https://sarabic.ae/20240721/تقرير-إسرائيل-تستعد-لصراع-طويل-الأمد-مع-الحوثيين-بعد-استهدافها-ميناء-الحديدة-اليمني-1090983631.html
تقرير: إسرائيل تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهدافها ميناء الحديدة اليمني
تقرير: إسرائيل تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهدافها ميناء الحديدة اليمني
سبوتنيك عربي
صرح مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن بلاده تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهداف إسرائيل لميناء الحديدة اليمني. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T08:56+0000
2024-07-21T08:56+0000
2024-07-21T08:56+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090977928_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_627a97f7387f18e40563b790d7b929ea.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصدر أمني إسرائيلي، أن بلاده لا تعرف الحوثيين بما فيه الكفاية، ولكنها تستعد لرد الحوثيين على العملية العسكرية الإسرائيلية في اليمن.وحدد المصدر الأمني الإسرائيلي أن الصراع بين بلاده والحوثيين سيكون مستمرا ربما يستمر لأشهر عدة.وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".في وقت أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240720/سلاح-البحرية-الإسرائيلي-يرفع-درجة-التأهب-في-منطقة-إيلات-عقب-الهجوم-على-ميناء-الحديدة-اليمني-1090976518.html
https://sarabic.ae/20240720/نتنياهو-الضربة-الجوية-في-اليمن-رسالة-لكل-أعدائنا-أينما-كانوا-1090974919.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090977928_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_dd01ad25ca18a98708e035c73ff44ddb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
تقرير: إسرائيل تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهدافها ميناء الحديدة اليمني
صرح مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن بلاده تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهداف إسرائيل لميناء الحديدة اليمني.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصدر أمني إسرائيلي، أن بلاده لا تعرف الحوثيين بما فيه الكفاية، ولكنها تستعد لرد الحوثيين على العملية العسكرية الإسرائيلية في اليمن.
وحدد المصدر الأمني الإسرائيلي أن الصراع بين بلاده والحوثيين
سيكون مستمرا ربما يستمر لأشهر عدة.
وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".
في وقت أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل
طيلة الأشهر الأخيرة".
وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين.
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا
، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.