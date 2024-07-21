أردوغان: الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية عزل المجر من رئاسته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:28 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"العدل الدولية" تلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
10:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
غارات إسرائيلية على الحديدة والسعودية تنفي استخدام أجوائها لضرب اليمن
17:03 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240721/أردوغان-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-كيفية-عزل-المجر-من-رئاسته-1090992211.html
أردوغان: الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية عزل المجر من رئاسته
أردوغان: الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية عزل المجر من رئاسته
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لإقالة المجر من رئاستها للمنظمة. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T14:12+0000
2024-07-21T14:12+0000
روسيا
المجر
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101494/37/1014943711_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_340fa1c70cc87746d88d4774eef7822c.jpg
وقال للصحفيين: "الآن يفكرون في كيفية إخراج المجر من الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي".ولفت أردوغان إلى أنه على هذه الخلفية، بدأ الاتحاد الأوروبي في انتقاد أوربان بشكل مكثف.وأضاف: "قالوا (في الاتحاد الأوروبي)، نحن لا نتفق مع ما قاله فيكتور (أوربان)، ما قاله ليس هو المطلوب، سافر أوربان إلى موسكو، وتعرض للانتقاد، وذهب إلى الصين، وتم انتقاده بنفس الطريقة".وأكد أردوغان أن أنقرة تراقب العملية عن كثب.واختتم أردوغان حديثه، قائلاً: "دورنا الآن هو التحلي بالصبر، وآمل أنه بهذا الصبر سنفعل كل ما هو ضروري معًا عندما يحين الوقت".زار أوربان موسكو مع وفد، في 5 يوليو/ تموز، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمة السلام" التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.وبعد بكين، توجه رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا.وبعد زيارته للصين، قال أوربان إن الأزمة المحيطة بأوكرانيا يجب أن تحل من قبل أطراف الصراع، لكن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لها تأثير حاسم على نهايتها.
https://sarabic.ae/20240715/أوربان-يعتبر-ترامب-وسيطا-محتملا-في-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1090835461.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101494/37/1014943711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f1e4f1aa864f0d908e2fd46ec3b207b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, المجر, أخبار تركيا اليوم
روسيا, المجر, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية عزل المجر من رئاسته

14:12 GMT 21.07.2024
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© Fotolia / Andrea Izzotti
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لإقالة المجر من رئاستها للمنظمة.
وقال للصحفيين: "الآن يفكرون في كيفية إخراج المجر من الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي".

وأشار أردوغان إلى أنه التقى بأوربان (رئيس الوزراء المجري) على هامش قمة الناتو في واشنطن، ثم تناول رئيس الوزراء المجري العشاء مع المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب.

ولفت أردوغان إلى أنه على هذه الخلفية، بدأ الاتحاد الأوروبي في انتقاد أوربان بشكل مكثف.
وأضاف: "قالوا (في الاتحاد الأوروبي)، نحن لا نتفق مع ما قاله فيكتور (أوربان)، ما قاله ليس هو المطلوب، سافر أوربان إلى موسكو، وتعرض للانتقاد، وذهب إلى الصين، وتم انتقاده بنفس الطريقة".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
أوربان يعتبر ترامب وسيطا محتملا في محادثات السلام بشأن أوكرانيا
15 يوليو, 20:57 GMT
وأكد أردوغان أن أنقرة تراقب العملية عن كثب.
واختتم أردوغان حديثه، قائلاً: "دورنا الآن هو التحلي بالصبر، وآمل أنه بهذا الصبر سنفعل كل ما هو ضروري معًا عندما يحين الوقت".
زار أوربان موسكو مع وفد، في 5 يوليو/ تموز، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمة السلام" التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.

وقال رئيس الوزراء المجري إنه يعتزم عقد عدة اجتماعات مماثلة غير متوقعة قريبا، وزار يوم الاثنين بكين، حيث قال إن المجر تعارض المواجهة مع الصين وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وبعد بكين، توجه رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا.
وبعد زيارته للصين، قال أوربان إن الأزمة المحيطة بأوكرانيا يجب أن تحل من قبل أطراف الصراع، لكن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لها تأثير حاسم على نهايتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:12 GMTالقبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تصاعد المواجهة بين إسرائيل و"أنصار الله"05:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала