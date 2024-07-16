"يدخرون بمعدلات كبيرة"... ارتفاع عدد "فاحشي الثراء" في ألمانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240716/يدخرون-بمعدلات-كبيرة-ارتفاع-عدد-فاحشي-الثراء-في-ألمانيا-1090840215.html
"يدخرون بمعدلات كبيرة"... ارتفاع عدد "فاحشي الثراء" في ألمانيا
"يدخرون بمعدلات كبيرة"... ارتفاع عدد "فاحشي الثراء" في ألمانيا
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد أن ألمانيا تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الأثرياء ("الفاحشي الثراء")، متفوقة بهذا التصنيف على العديد من الدول الثرية. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T06:42+0000
2024-07-16T06:42+0000
مجتمع
اقتصاد
أخبار ألمانيا
ثراء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_2d6c4851b140354462b79c5dfb4968bb.jpg
ذكر تقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (The Boston Consulting Group)، أن عدد الأشخاص في ألمانيا، الذين يمتلكون ثروة تفوق 100 مليون دولار، خلال سنة 2023، بلغ نحو 3300 شخص. وبذلك تأتي ألمانيا في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين، اللتين تتصدران القائمة.ونتيجة للازدهار الاقتصادي الذي تعيشه ألمانيا، فإن الثروات الخاصة للشعب نمت نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروة تزيد على 100 مليون دولار العام الماضي بنسبة 10%، وانتقل من 3000 شخص، خلال سنة 2022 إلى 3300، في سنة 2023.ووفقا للتقرير، يميل الألمان إلى الاستثمار في العقارات، فإنهم يدخرون بمعدل أعلى من المتوسط. كما وصلت قيمة الثروات المالية للأشخاص "فاحشي الثراء" في ألمانيا إلى 2.1 تريليون دولار، أي ما يزيد على 1.9 تريليون يورو.وفي وقت سابق، ذكرت المنابر الإعلامية المحلية أنه إذا تم توزيع هذه الثروة على جميع سكان البلاد الذي يبلغ عددهم 84.7 مليون نسمة، فسيحصل كل شخص على نحو 23000 يورو أي ما يعادل 27 289 دولار أمريكي.وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الأشخاص "فاحشي الثراء" يبلغ 73000 شخص في جميع أنحاء العالم، أما عدد الاشخاص الذين يملكون ثروة تعادل مليون دولار وأكثر في المانيا، فبلغ عددهم 555 ألف شخص خلال السنة الماضية.يُذكر أن ألمانيا والعالم عامة يواجهان تحديات كبيرة تتعلق بالتفاوت الاقتصادي، إذ أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أن معدلات البطالة المرتفعة الناتجة عن جائحة كورونا قد تستغرق سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل 2019.رئيس الوزراء المصري يعلن تشكيل واختصاصات المجموعة الاقتصاديةالمغرب يتحدث عن ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي
https://sarabic.ae/20240215/اليابان-تفقد-مكانتها-كثالث-أكبر-اقتصاد-في-العالم-لصالح-ألمانيا-1086084253.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_11c65b0779beb6f66a2baa4782905631.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار ألمانيا, ثراء
اقتصاد, أخبار ألمانيا, ثراء

"يدخرون بمعدلات كبيرة"... ارتفاع عدد "فاحشي الثراء" في ألمانيا

06:42 GMT 16.07.2024
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© flickr.com / Caribb
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد أن ألمانيا تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الأثرياء ("الفاحشي الثراء")، متفوقة بهذا التصنيف على العديد من الدول الثرية.
ذكر تقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (The Boston Consulting Group)، أن عدد الأشخاص في ألمانيا، الذين يمتلكون ثروة تفوق 100 مليون دولار، خلال سنة 2023، بلغ نحو 3300 شخص. وبذلك تأتي ألمانيا في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين، اللتين تتصدران القائمة.
ونتيجة للازدهار الاقتصادي الذي تعيشه ألمانيا، فإن الثروات الخاصة للشعب نمت نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروة تزيد على 100 مليون دولار العام الماضي بنسبة 10%، وانتقل من 3000 شخص، خلال سنة 2022 إلى 3300، في سنة 2023.
ووفقا للتقرير، يميل الألمان إلى الاستثمار في العقارات، فإنهم يدخرون بمعدل أعلى من المتوسط. كما وصلت قيمة الثروات المالية للأشخاص "فاحشي الثراء" في ألمانيا إلى 2.1 تريليون دولار، أي ما يزيد على 1.9 تريليون يورو.
طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
اليابان تخسر ترتيبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا
15 فبراير, 05:33 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت المنابر الإعلامية المحلية أنه إذا تم توزيع هذه الثروة على جميع سكان البلاد الذي يبلغ عددهم 84.7 مليون نسمة، فسيحصل كل شخص على نحو 23000 يورو أي ما يعادل 27 289 دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الأشخاص "فاحشي الثراء" يبلغ 73000 شخص في جميع أنحاء العالم، أما عدد الاشخاص الذين يملكون ثروة تعادل مليون دولار وأكثر في المانيا، فبلغ عددهم 555 ألف شخص خلال السنة الماضية.
يُذكر أن ألمانيا والعالم عامة يواجهان تحديات كبيرة تتعلق بالتفاوت الاقتصادي، إذ أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أن معدلات البطالة المرتفعة الناتجة عن جائحة كورونا قد تستغرق سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل 2019.
رئيس الوزراء المصري يعلن تشكيل واختصاصات المجموعة الاقتصادية
المغرب يتحدث عن ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تعترف لأول مرة بفقدان العديد من الدبابات في غزة06:32 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала