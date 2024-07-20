https://sarabic.ae/20240720/إيران-تؤكد-دعمها-لـحزب-الله-رسالة-بزشكيان-لنصر-الله-موجهة-للعالم-أجمع-1090963573.html

إيران تؤكد دعمها لـ"حزب الله": رسالة بزشكيان لنصر الله موجهة للعالم أجمع

إيران تؤكد دعمها لـ"حزب الله": رسالة بزشكيان لنصر الله موجهة للعالم أجمع

سبوتنيك عربي

أكدت إيران أن "موقفها الداعم للمقاومة لم يتبدل ولم يتغير طيلة 45 عاما". 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T11:17+0000

2024-07-20T11:17+0000

2024-07-20T11:17+0000

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ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، قوله إن "أول رسالة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان كانت للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وتضمنت أقوى عبارات الدعم للمقاومة الذي سيستمر بقوة".وأشار أماني، خلال لقاء أقامه الأمين العام لحزب "البعث العربي الإشتراكي" علي حجازي، في مدينة بعلبك، تكريماً للسفير الإيراني، إلى أن هذه رسالة عالمية موجهة للعالم أجمع، للأعداء والأصدقاء، قائلا: "سنستمر في دعم لبنان ومقاومته الباسلة (حزب الله) وفي دعم سوريا".وصرح وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، في وقت سابق، بأن "قادة الاحتلال الإسرائيلي أصبحوا متوهمين بأن توسيع الحرب إلى لبنان سينقذهم من مستنقع غزة"، مؤكدا أن هذا خيال باطل وخطأ خطير في الحسابات.وشدد باقري كني، في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعنوان "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين"، على أن المنطقة ستخرج عن السيطرة في حال قامت إسرائيل بتوسيع الحرب على لبنان، محذرا من أي مغامرة ضد لبنان، حسب وكالة "تسنيم".كما أكد أن "أي هجوم على لبنان سيواجه بـ"رد حازم وباعث على الندم من قبل المجتمع الدولي وشعوب المنطقة وفصائل المقاومة"، محملاً الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية أي اعتداء إسرائيلي محتمل على لبنان.وأوضح باقري كني أن "السبيل الوحيد لإعادة السلام هو الوقف الفوري والكامل والدائم للاحتلال والعدوان والجرائم لهذا الكيان"، معرباً عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في التصدي لممارسات إسرائيل على مدى العقود الماضية.وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، الأربعاء الماضي، أن "ما قامت به المقاومة في قطاع غزة، في 7 أكتوبر، هو حق كامل لها"، مضيفا أن "فتح جبهة الإسناد اللبنانية ضمن معركة طوفان الأقصى يأتي نصرة للشعب الفلسطيني".وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240629/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-تحذر-إسرائيل-من-عواقب-هجومها-على-لبنان-في-حال-حصوله-1090294364.html

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