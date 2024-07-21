https://sarabic.ae/20240721/ليبرمان-الفشل-الاستخباري-ضد-حزب-الله-وسوريا-الآن-أكبر-بكثير-مما-كان-في-7-أكتوبر-1090985840.html

ليبرمان: الفشل الاستخباري ضد "حزب الله" وسوريا الآن أكبر بكثير مما كان في 7 أكتوبر

ليبرمان: الفشل الاستخباري ضد "حزب الله" وسوريا الآن أكبر بكثير مما كان في 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

صرح أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتنو"، اليوم السبت، بأن حالة الفشل الاستخباري ضد "حزب الله" ولبنان وسوريا، في الوقت الراهن، أكبر بكثير مما كان في 7... 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T10:25+0000

2024-07-21T10:25+0000

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ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الأحد، حذر من خلالها حكومة بنيامين نتنياهو، من أن بلاده تمر بحالة من الفشل الاستخباري، وكأن إسرائيل ما تزال تعيش في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي قبل عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من الشهر نفسه.وشدد أفيغدور ليبرمان على أن هناك إخفاقات خطيرة سواء من جهاز الموساد أو وحدة الاستخبارات 8200، مؤكدا أن يعتزم تقديم هذا التحذير قريبا لنتنياهو وحكومته.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح مصدر أمني إسرائيلي بأن بلاده تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهداف إسرائيل لميناء الحديدة اليمني، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصدر أن "بلاده لا تعرف الحوثيين بما فيه الكفاية، ولكنها تستعد لرد الحوثيين على العملية العسكرية الإسرائيلية في اليمن".وحدد المصدر الأمني الإسرائيلي أن الصراع بين بلاده والحوثيين سيكون مستمرا ربما يستمر لأشهر عدة.وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".في وقت أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240721/ميناء-إيلات-توقف-العمل-كليا-لعجز-السفن-عن-المرور-في-أي-اتجاه-للوصول-إلى-الميناء-1090984969.html

https://sarabic.ae/20240721/تقرير-إسرائيل-تستعد-لصراع-طويل-الأمد-مع-الحوثيين-بعد-استهدافها-ميناء-الحديدة-اليمني-1090983631.html

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