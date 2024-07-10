https://sarabic.ae/20240710/قوات-مجموعة-الشرق-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090656372.html
قوات مجموعة "الشرق" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في جمهورية دونيتسك الشعبية
قوات مجموعة "الشرق" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T10:34+0000
2024-07-10T10:34+0000
2024-07-10T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، تجمعات للقوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 31 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 34، و36 من مشاة البحرية، ولواءي الدفاع الأرضي 113، و127، واللواء 13 من الحرس الوطني في مناطق فولشانسك، ومالي بروخودي، وبورشيفايا، وفيلتشا، وغلوبوكوي، وليبتسي، في مقاطعة خاركوف.وتم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات اللواء الهجومي 92، والكتيبة الهجومية 42 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 275 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كازاك"، وعربتين عسكريتين، ومدفع هاوتزر عيار 155 أمريكي الصنع من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 14 و30 و44 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 110، واللواء 12 التابع لكتيبة "آزوف" في مناطق كوبيانسك، وسينكوفكا، وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات من الألوية الهجومية الجوية 28 و31 و33 و118 و79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديليفكا، وغريغوروفكا، وكراسنوي، وتشاسوف يار، وإليزافيتوفكا، وأوسبينوفكا، ودالني، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 عسكري، و6 مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين من طراز "M119" عيار 105 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة.وتم صد خمس هجمات مضادة من لواء الهجوم 31، ولواء المشاة 142، واللواء 95 المحمول جوا، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 510 عسكريا، ومركبة قتالية ألمانية الصنع من طراز "ماردر"، ومركبتين، ومدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 128، واللواء 21 للحرس الوطني، في مناطق أوكتيابر، وأوروزاينوي، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد هجوم للواء 108 دفاع أرضي.ودمرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 22 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 35 مشاة بحرية، في مناطق أنتونوفكا، وتوكاريفكا، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، كما تم تدمير مستودع ميداني لذخائر المدفعية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت، في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" خطوة أخرى نحو التصعيدالقوات الروسية تدمر ثلاث منصات لإطلاق صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
قوات مجموعة "الشرق" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:34 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 11:21 GMT 10.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية.
استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، تجمعات للقوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 31 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 34، و36 من مشاة البحرية، ولواءي الدفاع الأرضي 113، و127، واللواء 13 من الحرس الوطني في مناطق فولشانسك، ومالي بروخودي، وبورشيفايا، وفيلتشا، وغلوبوكوي، وليبتسي، في مقاطعة خاركوف.
وتم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات اللواء الهجومي 92، والكتيبة الهجومية 42 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 275 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كازاك"، وعربتين عسكريتين، ومدفع هاوتزر عيار 155 أمريكي الصنع من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 14 و30 و44 للقوات المسلحة الأوكرانية،
ولواء الدفاع 110، واللواء 12 التابع لكتيبة "آزوف" في مناطق كوبيانسك، وسينكوفكا، وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 495 عسكريًا، ودبابة، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن" و "AN/TPQ-50" أمريكية الصنع.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة،
واستهدفت القوى البشرية والمعدات من الألوية الهجومية الجوية 28 و31 و33 و118 و79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديليفكا، وغريغوروفكا، وكراسنوي، وتشاسوف يار، وإليزافيتوفكا، وأوسبينوفكا، ودالني، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 عسكري، و6 مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين من طراز "M119" عيار 105 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، كما دمرت تشكيلات الألوية الميكانيكية 32 و41 و47 و110 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 129 في مناطق فوزدفيزنكا، وإليزافيتوفكا، وأرتيموفو، ودروزبا، وتيموفيفكا، وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد خمس هجمات مضادة من لواء الهجوم 31، ولواء المشاة 142، واللواء 95 المحمول جوا، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 510 عسكريا، ومركبة قتالية ألمانية الصنع من طراز "ماردر"، ومركبتين، ومدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 128، واللواء 21 للحرس الوطني، في مناطق أوكتيابر، وأوروزاينوي، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد هجوم للواء 108 دفاع أرضي.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدانا" عيار 155 ملم، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.
ودمرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 22 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 35 مشاة بحرية، في مناطق أنتونوفكا، وتوكاريفكا، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، كما تم تدمير مستودع ميداني لذخائر المدفعية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت، في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.