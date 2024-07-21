https://sarabic.ae/20240721/أردوغان-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-كيفية-عزل-المجر-من-رئاسته-1090992211.html

أردوغان: الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية عزل المجر من رئاسته

أردوغان: الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية عزل المجر من رئاسته

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لإقالة المجر من رئاستها للمنظمة. 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T14:12+0000

2024-07-21T14:12+0000

2024-07-21T14:12+0000

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وقال للصحفيين: "الآن يفكرون في كيفية إخراج المجر من الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي".ولفت أردوغان إلى أنه على هذه الخلفية، بدأ الاتحاد الأوروبي في انتقاد أوربان بشكل مكثف.وأضاف: "قالوا (في الاتحاد الأوروبي)، نحن لا نتفق مع ما قاله فيكتور (أوربان)، ما قاله ليس هو المطلوب، سافر أوربان إلى موسكو، وتعرض للانتقاد، وذهب إلى الصين، وتم انتقاده بنفس الطريقة".وأكد أردوغان أن أنقرة تراقب العملية عن كثب.واختتم أردوغان حديثه، قائلاً: "دورنا الآن هو التحلي بالصبر، وآمل أنه بهذا الصبر سنفعل كل ما هو ضروري معًا عندما يحين الوقت".زار أوربان موسكو مع وفد، في 5 يوليو/ تموز، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمة السلام" التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.وبعد بكين، توجه رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا.وبعد زيارته للصين، قال أوربان إن الأزمة المحيطة بأوكرانيا يجب أن تحل من قبل أطراف الصراع، لكن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لها تأثير حاسم على نهايتها.

https://sarabic.ae/20240715/أوربان-يعتبر-ترامب-وسيطا-محتملا-في-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1090835461.html

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