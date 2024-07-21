https://sarabic.ae/20240721/ميناء-إيلات-توقف-العمل-كليا-لعجز-السفن-عن-المرور-في-أي-اتجاه-للوصول-إلى-الميناء-1090984969.html

ميناء إيلات: توقف العمل كليا لعجز السفن عن المرور في أي اتجاه للوصول إلى الميناء

ميناء إيلات: توقف العمل كليا لعجز السفن عن المرور في أي اتجاه للوصول إلى الميناء

سبوتنيك عربي

صرح جدعون غولبر، الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن عددا كبيرا من عمال الميناء تم تسريحهم بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر. 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T09:39+0000

2024-07-21T09:39+0000

2024-07-21T09:39+0000

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وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقابلة مع غولبر، طالب من خلالها باتخاذ إجراءات مع دول التحالف مع إسرائيل من أجل عودة العمل في ميناء المدينة المغلق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.وأوضح المسؤول الإسرائيلي: "خسرنا 50 مليون شيكل وسنواصل الخسارة إذا لم تتخذ دولة إسرائيل إجراءات مع دول التحالف، ومنذ نوفمبر 2023، تم إغلاق الميناء، وانتقل كل شيء إلى ميناءي أشدود وحيفا".وأشار جدعون غولبر، الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، إلى أن الميناء الوحيد لبلاده على البحر الأحمر يواجه مشاكل كبيرة وأصبح في وضع حرج، مطالبًا حكومة بنيامين نتنياهو بعودة العمل في الميناء وإيجاد حل يسمح للميناء باستئناف عملياته والاحتفاظ بموظفيه.وكان سلاح البحرية الإسرائيلي قد أعلن، مساء أمس السبت، رفع درجة التأهب في منطقة إيلات جنوبي البلاد عقب الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني، حيث أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن "سلاح البحرية الإسرائيلي قد رفع من درجة التأهب في محيط مدينة إيلات الواقعة جنوبي البلاد عقب الهجوم على ميناء الحديدة".وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية بعد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية بطائرة دون طيار، أول أمس الجمعة، على مدينة تل أبيب، ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين، أنه "يجب تغيير المعادلة والرد".وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".في وقت أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240721/تقرير-إسرائيل-تستعد-لصراع-طويل-الأمد-مع-الحوثيين-بعد-استهدافها-ميناء-الحديدة-اليمني-1090983631.html

https://sarabic.ae/20240720/بعد-حريق-ميناء-الحديدة-اليمني-مسؤولون-إسرائيليون-يجب-تغيير-المعادلة-والرد-1090971961.html

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة