https://sarabic.ae/20240716/يدخرون-بمعدلات-كبيرة-ارتفاع-عدد-فاحشي-الثراء-في-ألمانيا-1090840215.html
"يدخرون بمعدلات كبيرة"... ارتفاع عدد "فاحشي الثراء" في ألمانيا
"يدخرون بمعدلات كبيرة"... ارتفاع عدد "فاحشي الثراء" في ألمانيا
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد أن ألمانيا تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الأثرياء ("الفاحشي الثراء")، متفوقة بهذا التصنيف على العديد من الدول الثرية. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T06:42+0000
2024-07-16T06:42+0000
2024-07-16T06:42+0000
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ذكر تقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (The Boston Consulting Group)، أن عدد الأشخاص في ألمانيا، الذين يمتلكون ثروة تفوق 100 مليون دولار، خلال سنة 2023، بلغ نحو 3300 شخص. وبذلك تأتي ألمانيا في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين، اللتين تتصدران القائمة.ونتيجة للازدهار الاقتصادي الذي تعيشه ألمانيا، فإن الثروات الخاصة للشعب نمت نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروة تزيد على 100 مليون دولار العام الماضي بنسبة 10%، وانتقل من 3000 شخص، خلال سنة 2022 إلى 3300، في سنة 2023.ووفقا للتقرير، يميل الألمان إلى الاستثمار في العقارات، فإنهم يدخرون بمعدل أعلى من المتوسط. كما وصلت قيمة الثروات المالية للأشخاص "فاحشي الثراء" في ألمانيا إلى 2.1 تريليون دولار، أي ما يزيد على 1.9 تريليون يورو.وفي وقت سابق، ذكرت المنابر الإعلامية المحلية أنه إذا تم توزيع هذه الثروة على جميع سكان البلاد الذي يبلغ عددهم 84.7 مليون نسمة، فسيحصل كل شخص على نحو 23000 يورو أي ما يعادل 27 289 دولار أمريكي.وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الأشخاص "فاحشي الثراء" يبلغ 73000 شخص في جميع أنحاء العالم، أما عدد الاشخاص الذين يملكون ثروة تعادل مليون دولار وأكثر في المانيا، فبلغ عددهم 555 ألف شخص خلال السنة الماضية.يُذكر أن ألمانيا والعالم عامة يواجهان تحديات كبيرة تتعلق بالتفاوت الاقتصادي، إذ أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أن معدلات البطالة المرتفعة الناتجة عن جائحة كورونا قد تستغرق سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل 2019.رئيس الوزراء المصري يعلن تشكيل واختصاصات المجموعة الاقتصاديةالمغرب يتحدث عن ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي
https://sarabic.ae/20240215/اليابان-تفقد-مكانتها-كثالث-أكبر-اقتصاد-في-العالم-لصالح-ألمانيا-1086084253.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار ألمانيا, ثراء
اقتصاد, أخبار ألمانيا, ثراء
"يدخرون بمعدلات كبيرة"... ارتفاع عدد "فاحشي الثراء" في ألمانيا
كشف تقرير جديد أن ألمانيا تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الأثرياء ("الفاحشي الثراء")، متفوقة بهذا التصنيف على العديد من الدول الثرية.
ذكر تقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (The Boston Consulting Group)، أن عدد الأشخاص في ألمانيا، الذين يمتلكون ثروة تفوق 100 مليون دولار، خلال سنة 2023، بلغ نحو 3300 شخص. وبذلك تأتي ألمانيا في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين، اللتين تتصدران القائمة.
ونتيجة للازدهار الاقتصادي الذي تعيشه ألمانيا،
فإن الثروات الخاصة للشعب نمت نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروة تزيد على 100 مليون دولار العام الماضي بنسبة 10%، وانتقل من 3000 شخص، خلال سنة 2022 إلى 3300، في سنة 2023.
ووفقا للتقرير، يميل الألمان إلى الاستثمار في العقارات، فإنهم يدخرون بمعدل أعلى من المتوسط.
كما وصلت قيمة الثروات المالية للأشخاص "فاحشي الثراء" في ألمانيا إلى 2.1 تريليون دولار، أي ما يزيد على 1.9 تريليون يورو.
وفي وقت سابق، ذكرت المنابر الإعلامية المحلية أنه إذا تم توزيع هذه الثروة على جميع سكان البلاد الذي يبلغ عددهم 84.7 مليون نسمة، فسيحصل كل شخص على نحو 23000 يورو أي ما يعادل 27 289 دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الأشخاص "فاحشي الثراء" يبلغ 73000 شخص في جميع أنحاء العالم، أما عدد الاشخاص الذين يملكون ثروة تعادل مليون دولار وأكثر في المانيا، فبلغ عددهم 555 ألف شخص خلال السنة الماضية.
يُذكر أن ألمانيا والعالم عامة يواجهان تحديات كبيرة تتعلق بالتفاوت الاقتصادي،
إذ أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أن معدلات البطالة المرتفعة الناتجة عن جائحة كورونا قد تستغرق سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل 2019.