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وزير الخارجية الروسي ونظيره اللبناني يبحثان الأوضاع في غزة وجنوب لبنان
وزير الخارجية الروسي ونظيره اللبناني يبحثان الأوضاع في غزة وجنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره اللبناني، عبد الله بو حبيب، بحثا خلال اجتماع في نيويورك، الأحداث... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T20:11+0000
2024-07-17T20:11+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع العسكري السياسي الناشئ في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأحداث المأساوية في قطاع غزة وتأثيرها على الوضع في جنوب لبنان".وقال البيان: "تم التأكيد على موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها".وتابع: "تم التأكيد على ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بإيجاد حلول توافقية سريعة للقضايا الصعبة المطروحة على جدول الأعمال الوطني دون تدخل خارجي".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط ،أن "جيران إسرائيل معرضون لتهديد الانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق معها وخاصة لبنان".وأضاف: "بالإضافة إلى العملية العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن جيرانها الآخرين معرضون أيضًا لخطر الانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق مع إسرائيل".وشدد لافروف، بشكل خاص، على التزايد اليومي في التوتر على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20240717/بث-مباشر-انعقاد-مجلس-الأمن-الدولي-لبحث-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1090885327.html
https://sarabic.ae/20240717/لافروف-نشعر-بأن-إسرائيل-تريد-توريط-أمريكا-في-التصعيد-مع-إيران-1090896167.html
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وزير الخارجية الروسي ونظيره اللبناني يبحثان الأوضاع في غزة وجنوب لبنان

20:11 GMT 17.07.2024
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره اللبناني، عبد الله بو حبيب، بحثا خلال اجتماع في نيويورك، الأحداث المأساوية في قطاع غزة وتأثيرها على الوضع جنوبي لبنان.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع العسكري السياسي الناشئ في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأحداث المأساوية في قطاع غزة وتأثيرها على الوضع في جنوب لبنان".

وأشار البيان إلى أن لافروف أكد على عدم جواز المزيد من التصعيد في المواجهة المسلحة الفلسطينية الإسرائيلية، وتوسيعها على نطاق إقليمي.

اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
لافروف: واشنطن متواطئة بالصراعات في أوكرانيا وغزة... فيديو
14:06 GMT
وقال البيان: "تم التأكيد على موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها".
وتابع: "تم التأكيد على ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بإيجاد حلول توافقية سريعة للقضايا الصعبة المطروحة على جدول الأعمال الوطني دون تدخل خارجي".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
لافروف: نشعر بأن إسرائيل تريد توريط أمريكا في التصعيد مع إيران
19:31 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط ،أن "جيران إسرائيل معرضون لتهديد الانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق معها وخاصة لبنان".
وأضاف: "بالإضافة إلى العملية العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن جيرانها الآخرين معرضون أيضًا لخطر الانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق مع إسرائيل".
وشدد لافروف، بشكل خاص، على التزايد اليومي في التوتر على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.
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Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
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