https://sarabic.ae/20240718/روسيا-حول-فكرة-فون-دير-لاين-عسكرة-الاتحاد-الأوروبي-تهدد-بنشوب-كارثة-كبيرة-1090919315.html

روسيا حول فكرة فون دير لاين: عسكرة الاتحاد الأوروبي تهدد بنشوب كارثة كبيرة

روسيا حول فكرة فون دير لاين: عسكرة الاتحاد الأوروبي تهدد بنشوب كارثة كبيرة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قنسطنطين غافريلوف، اليوم الخميس، أن عسكرة الاتحاد الأوروبي تهدد بالتسبب في مشكلة... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T13:37+0000

2024-07-18T13:37+0000

2024-07-18T13:37+0000

روسيا

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وجاءت تصريحات غافريلوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، علّق فيها على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، بالقول: "لقد وضع مؤسسو الاتحاد الأوروبي أسسه في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي، من أجل منع نشوب حرب جديدة في القارة، وكان هدفهم أيضًا زيادة رفاهية المواطنين الأوروبيين، ولكن ماذا نرى بعد 70 عاما؟ مفاقمة هوس الحرب يمر كالخيط الناظم من خلال جميع أنشطة هذه الرابطة التكاملية".وأشار الدبلوماسي إلى أن سياسة العقوبات ضد روسيا "ارتدت بأزمة طاقة وتضخم غير مسبوقين في الاتحاد الأوروبي".وشدد غافريلوف على أن "الخطوات العدوانية المتزايدة المناهضة لروسيا من قبل "بروكسل الجماعي" ستستمر في إجبارنا على اتخاذ تدابير تعويضية لضمان الأمن".وأضاف: "لا بد أن آباء فكرة الاتحاد الأوروبي يتقلبون في قبورهم حرفيا، لأن "المشروع الأوروبي"، خلافا لأهدافه الأصلية، يموّل إراقة الدماء في أوكرانيا، وعسكرته تهدد بإثارة كارثة كبيرة جديدة".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن فكرة إنشاء منظومة دفاعية مشتركة للاتحاد الأوروبي تؤكد تصميم الدول الأوروبية على مواجهة روسيا وزيادة التوتر بينهما.وسبق أن وعدت رئيسة المفوضية الأروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه إذا تم انتخابها لولاية ثانية فسوف تحوّل الاتحاد الأوروبي إلى منظومة دفاعية مشتركة.وأوضح بيسكوف للصحفيين أن تصريحات فون دير لاين، تؤكد مرة أخرى تصميم الدول الأوروبية على التسليح وزيادة حد التوتر والمواجهة والاستناد عليها في السياسة الخارجية.

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