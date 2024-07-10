https://sarabic.ae/20240710/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-عسكريا-سريا-في-أوديسا--1090664612.html
القوات الروسية تدمر مستودعا عسكريا سريا في أوديسا
القوات الروسية تدمر مستودعا عسكريا سريا في أوديسا
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أنه تم استهداف مستودع ذخيرة سري للقوات المسلحة الأوكرانية، كان فيه مرتزقة بريطانيون. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T14:04+0000
2024-07-10T14:04+0000
2024-07-10T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
سلاح روسيا
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وبحسب ليبيديف، تم تدمير مستودع سري للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث كان المرتزقة البريطانيون، في ميناء تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا.وقال ليبيديف: "وفقًا لرفاق محليين، فقد استهدفت طائرة مستودعا للذخيرة، حيث تم تسليم صواريخ، في سرية تامة قبل بضعة أيام ولم يكن من الممكن تحديد أي منها بالضبط".وبحسب ليبيديف، استُهدف المستودع، في الساعة 04:00، وبعد 30 إلى 40 دقيقة، توجهت سيارة مزودة بصافرات إنذار باتجاه رومانيا. وأضاف ليبيديف: "يؤكد رفاقنا العاملون في القطاع الطبي أن البريطانيين ماتوا، وهم الذين تم إجلاؤهم نحو رومانيا".وأشار أيضًا إلى أن الميناء تعرض لهجوم الأسبوع الماضي، ولكن هذه المرة كان الانفجار قويًا وشعر به سكان أوديسا.ورداً على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع العسكريين والمعدات والمرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية للقوات الأوكرانية، كمنشآت الطاقة، ومعامل الأسلحة، والقيادة العسكرية، والاتصالات.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا وتكرارا أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة دقيقة بأسلحة بعيدة المدى على منشآت الصناعة العسكرية في أوكرانيا القوات الروسية تحرر بلدة سوكول بجمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20240709/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تضرب-مكان-اجتماع-لقادة-عسكريين-أوكرانيين----1090621031.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعا عسكريا سريا في أوديسا
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أنه تم استهداف مستودع ذخيرة سري للقوات المسلحة الأوكرانية، كان فيه مرتزقة بريطانيون.
وبحسب ليبيديف، تم تدمير مستودع سري للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث كان المرتزقة البريطانيون، في ميناء تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا.
وقال ليبيديف: "وفقًا لرفاق محليين، فقد استهدفت طائرة مستودعا للذخيرة، حيث تم تسليم صواريخ، في سرية تامة قبل بضعة أيام ولم يكن من الممكن تحديد أي منها بالضبط".
وبحسب ليبيديف، استُهدف المستودع، في الساعة 04:00، وبعد 30 إلى 40 دقيقة، توجهت سيارة مزودة بصافرات إنذار باتجاه رومانيا. وأضاف ليبيديف: "يؤكد رفاقنا العاملون في القطاع الطبي أن البريطانيين ماتوا، وهم الذين تم إجلاؤهم نحو رومانيا".
وأشار أيضًا إلى أن الميناء تعرض لهجوم الأسبوع الماضي، ولكن هذه المرة كان الانفجار قويًا وشعر به سكان أوديسا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن منظومة "إسكندر" العملياتية التكتيكية دمرت منصتين لصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، ومحطة رادار "جيراف" في جنوبي مقاطعة أوديسا.
ورداً على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية،
تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع العسكريين والمعدات والمرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية للقوات الأوكرانية، كمنشآت الطاقة، ومعامل الأسلحة، والقيادة العسكرية، والاتصالات.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا وتكرارا أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.