العديد من الدبابات، والتي تم تعطيلها في هذه المرحلة ولا تستخدم للقتال أو التدريب، ومن غير المتوقع أن يتم إدخال دبابات جديدة إلى الجهاز قريبًا"، مؤكدا أن "عدد الدبابات المتوفرة في سلاح المدرعات ليس كافيا سواء للمجهود الحربي أو لإجراء التجربة في نفس الوقت".
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
غالانت لعائلات المجندات الأسيرات: اضغطوا على نتنياهو قبل توجهه إلى واشنطن
أمس, 20:01 GMT
ورأى رئيس الأركان أنه "في ضوء الوضع الأمني غير العادي وعواقب الحرب الكثيفة على نظام المدرعات، لا يمكن إجراء تجربة مناورة المدرعات في الموعد المحدد، وسيتم تأجيلها لمدة عام - لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025".
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة04:58 GMT
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