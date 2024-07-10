https://sarabic.ae/20240710/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-عسكريا-سريا-في-أوديسا--1090664612.html

القوات الروسية تدمر مستودعا عسكريا سريا في أوديسا

القوات الروسية تدمر مستودعا عسكريا سريا في أوديسا

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أنه تم استهداف مستودع ذخيرة سري للقوات المسلحة الأوكرانية، كان فيه مرتزقة بريطانيون. 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T14:04+0000

2024-07-10T14:04+0000

2024-07-10T14:04+0000

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وبحسب ليبيديف، تم تدمير مستودع سري للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث كان المرتزقة البريطانيون، في ميناء تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا.وقال ليبيديف: "وفقًا لرفاق محليين، فقد استهدفت طائرة مستودعا للذخيرة، حيث تم تسليم صواريخ، في سرية تامة قبل بضعة أيام ولم يكن من الممكن تحديد أي منها بالضبط".وبحسب ليبيديف، استُهدف المستودع، في الساعة 04:00، وبعد 30 إلى 40 دقيقة، توجهت سيارة مزودة بصافرات إنذار باتجاه رومانيا. وأضاف ليبيديف: "يؤكد رفاقنا العاملون في القطاع الطبي أن البريطانيين ماتوا، وهم الذين تم إجلاؤهم نحو رومانيا".وأشار أيضًا إلى أن الميناء تعرض لهجوم الأسبوع الماضي، ولكن هذه المرة كان الانفجار قويًا وشعر به سكان أوديسا.ورداً على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع العسكريين والمعدات والمرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية للقوات الأوكرانية، كمنشآت الطاقة، ومعامل الأسلحة، والقيادة العسكرية، والاتصالات.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا وتكرارا أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة دقيقة بأسلحة بعيدة المدى على منشآت الصناعة العسكرية في أوكرانيا القوات الروسية تحرر بلدة سوكول بجمهورية دونيتسك الشعبية

https://sarabic.ae/20240710/قوات-مجموعة-الشرق-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090656372.html

https://sarabic.ae/20240709/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تضرب-مكان-اجتماع-لقادة-عسكريين-أوكرانيين----1090621031.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا