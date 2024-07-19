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https://sarabic.ae/20240719/تقييم-إسرائيلي-هجوم-أنصار-الله-على-تل-أبيب-استهدف-السفارة-الأمريكية-1090944875.html
تقييم إسرائيلي: هجوم "أنصار الله" على تل أبيب استهدف السفارة الأمريكية
تقييم إسرائيلي: هجوم "أنصار الله" على تل أبيب استهدف السفارة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن هناك تقييما أمنيا يسود البلاد بأن هجوم "أنصار الله" على مدينة تل أبيب كان يستهدف السفارة الأمريكية. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T12:38+0000
2024-07-19T12:38+0000
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه في الوقت الذي يبحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرد على هجوم طائرة يمنية دون طيار على مدينة تل أبيب، فإن التقييم الأمني الإسرائيلي يشير إلى أن هذا الهجوم كان يحاول استهداف السفارة الأمريكية في تل أبيب.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين.وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو قد طرح على الطاولة العمل العسكري في اليمن للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة، حيث نقلت الصحيفة على لسان مسؤولين إسرائيليين أنه "سيكون هناك رد إيجابي على إطلاق الحوثيين لطائرة دون طيار على مدينة تل أبيب".وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.فيما لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب، اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.ووقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
https://sarabic.ae/20240719/قائد-سلاح-الجو-الإسرائيلي-يختصر-زيارته-لبريطانيا-بعد-هجوم-طائرة-دون-طيار-على-تل-أبيب-1090943142.html
https://sarabic.ae/20240719/غالانت-بعد-انفجار-طائرة-مسيرة-في-تل-أبيب-سنصفي-الحساب-مع-كل-من-يمس-بدولة-إسرائيل-1090939704.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

تقييم إسرائيلي: هجوم "أنصار الله" على تل أبيب استهدف السفارة الأمريكية

12:38 GMT 19.07.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمنطقة يافا في تل أبيب، إسرائيل
منطقة يافا في تل أبيب، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Sputnik . Stringer
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن هناك تقييما أمنيا يسود البلاد بأن هجوم "أنصار الله" على مدينة تل أبيب كان يستهدف السفارة الأمريكية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه في الوقت الذي يبحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرد على هجوم طائرة يمنية دون طيار على مدينة تل أبيب، فإن التقييم الأمني الإسرائيلي يشير إلى أن هذا الهجوم كان يحاول استهداف السفارة الأمريكية في تل أبيب.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
قائد سلاح الجو الإسرائيلي يختصر زيارته لبريطانيا بعد هجوم طائرة دون طيار على تل أبيب
11:14 GMT
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو قد طرح على الطاولة العمل العسكري في اليمن للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة، حيث نقلت الصحيفة على لسان مسؤولين إسرائيليين أنه "سيكون هناك رد إيجابي على إطلاق الحوثيين لطائرة دون طيار على مدينة تل أبيب".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطير، ويتحمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، قبل ساعات، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار وأنه لا توجد طائرات مماثلة إضافية في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الطائرة هي طائرة دون طيار بعيدة المدى، حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.
فيما لفتت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين نتيجة انفجار هز تل أبيب، اليوم الجمعة. وقالت الطوارئ الإسرائيلية: "أثناء عمليات البحث، عثرت خدمات الطوارئ على جثة رجل في شقة بالقرب من مكان الانفجار"، مضيفة: "سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات طفيفة".
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
غالانت بعد انفجار طائرة مسيرة في تل أبيب: سنصفي الحساب مع كل من يمس بدولة إسرائيل
09:22 GMT
فيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ووقع الانفجار بالقرب من شارع مركزي ورئيسي في تل أبيب، وحدث في منطقة قريبة من مقرات دبلوماسية، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.
ويتوازى ذلك مع ما أصدرته القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"انصار الله"، اليوم الجمعة، من بيان بشأن عملية استهداف موقع مهم في تل أبيب، وذلك من خلال طائرة مسيرة يمنية محلية الصنع.
وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".
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