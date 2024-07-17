https://sarabic.ae/20240717/الدولار-يسجل-تراجعا-واسع-النطاق-1090868137.html
الدولار يسجل تراجعا واسع النطاق
الدولار يسجل تراجعا واسع النطاق
سبوتنيك عربي
هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بعد فترة قصيرة من الانتعاش عقب إعلان بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T07:02+0000
2024-07-17T07:02+0000
2024-07-17T07:02+0000
أخبار العالم الآن
العالم
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/07/1073241925_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_c69c394269cac991674884ee8c48f71a.jpg
وسجل الدولار الأمريكي انخفاضا واسع النطاق، اليوم الأربعاء، بحسب وسائل إعلام أمريكية، ويركز المتعاملون حاليا على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.06 في المئة إلى 1.0906 دولار، في حين زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المئة إلى 0.6740 دولار أمريكي.وسجّل الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا بنسبة 0.35 في المئة إلى 0.6071 دولار أمريكي بعد بيانات تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم المدعوم بعوامل محلية في الربع الثاني، رغم تفاوت الرقم مع التوقعات.ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر عند 1.2972 دولار، في انتظار بيانات التضخم المقرر صدورها في المملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم.أما الين الياباني فقد استقر في آخر تداولاته عند 158.34 للدولار، حيث ينتظر المتعاملون أي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة بعد التحركات المحتملة التي حدثت، الأسبوع الماضي.
https://sarabic.ae/20240713/الحكومة-المصرية-تنفي-شائعة-بيع-قناة-السويس-مقابل-تريليون-دولار-1090749803.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/07/1073241925_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_bf3bdb9519e1ec9f3642a18290b4cc06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, بريطانيا
أخبار العالم الآن, العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, بريطانيا
الدولار يسجل تراجعا واسع النطاق
هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بعد فترة قصيرة من الانتعاش عقب إعلان بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من التوقعات.
وسجل الدولار الأمريكي انخفاضا واسع النطاق، اليوم الأربعاء، بحسب وسائل إعلام أمريكية، ويركز المتعاملون حاليا
على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.06 في المئة إلى 1.0906 دولار، في حين زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المئة إلى 0.6740 دولار أمريكي.
وسجّل الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا بنسبة 0.35 في المئة إلى 0.6071 دولار أمريكي بعد بيانات تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم المدعوم بعوامل محلية في الربع الثاني، رغم تفاوت الرقم مع التوقعات.
ولم يشهد الجنيه الإسترليني
تغيرا يذكر عند 1.2972 دولار، في انتظار بيانات التضخم المقرر صدورها في المملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم.
أما الين الياباني فقد استقر في آخر تداولاته عند 158.34 للدولار
، حيث ينتظر المتعاملون أي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة بعد التحركات المحتملة التي حدثت، الأسبوع الماضي.