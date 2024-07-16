مصدر: أعضاء من "بانديدوس" الأمريكي للدراجات النارية يقاتلون في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240716/مصدر-أعضاء-من-بانديدوس-الأمريكي-للدراجات-النارية-يقاتلون-في-أوكرانيا-1090841409.html
مصدر: أعضاء من "بانديدوس" الأمريكي للدراجات النارية يقاتلون في أوكرانيا
مصدر: أعضاء من "بانديدوس" الأمريكي للدراجات النارية يقاتلون في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء من نادي "بانديدوس" الدولي للدراجات النارية، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، يقاتلون في صفوف القوات... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T08:16+0000
2024-07-16T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0d/1061143601_0:14:2958:1678_1920x0_80_0_0_97c38f83609c46e81ad5925fbca700d6.jpg
أفاد مصدر في وكالات إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك"، بأنه "تم إجراء تحليل لموارد الإنترنت المتعلقة بنادي "بانديدوس" للدراجات النارية، بالإضافة، إلى مراقبة الشبكات الاجتماعية لأعضاء النادي، وأظهر فحص الصور الفوتوغرافية أن بعض ممثلي النادي من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان هم عسكريون في القوات المسلحة لأوكرانيا".يقع المقر الرئيسي لنادي "بانديدوس" في ولاية تكساس، ويمتلك النادي شبكة واسعة من الفروع في 22 دولة. واستنادًا إلى البيانات المفتوحة على الشبكات الاجتماعية، تم تحديد العديد من أعضاء نادي الدراجات النارية، وهم أيضًا عسكريون في القوات المسلحة الأوكرانية.وفي الفترة، من 3 إلى 15 يوليو/ تموز 2022، خضع بوروفسكي مع آخرين، للتدريب تحت إشراف الرقيب في مشاة البحرية الأمريكية، نيكولاس بيركو، في "دورة القيادة على المستوى الأساسي"، بحسب الشهادة التي نشرها راكب الدراجة النارية. ويخدم بوروفسكي الآن في الوحدة العسكرية 7382، في لواء الدفاع الأرضي 126 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي يتمركز في أوديسا.وشارك بوروفسكي في الأعمال العدائية في مقاطعات أوديسا ونيكولاييف وخيرسون. ويذكر أن صديقه أيضًا، وهو عضو في نادي "بانديدوس" قاتل في أوكرانيا ومات بالفعل، وفقا لمنشورات بوروفسكي على مواقع التواصل الاجتماعي.بالإضافة إلى ذلك، هناك مواطنان أوكرانيان مرتبطان بشكل غير مباشر بنادي الدراجات النارية "بانديدوس" يقاتلان لصالح نظام كييف، هما أنطون لوزيتسكي، وأندريه نيفسكي.وفي منتصف مارس/آذار الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، وصل 13387 مرتزقاً أجنبياً إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك إلى جانب نظام كييف. خلال هذه الفترة، تم القضاء على 5962 مسلحا.السفير الروسي يكشف سبب إخفاء واشنطن للحقائق بشأن سقوط الصاروخ الأوكراني على كييفوزارة الدفاع الروسية: تصريحات ممثلي نظام كييف بشأن ضربة روسية صاروخية على أهداف مدنية غير صحيحة
https://sarabic.ae/20240511/أوكرانيا-تستخدم-المرتزقة-الأجانب-كـمواد-استهلاكية-1088734693.html
https://sarabic.ae/20240716/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-1090838460.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0d/1061143601_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_33e2014750d4e2c00d6943469c965bae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

مصدر: أعضاء من "بانديدوس" الأمريكي للدراجات النارية يقاتلون في أوكرانيا

08:16 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 08:59 GMT 16.07.2024)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين استسلموا في ماريوبول، في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية. حيث قدم أطباء المستشفى المساعدة الطبية للأسرى.
جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين استسلموا في ماريوبول، في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية. حيث قدم أطباء المستشفى المساعدة الطبية للأسرى. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء من نادي "بانديدوس" الدولي للدراجات النارية، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
أفاد مصدر في وكالات إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك"، بأنه "تم إجراء تحليل لموارد الإنترنت المتعلقة بنادي "بانديدوس" للدراجات النارية، بالإضافة، إلى مراقبة الشبكات الاجتماعية لأعضاء النادي، وأظهر فحص الصور الفوتوغرافية أن بعض ممثلي النادي من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان هم عسكريون في القوات المسلحة لأوكرانيا".
يقع المقر الرئيسي لنادي "بانديدوس" في ولاية تكساس، ويمتلك النادي شبكة واسعة من الفروع في 22 دولة. واستنادًا إلى البيانات المفتوحة على الشبكات الاجتماعية، تم تحديد العديد من أعضاء نادي الدراجات النارية، وهم أيضًا عسكريون في القوات المسلحة الأوكرانية.

واستنادا إلى الصور المنشورة على "إنستغرام" (محظور في روسيا) ذهب عضو من نادي "بانديدوس"، واسمه أناتولي بوروفسكي، للخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، وبحسب الوثائق التي تم نشرها، فإن بوروفسكي ولد في دزيرجينسك (جمهورية دونيتسك الشعبية)، ويقيم بشكل دائم في أوديسا.

الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تستخدم المرتزقة الأجانب كـ"مواد استهلاكية"
11 مايو, 13:52 GMT
وفي الفترة، من 3 إلى 15 يوليو/ تموز 2022، خضع بوروفسكي مع آخرين، للتدريب تحت إشراف الرقيب في مشاة البحرية الأمريكية، نيكولاس بيركو، في "دورة القيادة على المستوى الأساسي"، بحسب الشهادة التي نشرها راكب الدراجة النارية.
ويخدم بوروفسكي الآن في الوحدة العسكرية 7382، في لواء الدفاع الأرضي 126 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي يتمركز في أوديسا.
وشارك بوروفسكي في الأعمال العدائية في مقاطعات أوديسا ونيكولاييف وخيرسون. ويذكر أن صديقه أيضًا، وهو عضو في نادي "بانديدوس" قاتل في أوكرانيا ومات بالفعل، وفقا لمنشورات بوروفسكي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
04:55 GMT
بالإضافة إلى ذلك، هناك مواطنان أوكرانيان مرتبطان بشكل غير مباشر بنادي الدراجات النارية "بانديدوس" يقاتلان لصالح نظام كييف، هما أنطون لوزيتسكي، وأندريه نيفسكي.
وفي منتصف مارس/آذار الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، وصل 13387 مرتزقاً أجنبياً إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك إلى جانب نظام كييف. خلال هذه الفترة، تم القضاء على 5962 مسلحا.
السفير الروسي يكشف سبب إخفاء واشنطن للحقائق بشأن سقوط الصاروخ الأوكراني على كييف
وزارة الدفاع الروسية: تصريحات ممثلي نظام كييف بشأن ضربة روسية صاروخية على أهداف مدنية غير صحيحة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تعترف لأول مرة بفقدان العديد من الدبابات في غزة06:32 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала