https://sarabic.ae/20240719/ما-فرص-نجاح-لقاء-الفصائل-الفلسطينية-بالصين-في-عقد-المصالحة-الوطنية-1090955677.html

ما فرص نجاح لقاء الفصائل الفلسطينية بالصين في عقد المصالحة الوطنية؟

ما فرص نجاح لقاء الفصائل الفلسطينية بالصين في عقد المصالحة الوطنية؟

سبوتنيك عربي

في خضم استعداد الفصائل الفلسطينية لخوض جولة جديدة من مفاوضات المصالحة الوطنية في العاصمة الصينية بكين، يطرح البعض تساؤلات عن إمكانية النجاح هذه المرة. 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T20:17+0000

2024-07-19T20:17+0000

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ولم تنجح اللقاءات السابقة والتي قادتها العديد من الدول الأجنبية والعربية في توحيد الصف الفلسطيني، وخلق رؤية موحدة لحكم واحد للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة.وتأتي جولات الحوار الفلسطيني في بكين، بعد جولة من الحوار جمعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي.وعلى الرغم من أن اللقاء يجمع ما يقارب 14 فصيلا فلسطينيا، فإن الأنظار، بحسب مراقبين، تتجه إلى حركتي "حماس" و"فتح" باعتبارهما "طرفي الانقسام"، على أمل أن تكون الظروف الحالية والحرب التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة دافعا للتقارب.مصلحة وطنيةاعتبر المتحدث باسم حركة "فتح" وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال،، أن "المصلحة الوطنية تقتضي التوصل إلى اتفاق مصالحة خلال المفاوضات بين الفصائل في الصين".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "المصلحة الوطنية يقصد بها هنا المعني العملي والحقيقي، وليس فقط بالمعنى الإنشائي ومتعلقاته الأخرى، حيث تقتضي فعليا الوصول إلى توافق وطني يساعد الجميع عى حل مشكلات الوطن".وتابع: "إذا أخذنا مثلا معبر رفح في الاعتبار، فإن إسرائيل مصرّة على عدم حضور السلطة الفلسطينية في المعبر، و"حماس" حتى الآن تضغط ضد حضور السلطة في غزة وفي المعبر بشكل خاص".وأوضح أنه "إذا تم التوافق فلسطينيا في أمور كثيرة، فمن من الممكن أن يصبح الضغط الفلسطيني والعالمي على إسرائيل أكثر جدوى".سياق تاريخيمن جانبه، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني،، إن "فرص نجاح لقاء الصين بين الفصائل الفلسطينية، ضمن إطار دراسة السياق التاريخي ليست عالية".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "ما لم تنجح فيه القاهرة والدوحة والسنغال والسعودية ودول عديدة حاولت أن تنهي الانقسام، لن تنجح فيه الصين ربما، وهو الترجيح الأعلى بالنسبة لإدارة الحوارات".ويرى أن "الحاجة الوطنية الفلسطينية تتطلب الآن أكثر من أي وقت مضى، تغليب الصالح الوطني للعام على الصالح الحزبي الخاص، وأن تفاجئ الوفود الموجودة في الصين الرأي العام الفلسطيني بالإعلان عن حكومة تكنوقراط موحدة تمثل الكل الوطني، ودخول "حماس" والجهاد منظمة التحرير، والتوافق على رؤية واستراتيجية موحدة، وتجاوز الانقسام ووقف الاعتقال السياسي، وكل ما يمكن أن يعكر من صفوة الحالة الوطنية".وشدد الدجني على "ضرورة أن ينتهي اللقاء بالعمل على استراتيجية وطنية توظف هذه الحرب لخدمة المصالح الوطنية، لا أن يكون هناك تناقض وجدل إعلامي حول موضوع الحرب، إذ يجب أن يتكاتف الجميع حول مواجهة إسرائيل".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري، إن "الصين تدعم دائما الفصائل الفلسطينية في تحقيق المصالحة والتضامن من خلال الحوار والتشاور، وتعمل على توفير منصات وفرص لجميع الفصائل الفلسطينية لإجراء حوار من أجل المصالحة".وتابع: "اتجاه جهودنا هو ذات اتجاه الأطراف الأخرى ذات الصلة، ونرغب في تعزيز التواصل والتنسيق معهم للعمل معا لتحقيق المصالحة الداخلية في فلسطين".وردا على أنباء عقد الصين حوارا للمصالحة بين "حماس" و"فتح"، الأسبوع المقبل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أنه "إذا كان هناك أي شيء لمشاركته، فسننشره عند الاقتضاء"، وفقا لقوله.وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، باسم نعيم، في وقت سابق، أن "الترتيبات جارية لعقد لقاء فصائلي فلسطيني بالعاصمة الصينية بكين، نهاية الشهر الجاري"، نافيا صحة ما تردد عن ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حركتي "فتح" و"حماس"، يوم السبت المقبل.وكانت بكين قد استضافت لقاء جمع "فتح" و"حماس" بباقي الفصائل الفلسطينية، في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.وأشارت إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة مسار المحادثات لتحقيق التضامن والوحدة الفلسطينية في وقت قريب".وكان من المفترض عقد الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه تعطل وأُجّل برغبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسبما أعلنت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس، حينها.

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