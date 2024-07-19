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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
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إسرائيل: المسيرة التي انفجرت في تل أبيب "إيرانية الصنع" وأطلقت من اليمن... فيديو
إسرائيل: المسيرة التي انفجرت في تل أبيب "إيرانية الصنع" وأطلقت من اليمن... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن المسيّرة التي انفجرت قرب السفارة الأمريكية في وسط مدينة تل أبيب، فجر اليوم، أطلقت من اليمن وهي صناعة... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T10:01+0000
2024-07-19T10:01+0000
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وقال هاغاري في كلمة مصورة، إن "الطائرة المسيرة أطلِقت من اليمن، وهي إيرانية الصنع من طراز (صماد 3) الذي خضع لتحسينات لإطالة مدى تحليقها".وأضاف: "اعترضنا مسيّرة أخرى حاولت التسلل من حدودنا الشرقية بالتوازي مع انفجار مسيّرة تل أبيب".وأوضح أن "نظام الحماية لا يضمن حماية 100%".وتابع: "نحن نحقق في الحادث ونعمل على تحسين قدراتنا، قمنا بتعزيز قدراتنا الدفاعية في سماء البلاد لتحسين قدرات الكشف والإنذار والاعتراض".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، صباح اليوم، استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة، لافتةً إلى أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها.وأوضحت أنه تم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم التحقيق في الحادث وبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن.وأفادت بأن الجيش أجرى تحقيقا أوليا، وتبين أن أنظمة الدفاع الجوي قد رصدت طائرة دون طيارة لكنها لم تصنف على أنها تهديد جوي، وبالتالي لم يتم تفعيل أي إنذار ولم يتم إسقاط الهدف.
https://sarabic.ae/20240719/غالانت-بعد-انفجار-طائرة-مسيرة-في-تل-أبيب-سنصفي-الحساب-مع-كل-من-يمس-بدولة-إسرائيل-1090939704.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إيران, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل: المسيرة التي انفجرت في تل أبيب "إيرانية الصنع" وأطلقت من اليمن... فيديو

10:01 GMT 19.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن المسيّرة التي انفجرت قرب السفارة الأمريكية في وسط مدينة تل أبيب، فجر اليوم، أطلقت من اليمن وهي صناعة إيرانية بنسخة محدثة.
وقال هاغاري في كلمة مصورة، إن "الطائرة المسيرة أطلِقت من اليمن، وهي إيرانية الصنع من طراز (صماد 3) الذي خضع لتحسينات لإطالة مدى تحليقها".
وأضاف: "اعترضنا مسيّرة أخرى حاولت التسلل من حدودنا الشرقية بالتوازي مع انفجار مسيّرة تل أبيب".
وأوضح أن "نظام الحماية لا يضمن حماية 100%".
وتابع: "نحن نحقق في الحادث ونعمل على تحسين قدراتنا، قمنا بتعزيز قدراتنا الدفاعية في سماء البلاد لتحسين قدرات الكشف والإنذار والاعتراض".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، صباح اليوم، استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة، لافتةً إلى أن العمق الإسرائيلي سيكون هدفا أساسيا لقواتها.
وأوضحت أنه تم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
غالانت بعد انفجار طائرة مسيرة في تل أبيب: سنصفي الحساب مع كل من يمس بدولة إسرائيل
09:22 GMT
فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم التحقيق في الحادث وبحث كيف تمكنت طائرة دون طيار الطيران التحليق لمسافة 2100 كم بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن.
وأفادت بأن الجيش أجرى تحقيقا أوليا، وتبين أن أنظمة الدفاع الجوي قد رصدت طائرة دون طيارة لكنها لم تصنف على أنها تهديد جوي، وبالتالي لم يتم تفعيل أي إنذار ولم يتم إسقاط الهدف.
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