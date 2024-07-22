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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240722/القوات-الروسية-تدمر-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1091034520.html
القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود
القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T17:32+0000
2024-07-22T17:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 22 يوليو (تموز) من هذا العام، حوالي الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا".وأكد البيان أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
https://sarabic.ae/20240722/إسكندر-إم-الروسي-يستهدف-مجمع-استطلاع-أوكراني-يتضمن-راجمات-هيمارس-1091013602.html
https://sarabic.ae/20240722/الجيش-الروسي-يدمر-معقلا-أوكرانيا-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1091005707.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود

17:32 GMT 22.07.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 22 يوليو (تموز) من هذا العام، حوالي الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا".
وأكد البيان أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
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12:08 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
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08:36 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلب إخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس لبدء عملية عسكرية05:28 GMT
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