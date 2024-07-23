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الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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من الملعب
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كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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https://sarabic.ae/20240723/رئيس-بلدية-المطلة-الإسرائيلية-لدينا-قيادة-يناسبها-وجود-حرب-1091069858.html
رئيس بلدية المطلة الإسرائيلية: لدينا قيادة يناسبها وجود "حرب"
رئيس بلدية المطلة الإسرائيلية: لدينا قيادة يناسبها وجود "حرب"
سبوتنيك عربي
صرح ديفيد أزولاي، رئيس بلدية المطلة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن لدى بلاده قيادة يناسبها وجود "حرب". 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T17:57+0000
2024-07-23T17:57+0000
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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن أزولاي أن لدى إسرائيل حكومة بزعامة بنيامين نتنياهو يناسبها أو يلائمها وجود "حرب" ويناسبها عدم وجود انتخابات برلمانية للكنيست الإسرائيلي.ولم يكتف أزولاي بذلك بل أضاف أن تلك القيادة الإسرائيلية أو حكومة نتنياهو لا يناسبها فتح لجنة تحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس عن عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى".ويشار إلى أنه خلال الساعات القليلة الماضية تم انقطاع التيار الكهربائي عن مستوطنة المطلة وتضرر منزلين جراء سقوط قذائف أطلقت من جنوب لبنان.وفي وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باختراق 4 طائرات مسيرة للأجواء الإسرائيلية وسلاح الجو يعترض 2 فقط دون وقوع إصابات.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة ميرون ومدينة صفد الواقعتان شمالي إسرائيل، في وقت نجحت 4 طائرات مسيرة في اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي اثنتين منها وانفجرت البقية في مناطق مفتوحة ولم تسبب أي أضرار.وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أنه في الأيام الماضية، أن المنطقة الواقعة شمالي إسرائيل شهدت تغيرا ملحوظا مع "حزب الله" اللبناني، مؤكدة أن الحزب يرسل غالبا طائرات أكبر دون طيار في محاولة لتحدي الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية.ويأتي هذا في وقت أفادت وسائل إعلام محلية أن "حزب الله" شن هجوما جويا بسرب من المسيرات على قاعدة جبل نيريا "مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء "غولاني" مستهدفا أماكن تموضع ضباطها وجنودها مؤكدا إصابة أهدافها بدقة وتحقيق إصابات مؤكدة.وذلك بالتوازي مع محاولة فرق الإطفاء إخماد النيران المندلعة في "كريات شمونة" و"بيت هيلل".وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240723/اختراق-4-طائرات-مسيرة-للأجواء-الإسرائيلية-وسلاح-الجو-يعترض-اثنتين-فقط-دون-وقوع-إصابات-1091064179.html
https://sarabic.ae/20240723/قناة-إسرائيلية-علينا-السيطرة-الكاملة-على-غزة-وإلا-ستتعزز-حماس-في-القطاع-1091066633.html
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طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

رئيس بلدية المطلة الإسرائيلية: لدينا قيادة يناسبها وجود "حرب"

17:57 GMT 23.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovإطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021
إطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
صرح ديفيد أزولاي، رئيس بلدية المطلة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن لدى بلاده قيادة يناسبها وجود "حرب".
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن أزولاي أن لدى إسرائيل حكومة بزعامة بنيامين نتنياهو يناسبها أو يلائمها وجود "حرب" ويناسبها عدم وجود انتخابات برلمانية للكنيست الإسرائيلي.
ولم يكتف أزولاي بذلك بل أضاف أن تلك القيادة الإسرائيلية أو حكومة نتنياهو لا يناسبها فتح لجنة تحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس عن عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى".
ويشار إلى أنه خلال الساعات القليلة الماضية تم انقطاع التيار الكهربائي عن مستوطنة المطلة وتضرر منزلين جراء سقوط قذائف أطلقت من جنوب لبنان.
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
اختراق 4 طائرات مسيرة للأجواء الإسرائيلية وسلاح الجو يعترض اثنتين فقط دون وقوع إصابات
13:50 GMT
وفي وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باختراق 4 طائرات مسيرة للأجواء الإسرائيلية وسلاح الجو يعترض 2 فقط دون وقوع إصابات.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة ميرون ومدينة صفد الواقعتان شمالي إسرائيل، في وقت نجحت 4 طائرات مسيرة في اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي اثنتين منها وانفجرت البقية في مناطق مفتوحة ولم تسبب أي أضرار.
وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أنه في الأيام الماضية، أن المنطقة الواقعة شمالي إسرائيل شهدت تغيرا ملحوظا مع "حزب الله" اللبناني، مؤكدة أن الحزب يرسل غالبا طائرات أكبر دون طيار في محاولة لتحدي الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية.
ويأتي هذا في وقت أفادت وسائل إعلام محلية أن "حزب الله" شن هجوما جويا بسرب من المسيرات على قاعدة جبل نيريا "مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء "غولاني" مستهدفا أماكن تموضع ضباطها وجنودها مؤكدا إصابة أهدافها بدقة وتحقيق إصابات مؤكدة.
وذلك بالتوازي مع محاولة فرق الإطفاء إخماد النيران المندلعة في "كريات شمونة" و"بيت هيلل".
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
قناة إسرائيلية: علينا السيطرة الكاملة على غزة وإلا ستتعزز "حماس" في القطاع
15:33 GMT
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توتراً متصاعداً، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة15:57 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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