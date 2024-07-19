https://sarabic.ae/20240719/إعلام-قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-حذر-سرا-من-أن-العمليات-العسكرية-لا-تردع-هجمات-أنصار-الله-1090950942.html

إعلام: قائد القيادة المركزية الأمريكية حذر سرا من أن العمليات العسكرية لا تردع هجمات "أنصار الله"

إعلام: قائد القيادة المركزية الأمريكية حذر سرا من أن العمليات العسكرية لا تردع هجمات "أنصار الله"

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، عن إرسال قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، تحذيرا في خطاب سري، من أن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط ضد هجمات... 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T15:23+0000

2024-07-19T15:23+0000

2024-07-19T15:23+0000

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وقال مسؤولون أمريكيون، لم يكشفوا عن هوياتهم، إن "كوريلا أبلغ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في الخطاب السري بالحاجة لتبني نهج أوسع نطاقا لردع هجمات الحوثيين"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.كما دعا كوريلا أوستن إلى تكثيف جهود الحكومة للتصدي لهجمات "أنصار الله"، وطالب كذلك بممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية "أقوى" لردع هجماتهم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بحسب المسؤولين الأمريكيين.وأضاف المسؤولون أن رسالة قائد القيادة المركزية الأمريكية حذرت من أن جنودا أمريكيين "سيموتون إذا استمر النهج القائم" في التعامل مع هجمات "أنصار الله".وذكر أحدهم: "وجد كثيرون أن لهجة المذكرة السرية الموجهة إلى وزير الدفاع الأمريكي صادمة إلى حد ما".من ناحيتها، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من القيادة المركزية الأمريكية إعداد قائمة أوسع "لأهداف عسكرية محتملة وتتضمن أشخاصا معينين"، حسبما صرح مسؤول يعمل بها لوسائل الإعلام الأمريكية.أعلنت القوات الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، أنها دمرت صاروخين أرض/ جو و4 طائرات مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.ويأتي الإعلان الأمريكي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، 3 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية على البحر الأحمر، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، منذ بداية جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240718/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-صاروخين-أرض-جو-و4-طائرات-مسيرة-لـ-أنصار-الله-1090933029.html

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش الأمريكي