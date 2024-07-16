مقتل 40 فلسطينيا وإصابة 99 آخرين إثر غارتين إسرائيليتين وسط وجنوب قطاع غزة

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بث مباشر.. لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
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خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
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هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
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29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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مقتل 40 فلسطينيا وإصابة 99 آخرين إثر غارتين إسرائيليتين وسط وجنوب قطاع غزة
مقتل 40 فلسطينيا وإصابة 99 آخرين إثر غارتين إسرائيليتين وسط وجنوب قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن 40 فلسطينيا لقوا مصرعهم، وأصيب العشرات نتيجة غاراتين إسرائيليتين على وسط وجنوب القطاع. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T14:47+0000
2024-07-16T14:47+0000
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وجاء في بيان المكتب: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين وحشيتين، الأولى في مدرسة الرازي التابعة للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في النصيرات راح ضحيتها 23 شهيداً و73 مصاباً، والثانية في منطقة العطار في خان يونس راح ضحيتها 17 شهيداً و26 مصاباً".وأشار البيان إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستهدف تجمعات النازحين المدنيين بشكل عام، لا سيما في مواصي خان يونس، التي أعلن عنها مناطق "آمنة"، حيث يستهدفها بشكل دائم".وحمّل المكتب الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه "المجازر" ضد النازحين والمدنيين.وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "جيش الدفاع استهدف مخربين تصرفوا في مدرسة تابعة للأونروا في منطقة النصيرات".وأضاف: "حيث عمل "المخربون" من المدرسة على التخطيط والتنفيذ لخطط إرهابية ضد قواتنا العاملة حاليًا في القطاع"، بحسب قوله.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

مقتل 40 فلسطينيا وإصابة 99 آخرين إثر غارتين إسرائيليتين وسط وجنوب قطاع غزة

14:47 GMT 16.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن 40 فلسطينيا لقوا مصرعهم، وأصيب العشرات نتيجة غاراتين إسرائيليتين على وسط وجنوب القطاع.
وجاء في بيان المكتب: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين وحشيتين، الأولى في مدرسة الرازي التابعة للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في النصيرات راح ضحيتها 23 شهيداً و73 مصاباً، والثانية في منطقة العطار في خان يونس راح ضحيتها 17 شهيداً و26 مصاباً".

وتابع أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يُركز بشكل كبير على استهداف وقصف النازحين المدنيين في مدارس الأونروا في مخيم النصيرات، وهذه المدارس التي يتجاوز عددها 10 تضم أكثر من 80 ألف نازح".

وأشار البيان إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستهدف تجمعات النازحين المدنيين بشكل عام، لا سيما في مواصي خان يونس، التي أعلن عنها مناطق "آمنة"، حيث يستهدفها بشكل دائم".
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وحمّل المكتب الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه "المجازر" ضد النازحين والمدنيين.
وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "جيش الدفاع استهدف مخربين تصرفوا في مدرسة تابعة للأونروا في منطقة النصيرات".

وقال: "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت قبل قليل، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن العام وقيادة المنطقة الجنوبية، "مخربين" تصرفوا في مدرسة النصيرات التابعة للأونروا في منطقة النصيرات".

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وأضاف: "حيث عمل "المخربون" من المدرسة على التخطيط والتنفيذ لخطط إرهابية ضد قواتنا العاملة حاليًا في القطاع"، بحسب قوله.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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