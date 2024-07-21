https://sarabic.ae/20240721/أردوغان-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-كيفية-عزل-المجر-من-رئاسته-1090992211.html
أردوغان: الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية عزل المجر من رئاسته
أردوغان: الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية عزل المجر من رئاسته
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لإقالة المجر من رئاستها للمنظمة. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T14:12+0000
2024-07-21T14:12+0000
2024-07-21T14:12+0000
روسيا
المجر
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101494/37/1014943711_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_340fa1c70cc87746d88d4774eef7822c.jpg
وقال للصحفيين: "الآن يفكرون في كيفية إخراج المجر من الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي".ولفت أردوغان إلى أنه على هذه الخلفية، بدأ الاتحاد الأوروبي في انتقاد أوربان بشكل مكثف.وأضاف: "قالوا (في الاتحاد الأوروبي)، نحن لا نتفق مع ما قاله فيكتور (أوربان)، ما قاله ليس هو المطلوب، سافر أوربان إلى موسكو، وتعرض للانتقاد، وذهب إلى الصين، وتم انتقاده بنفس الطريقة".وأكد أردوغان أن أنقرة تراقب العملية عن كثب.واختتم أردوغان حديثه، قائلاً: "دورنا الآن هو التحلي بالصبر، وآمل أنه بهذا الصبر سنفعل كل ما هو ضروري معًا عندما يحين الوقت".زار أوربان موسكو مع وفد، في 5 يوليو/ تموز، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمة السلام" التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.وبعد بكين، توجه رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا.وبعد زيارته للصين، قال أوربان إن الأزمة المحيطة بأوكرانيا يجب أن تحل من قبل أطراف الصراع، لكن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لها تأثير حاسم على نهايتها.
https://sarabic.ae/20240715/أوربان-يعتبر-ترامب-وسيطا-محتملا-في-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1090835461.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101494/37/1014943711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f1e4f1aa864f0d908e2fd46ec3b207b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, المجر, أخبار تركيا اليوم
روسيا, المجر, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية عزل المجر من رئاسته
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لإقالة المجر من رئاستها للمنظمة.
وقال للصحفيين: "الآن يفكرون في كيفية إخراج المجر من الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي".
وأشار أردوغان إلى أنه التقى بأوربان (رئيس الوزراء المجري) على هامش قمة الناتو في واشنطن، ثم تناول رئيس الوزراء المجري العشاء مع المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب.
ولفت أردوغان إلى أنه على هذه الخلفية، بدأ الاتحاد الأوروبي في انتقاد أوربان بشكل مكثف.
وأضاف: "قالوا (في الاتحاد الأوروبي)، نحن لا نتفق مع ما قاله فيكتور (أوربان)، ما قاله ليس هو المطلوب، سافر أوربان إلى موسكو، وتعرض للانتقاد، وذهب إلى الصين، وتم انتقاده بنفس الطريقة".
وأكد أردوغان أن أنقرة تراقب العملية عن كثب.
واختتم أردوغان حديثه، قائلاً: "دورنا الآن هو التحلي بالصبر، وآمل أنه بهذا الصبر سنفعل كل ما هو ضروري معًا عندما يحين الوقت".
زار أوربان موسكو مع وفد، في 5 يوليو/ تموز، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال رئيس الوزراء المجري إنه يعتزم عقد عدة اجتماعات مماثلة غير متوقعة قريبا، وزار يوم الاثنين بكين، حيث قال إن المجر تعارض المواجهة مع الصين وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وبعد بكين، توجه رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا.
وبعد زيارته للصين، قال أوربان إن الأزمة المحيطة بأوكرانيا يجب أن تحل من قبل أطراف الصراع، لكن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لها تأثير حاسم على نهايتها.