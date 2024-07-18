https://sarabic.ae/20240718/كيم-جونغ-أون-يستقبل-وفدا-عسكريا-روسيا-برئاسة-نائب-وزير-الدفاع-1090932734.html
كيم جونغ أون يستقبل وفدا عسكريا روسيا برئاسة نائب وزير الدفاع
كيم جونغ أون يستقبل وفدا عسكريا روسيا برئاسة نائب وزير الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت إذاعة صوت كوريا، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استقبل وفدا عسكريا روسيا برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T21:36+0000
2024-07-18T21:36+0000
2024-07-18T22:25+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وذكرت الإذاعة أن الاجتماع عقد يوم الخميس، 18 يوليو. ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول الاجتماع حتى الآن.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "KCNA" أن كيم جونغ أون تحدث مع كريفوروتشكو، حيث نقل نائب وزير الدفاع الروسي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحارة إلى الزعيم الكوري الشمالي. وقد أعرب كيم جونغ أون عن شكره العميق لهذه الرسالة وطلب من المسؤول الروسي نقل تحياته الودية إلى بوتين.وخلال الاجتماع، تبادل الزعيم الكوري الشمالي ونائب وزير الدفاع الروسي "الاعتراف بأهمية وضرورة التعاون العسكري بين البلدين للدفاع عن مصالح الأمن المشتركة"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.كما أشار كيم جونغ أون في الاجتماع إلى أن:يشار إلى أن كريفوروتشكو كان جزءا من وفد روسي زار بيونغ يانغ الشهر الماضي.ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة رئيسي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ، استمرت يومين.ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية، مشيراً إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية لسنوات عديدة مقبلة.
https://sarabic.ae/20240626/موسكو-التعاون-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-مهم-لضمان-الأمن-الإقليمي-1090206061.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
كيم جونغ أون يستقبل وفدا عسكريا روسيا برئاسة نائب وزير الدفاع
21:36 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 22:25 GMT 18.07.2024)
أفادت إذاعة صوت كوريا، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استقبل وفدا عسكريا روسيا برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو.
وذكرت الإذاعة أن الاجتماع عقد يوم الخميس، 18 يوليو. ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول الاجتماع حتى الآن.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "KCNA" أن كيم جونغ أون تحدث مع كريفوروتشكو، حيث نقل نائب وزير الدفاع الروسي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحارة إلى الزعيم الكوري الشمالي. وقد أعرب كيم جونغ أون عن شكره العميق لهذه الرسالة وطلب من المسؤول الروسي نقل تحياته الودية إلى بوتين.
وخلال الاجتماع، تبادل الزعيم الكوري الشمالي ونائب وزير الدفاع الروسي "الاعتراف بأهمية وضرورة التعاون العسكري بين البلدين للدفاع عن مصالح الأمن المشتركة"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
كما أشار كيم جونغ أون في الاجتماع إلى أن:
"القوات المسلحة الروسية والكورية الشمالية بحاجة إلى التوحد بشكل أكثر صلابة" لقيادة العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا "بشكل ديناميكي في العصر الجديد ولعب دور مهم في الدفاع عن السلام الإقليمي والعالمي والعدالة الدولية".
يشار إلى أن كريفوروتشكو كان جزءا من وفد روسي زار بيونغ يانغ الشهر الماضي.
ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة
، وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة رئيسي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ، استمرت يومين.
ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية، مشيراً إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية
لسنوات عديدة مقبلة.