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تقرير: إسرائيل تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهدافها ميناء الحديدة اليمني
تقرير: إسرائيل تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهدافها ميناء الحديدة اليمني
سبوتنيك عربي
صرح مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن بلاده تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهداف إسرائيل لميناء الحديدة اليمني. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T08:56+0000
2024-07-21T08:56+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصدر أمني إسرائيلي، أن بلاده لا تعرف الحوثيين بما فيه الكفاية، ولكنها تستعد لرد الحوثيين على العملية العسكرية الإسرائيلية في اليمن.وحدد المصدر الأمني الإسرائيلي أن الصراع بين بلاده والحوثيين سيكون مستمرا ربما يستمر لأشهر عدة.وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".في وقت أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240720/سلاح-البحرية-الإسرائيلي-يرفع-درجة-التأهب-في-منطقة-إيلات-عقب-الهجوم-على-ميناء-الحديدة-اليمني-1090976518.html
https://sarabic.ae/20240720/نتنياهو-الضربة-الجوية-في-اليمن-رسالة-لكل-أعدائنا-أينما-كانوا-1090974919.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

تقرير: إسرائيل تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهدافها ميناء الحديدة اليمني

08:56 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / -سلسلة غارات جوية إسرائيلية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، اليمن 20 يوليو 2024
سلسلة غارات جوية إسرائيلية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، اليمن 20 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / -
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صرح مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن بلاده تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهداف إسرائيل لميناء الحديدة اليمني.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصدر أمني إسرائيلي، أن بلاده لا تعرف الحوثيين بما فيه الكفاية، ولكنها تستعد لرد الحوثيين على العملية العسكرية الإسرائيلية في اليمن.
وحدد المصدر الأمني الإسرائيلي أن الصراع بين بلاده والحوثيين سيكون مستمرا ربما يستمر لأشهر عدة.
ميناء إيلات الإسرائيلي، 5 يونيو 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
سلاح البحرية الإسرائيلي يرفع درجة التأهب في منطقة إيلات عقب الهجوم على ميناء الحديدة اليمني
أمس, 20:31 GMT
وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".
في وقت أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".
وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
نتنياهو: الضربة الجوية في اليمن رسالة لكل أعدائنا أينما كانوا
أمس, 19:07 GMT
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تصاعد المواجهة بين إسرائيل و"أنصار الله"05:21 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
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