https://sarabic.ae/20240710/قوات-مجموعة-الشرق-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090656372.html

قوات مجموعة "الشرق" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في جمهورية دونيتسك الشعبية

قوات مجموعة "الشرق" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T10:34+0000

2024-07-10T10:34+0000

2024-07-10T11:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، تجمعات للقوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 31 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 34، و36 من مشاة البحرية، ولواءي الدفاع الأرضي 113، و127، واللواء 13 من الحرس الوطني في مناطق فولشانسك، ومالي بروخودي، وبورشيفايا، وفيلتشا، وغلوبوكوي، وليبتسي، في مقاطعة خاركوف.وتم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات اللواء الهجومي 92، والكتيبة الهجومية 42 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 275 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كازاك"، وعربتين عسكريتين، ومدفع هاوتزر عيار 155 أمريكي الصنع من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 14 و30 و44 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 110، واللواء 12 التابع لكتيبة "آزوف" في مناطق كوبيانسك، وسينكوفكا، وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات من الألوية الهجومية الجوية 28 و31 و33 و118 و79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديليفكا، وغريغوروفكا، وكراسنوي، وتشاسوف يار، وإليزافيتوفكا، وأوسبينوفكا، ودالني، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 عسكري، و6 مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين من طراز "M119" عيار 105 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة.وتم صد خمس هجمات مضادة من لواء الهجوم 31، ولواء المشاة 142، واللواء 95 المحمول جوا، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 510 عسكريا، ومركبة قتالية ألمانية الصنع من طراز "ماردر"، ومركبتين، ومدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 128، واللواء 21 للحرس الوطني، في مناطق أوكتيابر، وأوروزاينوي، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد هجوم للواء 108 دفاع أرضي.ودمرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 22 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 35 مشاة بحرية، في مناطق أنتونوفكا، وتوكاريفكا، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، كما تم تدمير مستودع ميداني لذخائر المدفعية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت، في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" خطوة أخرى نحو التصعيدالقوات الروسية تدمر ثلاث منصات لإطلاق صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع

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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري