https://sarabic.ae/20240722/القوات-الروسية-تدمر-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1091034520.html
القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود
القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T17:32+0000
2024-07-22T17:32+0000
2024-07-22T17:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075183949_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_47911517ef7e3e155ae47801fd5c46b9.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 22 يوليو (تموز) من هذا العام، حوالي الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا".وأكد البيان أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
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https://sarabic.ae/20240722/الجيش-الروسي-يدمر-معقلا-أوكرانيا-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1091005707.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 22 يوليو (تموز) من هذا العام، حوالي الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا".
وأكد البيان أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية
على محاور عدة، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.