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القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240716/القوات-الأوكرانية-تهاجم-مقاطعة-بيلغورود-أكثر-من-40-مرة-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1090845050.html
القوات الأوكرانية تهاجم مقاطعة بيلغورود أكثر من 40 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية
القوات الأوكرانية تهاجم مقاطعة بيلغورود أكثر من 40 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الجنود الأوكرانيين هاجموا خلال الساعات الـ24 الماضية مقاطعة بيلغورود أكثر من 40 مرة، مستخدمين... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T10:20+0000
2024-07-16T10:45+0000
روسيا
قصف
مصابين
مقتل مدنيين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقا لما نشره الحاكم عبر قناته على "تلغرام"، ففي 15 يوليو/تموز أُطلقت 29 قذيفة على 8 مناطق وتم الكشف عن هجمات باستخدام 46 مسيرة، في حين لم يذكر غلادكوف عدد القذائف التي تم إسقاطها في منطقة روفينكا، مشيرا إلى أن الدفاع الجوي تصدى لأهداف في الأجواء، حيث أصيب مدنيون في قرية أوكتابورسكي بمنطقة بيلغورود خلال الأيام الثلاثة الماضية.وفي يوم الاثنين، أصيب 3 رجال إثر هجوم طائرة مسيرة. ورُصدت أضرار مختلفة التي لحقت بـ 4 شقق في مبنى سكني و8 منازل خاصة، إضافة إلى منشأة بنية تحتية ومخزن و10 سيارات.وأضاف حاكم المقاطعة أن 6 قذائف و9 مسيرات أُطلقت على 8 تجمعات سكنية بجانب بيلغورود. وفي قرية أوكتابورسكي أصيب 3 أشخاص بعد استهداف مسيرة لسيارة. وفي منطقة كراسنوياروجسكي أُطلقت 7 قذائف وأيضا جرت سلسلة هجومت بـ5 مسيرات. وأوضح رئيس منطقة ياكوفليفسكي أنه جرى إسقاط مسيرة في المنطقة.وأشار غلادكوف إلى أنه تم إطلاق 5 قذائف و24 مسيرة انتحارية خلال 3 هجمات.في أراضي مقاطعة بيلغورود كلها جرى تفعيل "مستوى الخطر الإرهابي المرتفع" منذ 11 أبريل/نيسان عام 2022، وذلك بسبب تفاقم الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية ونشاط العسكريين الأوكرانيين المرتفع هناك.وتمتد الحدود الروسية الأوكرانية في مقاطعة بيلغورود على مسافة 350 كيلوميترا.
https://sarabic.ae/20240716/مصدر-أعضاء-من-بانديدوس-الأمريكي-للدراجات-النارية-يقاتلون-في-أوكرانيا-1090841409.html
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روسيا, قصف, مصابين, مقتل مدنيين
روسيا, قصف, مصابين, مقتل مدنيين

القوات الأوكرانية تهاجم مقاطعة بيلغورود أكثر من 40 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

10:20 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 10:45 GMT 16.07.2024)
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Sputnik . Anton Vergun
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تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الجنود الأوكرانيين هاجموا خلال الساعات الـ24 الماضية مقاطعة بيلغورود أكثر من 40 مرة، مستخدمين طائرات مسيرة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص مدنيين.
ووفقا لما نشره الحاكم عبر قناته على "تلغرام"، ففي 15 يوليو/تموز أُطلقت 29 قذيفة على 8 مناطق وتم الكشف عن هجمات باستخدام 46 مسيرة، في حين لم يذكر غلادكوف عدد القذائف التي تم إسقاطها في منطقة روفينكا، مشيرا إلى أن الدفاع الجوي تصدى لأهداف في الأجواء، حيث أصيب مدنيون في قرية أوكتابورسكي بمنطقة بيلغورود خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وفي يوم الاثنين، أصيب 3 رجال إثر هجوم طائرة مسيرة. ورُصدت أضرار مختلفة التي لحقت بـ 4 شقق في مبنى سكني و8 منازل خاصة، إضافة إلى منشأة بنية تحتية ومخزن و10 سيارات.

ودوّن الحاكم في قناته أنه منطقة بوريسوفسكي أطلق على قريتي بوغون-غورودوك وغروزسكويه 3 قذائف، وجرى هجوم على قرية نوفوبتروفكا بمسيرتين. وتعرضت قرى دوبروبوليه وبيزيمينو وكوزينكا وسبوداريوشينو لهجمات بـ5 مسيرات و8 قذائف.

جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين استسلموا في ماريوبول، في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية. حيث قدم أطباء المستشفى المساعدة الطبية للأسرى. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: أعضاء من "بانديدوس" الأمريكي للدراجات النارية يقاتلون في أوكرانيا
08:16 GMT
وأضاف حاكم المقاطعة أن 6 قذائف و9 مسيرات أُطلقت على 8 تجمعات سكنية بجانب بيلغورود. وفي قرية أوكتابورسكي أصيب 3 أشخاص بعد استهداف مسيرة لسيارة. وفي منطقة كراسنوياروجسكي أُطلقت 7 قذائف وأيضا جرت سلسلة هجومت بـ5 مسيرات. وأوضح رئيس منطقة ياكوفليفسكي أنه جرى إسقاط مسيرة في المنطقة.
وأشار غلادكوف إلى أنه تم إطلاق 5 قذائف و24 مسيرة انتحارية خلال 3 هجمات.
في أراضي مقاطعة بيلغورود كلها جرى تفعيل "مستوى الخطر الإرهابي المرتفع" منذ 11 أبريل/نيسان عام 2022، وذلك بسبب تفاقم الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية ونشاط العسكريين الأوكرانيين المرتفع هناك.
وتمتد الحدود الروسية الأوكرانية في مقاطعة بيلغورود على مسافة 350 كيلوميترا.
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