https://sarabic.ae/20240709/القوات-الروسية-تحرر-ياسنوبرودوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1090623469.html
القوات الروسية تحرر ياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر ياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة ياسنوبرودوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسّنت تموضعها على طول خط المواجهة. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T11:29+0000
2024-07-09T11:29+0000
2024-07-09T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
سلاح روسيا
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحرير بلدة ياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموضعها على طول خط المواجهة.واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة الآلية 31 و 32 و 110 و 59، وكتيبة الاستطلاع 132 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوارميسك، وميروليوبوفكا، وتيموفيفكا، وفوديانوي فتوروي، وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد خمس هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من اللواءين الآليين 41 و47، واللواء 68 غايغر، واللواء 95 من القوات المسلحة الأوكرانية.وأضافت وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية ومعدات اللواء الهجومي 48 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 123 و128 في مناطق ماكاروفكا، وبريتشيستوفكا، وستوروجيفوي، وفيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشاريفني في مقاطعة زابوروجيه.وتم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 108.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، القوة البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين البحريين 35 و37، ولواءي الدفاع الأرضي 125 و126 في مناطق نوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا، وتوكاريفكا، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريًا، وخمس مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم "بالادين" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم "مستا- ب". كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني، ومحطتين للحرب الإلكترونية "بولونيز" و"إنكلاف- إن".ودمر الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، رادارا للارتفاعات المنخفضة، وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300 بي إس".كما استهدفت القوات الروسية ورشة لإنتاج الأسلحة، ومخزن للطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات للقوى البشرية ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في 134 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 97 طائرة دون طيار، وثمانية صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إسقاط أهداف جوية عدة لدى اقترابها من بيلغورود ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرينبوشيلين: تقدم مطرد للقوات الروسية في دونيتسك ويتم الدفع بخط المواجهة بعيدا عن غورلوفكا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا
القوات الروسية تحرر ياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:29 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 12:07 GMT 09.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة ياسنوبرودوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسّنت تموضعها على طول خط المواجهة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحرير بلدة ياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموضعها على طول خط المواجهة.
واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة الآلية 31 و 32 و 110 و 59، وكتيبة الاستطلاع 132 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوارميسك، وميروليوبوفكا، وتيموفيفكا، وفوديانوي فتوروي، وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد خمس هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من اللواءين الآليين 41 و47، واللواء 68 غايغر، واللواء 95 من القوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 420 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.
وأضافت وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية ومعدات اللواء الهجومي 48 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 123 و128 في مناطق ماكاروفكا، وبريتشيستوفكا، وستوروجيفوي، وفيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشاريفني في مقاطعة زابوروجيه.
وتم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية
من لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 108.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 150 عسكريا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، وسبع مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "M198"، وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، القوة البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين البحريين 35 و37، ولواءي الدفاع الأرضي 125 و126 في مناطق نوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه،
وأنتونوفكا، وتوكاريفكا، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريًا، وخمس مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم "بالادين" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم "مستا- ب". كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني، ومحطتين للحرب الإلكترونية "بولونيز" و"إنكلاف- إن".
ودمر الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، رادارا للارتفاعات المنخفضة، وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300 بي إس".
كما استهدفت القوات الروسية ورشة لإنتاج الأسلحة، ومخزن للطائرات دون طيار،
بالإضافة إلى تجمعات للقوى البشرية ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في 134 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 97 طائرة دون طيار، وثمانية صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 626 طائرة، 277 طائرة هليكوبتر، 27441 طائرة دون طيار، 542 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16536 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1373 مركبة قتالية متعددة الأنظمة لإطلاق الصواريخ، 11618 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 23490 مركبة عسكرية خاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.