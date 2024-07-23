https://sarabic.ae/20240723/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مستودع-أسلحة-وبنى-تحتية-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1091040777.html

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مستودع أسلحة وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مستودع أسلحة وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، قصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، "من ضمنها مستودع أسلحة وبنى إرهابية"، وفقا لمتحدث الجيش. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T05:23+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية، على مستودع أسلحة تابع لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، كما قصفت بنى إرهابية في حولا وعيتا الشعب".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، استهداف 6 مواقع عسكرية وتموضعاتٍ للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240720/إطلاق-45-صاروخا-من-لبنان-باتجاه-إسرائيل-وحزب-الله-يعلن-استهداف-مستوطنة-دفنا-للمرة-الأولى-1090969171.html

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