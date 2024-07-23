موسكو توسع قائمة الممثلين البريطانيين الممنوعين من دخول روسيا

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08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
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120 د
مدار الليل والنهار
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183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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عرب بوينت بودكاست
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
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هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
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https://sarabic.ae/20240723/موسكو-توسع-قائمة-الممثلين-البريطانيين-الممنوعين-من-دخول-روسيا-1091065143.html
موسكو توسع قائمة الممثلين البريطانيين الممنوعين من دخول روسيا
موسكو توسع قائمة الممثلين البريطانيين الممنوعين من دخول روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو أدرجت على القائمة السوداء خمسة عشر ممثلا آخرين لنقابة الخبراء البريطانيين ورؤساء المجمع الصناعي العسكري... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T14:44+0000
2024-07-23T14:44+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "كجزء من الرد على تصرفات لندن العدوانية، تم اتخاذ قرار بتوسيع "قائمة الحظر" الروسية بحيث يضاف إليها ممثلين عن شركات الأمن البريطانية الخاصة المشاركة في تدريب أفراد عسكريين أوكرانيين، ورؤساء شركات المجمع الصناعي العسكري التي تقدم المنتجات أو تقدم خدمات لنظام كييف والخبراء والناشرين الإعلاميين الذين يتبنون مواقف مناهضة لروسيا بقضايا الدفاع والعملية العسكرية الخاصة ووسائل الإعلام العامة".ودعا البيان بريطانيا إلى "تغيير منحى العلاقات الثنائية بدون إبطاء" مع روسيا.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، بتاريخ الثاني عشر من شباط/ فبراير الماضي، أن موسكو أدرجت 18 ممثلًا للمؤسسة العسكرية السياسية والمجتمع العلمي والأكاديمي في بريطانيا على "قائمة الحظر" الروسية، كإجراء انتقامي.وجاء في بيان الوزارة بأن هذا يأتي "ردًا على مسار المواجهة المستمر في لندن، والذي تُبذل من خلاله جهود لشيطنة بلدنا، ويتم اختلاق الروايات المناهضة لروسيا بشكل مكثف من أجل الحد من نفوذ موسكو على الساحة الدولية، كما يجري تعزيز نظام النازيين الجدد في كييف بضخ مزيد من الأسلحة".
https://sarabic.ae/20240625/روسيا-تفرض-عقوبات-جوابية-على-وسائل-الإعلام-لأكثر-من-20-دولة---1090165178.html
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روسيا, بريطانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, بريطانيا, أخبار العالم الآن

موسكو توسع قائمة الممثلين البريطانيين الممنوعين من دخول روسيا

14:44 GMT 23.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو أدرجت على القائمة السوداء خمسة عشر ممثلا آخرين لنقابة الخبراء البريطانيين ورؤساء المجمع الصناعي العسكري وشركات الأمن الخاصة، المحظور عليهم الآن دخول روسيا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "كجزء من الرد على تصرفات لندن العدوانية، تم اتخاذ قرار بتوسيع "قائمة الحظر" الروسية بحيث يضاف إليها ممثلين عن شركات الأمن البريطانية الخاصة المشاركة في تدريب أفراد عسكريين أوكرانيين، ورؤساء شركات المجمع الصناعي العسكري التي تقدم المنتجات أو تقدم خدمات لنظام كييف والخبراء والناشرين الإعلاميين الذين يتبنون مواقف مناهضة لروسيا بقضايا الدفاع والعملية العسكرية الخاصة ووسائل الإعلام العامة".
ودعا البيان بريطانيا إلى "تغيير منحى العلاقات الثنائية بدون إبطاء" مع روسيا.
صحافة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
روسيا تفرض عقوبات جوابية على وسائل الإعلام لأكثر من 20 دولة
25 يونيو, 12:38 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، بتاريخ الثاني عشر من شباط/ فبراير الماضي، أن موسكو أدرجت 18 ممثلًا للمؤسسة العسكرية السياسية والمجتمع العلمي والأكاديمي في بريطانيا على "قائمة الحظر" الروسية، كإجراء انتقامي.
وجاء في بيان الوزارة بأن هذا يأتي "ردًا على مسار المواجهة المستمر في لندن، والذي تُبذل من خلاله جهود لشيطنة بلدنا، ويتم اختلاق الروايات المناهضة لروسيا بشكل مكثف من أجل الحد من نفوذ موسكو على الساحة الدولية، كما يجري تعزيز نظام النازيين الجدد في كييف بضخ مزيد من الأسلحة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة13:22 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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