https://sarabic.ae/20240720/السيسي-يجدد-إدانة-مصر-للحادث-الإرهابي-الذي-استهدف-سلطنة-عمان-1090962313.html
السيسي يجدد إدانة مصر للحادث الإرهابي الذي استهدف سلطنة عمان
السيسي يجدد إدانة مصر للحادث الإرهابي الذي استهدف سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث تقدم السيسي بخالص التعازي في ضحايا حادث إطلاق... 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T09:26+0000
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وجدّد السيسي "إدانة مصر لهذا الحادث الإرهابي الآثم، والتضامن الكامل مع سلطنة عمان في هذا الظرف، وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف".من جانبه، ثمّن السلطان هيثم بن طارق، مواقف مصر الداعمة للسلطنة، مشدداً على قوة وعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين، وحرص بلاده على مواصلة ترسيخ التعاون الثنائي المتميز بين الدولتين في مختلف المجالات.وأفادت الشرطة في سلطنة عمان، الخميس الماضي، بأن "المهاجمين الثلاثة الذين نفذوا اعتداء على مسجد في مسقط خلال إحياء ذكرى عاشوراء، هم عمانيون وإخوة".ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن الشرطة، قولها إن "الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث إخوة وقد لقوا حتفهم برصاص قوات الأمن"، مشيرة إلى أن "إجراءات التحريات والتحقيقات أكدت أنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".وأعلنت الشرطة في عمان، الثلاثاء الماضي، عن تعاملها مع حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدة أشخاص آخرين.وأصدرت الشرطة بيانًا عبر منصة "إكس" حول حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، أكدت مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، وفقًا للمعلومات الأولية.ولفت البيان إلى أن الشرطة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف وتقوم حاليًا بالتحقيق في الحادث.وتظهر لقطات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشخاصًا يفرون قرب مسجد، يمكن رؤية مئذنته، فيما تسمع أصوات طلقات نارية.
https://sarabic.ae/20240717/ما-رسائل-العملية-الإرهابية-في-سلطنة-عمان-وهل-تستهدف-مواقف-السلطنة--1090884277.html
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سلطنة عمان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سلطنة عمان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السيسي يجدد إدانة مصر للحادث الإرهابي الذي استهدف سلطنة عمان
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث تقدم السيسي بخالص التعازي في ضحايا حادث إطلاق النار في منطقة الوادي الكبير في مسقط.
وجدّد السيسي "إدانة مصر لهذا الحادث الإرهابي الآثم، والتضامن الكامل مع سلطنة عمان في هذا الظرف، وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف".
من جانبه، ثمّن السلطان هيثم بن طارق، مواقف مصر الداعمة للسلطنة، مشدداً على قوة وعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين، وحرص بلاده على مواصلة ترسيخ التعاون الثنائي المتميز بين الدولتين في مختلف المجالات.
وأفادت الشرطة في سلطنة عمان، الخميس الماضي، بأن "المهاجمين الثلاثة
الذين نفذوا اعتداء على مسجد في مسقط خلال إحياء ذكرى عاشوراء، هم عمانيون وإخوة".
ونقلت وكالة
الأنباء العمانية، عن الشرطة، قولها إن "الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث إخوة وقد لقوا حتفهم برصاص قوات الأمن"، مشيرة إلى أن "إجراءات التحريات والتحقيقات أكدت أنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".
وأعلنت الشرطة في عمان، الثلاثاء الماضي، عن تعاملها مع حادث إطلاق نار
وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدة أشخاص آخرين.
وأصدرت الشرطة بيانًا عبر منصة "إكس" حول حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مسجد في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، أكدت مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، وفقًا للمعلومات الأولية.
ولفت البيان إلى أن الشرطة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع الموقف وتقوم حاليًا بالتحقيق في الحادث.
وتظهر لقطات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشخاصًا يفرون قرب مسجد، يمكن رؤية مئذنته، فيما تسمع أصوات طلقات نارية.