https://sarabic.ae/20240723/وزيرا-خارجية-مصر-والسودان-يؤكدان-تطابق-موقف-البلدين-تجاه-ملف-سد-النهضة-1091057207.html

وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان تطابق موقف البلدين تجاه ملف سد النهضة

وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان تطابق موقف البلدين تجاه ملف سد النهضة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، تأييد ودعم مصر لاستقرار وسلامة دولة السودان وشعبها الشقيق. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T12:23+0000

2024-07-23T12:23+0000

2024-07-23T12:23+0000

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وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "عبد العاطي، التقى بنظيره السوداني حسين عوض بالقاهرة، واتفقا على الدور الهام والمحوري لدول جوار السودان وأهمية الاستئناس برأيها والاستماع الي رؤيتها، لا سيما مصر التي تبذل حهوداً مضنية لمساعدة السودان في هذا التوقيت الهام واللحظة المفصلية في تاريخه المعاصر".كما حرص الوزيران، وفقا للبيان، على "تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تفعيل الآليات التنسيقية المشتركة، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية الهامة، لا سيما الوضع في القرن الإفريقى وأزمة قطاع غزة وأمن البحر الأحمر والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء، فضلاً عن قضية سد النهضة الذي أكد الوزيران علي تطابق موقف الدولتين تجاهه في ظل وحدة الأمن المائي لكل من مصر والسودان".وقال عبد العاطي إن "مصر لن تألو جهداً من أجل مساعدة الأشقاء السودانيين لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والإنسانية الناجمة عن الحرب الجارية، مستعرضاً هدف المبادرة المصرية بالدعوة إلى مؤتمر للقوى السياسية والمدنية السودانية، والذي عقد بالقاهرة يومي 6 و7 يوليو الجاري، باعتباره منصة جامعة لكافة القوى السياسية المدنية السودانية"، منوهاً إلى أن "أهم مخرجات المؤتمر تمثلت في التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وتوفير الدعم الإغاثي والإنساني للسودان ودول الجوار، وملكية الشعب السوداني للعملية السياسية".وشدد وزير الخارجية المصري، على أهمية أن تعمل الدول والمنظمات المانحة على الإسراع بالوفاء بتعهداتها خلال مؤتمري جنيف (يونيو 2023) وباريس (إبريل 2024) لدعم السودان ودول الجوار المستقبلة للاجئين، ودعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وسد الفجوة التمويلية القائمة، منوهاً باتصالات مصر المكثفة مع كافة الدول المانحة والمنظمات الإنسانية لحثهم على مشاركة الأعباء مع حكومة تسيير الأعمال في السودان ودول الجوار.كما أكد عبد العاطي "استمرار مصر في مد يد العون والدعم الإنسانى للأخوة السودانيين فى ظل الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يمرون بها".من جانبه، حرص الوزير السوداني على التأكيد على أزلية العلاقات الثنائية والتنسيق عال المستوى بين القيادتين السياسيتين في كلا البلدين، معرباً عن شكر الحكومة السودانية على التسهيلات والخدمات التي تقدمها مصر للمواطنين السودانيين منذ بدء الأزمة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الجهود والمبادرات المصرية الرامية لحل الأزمة في السودان.وتستعد السلطات الإثيوبية للملء الخامس لسد "النهضة" نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري، رغم اعتراض دولتي المصب مصر والسودان.يشار إلى أن التوربينين التشغيليين لسد "النهضة" تبلغ قدرة كل منهما 375 ميغا وات، وعندما تبدأ الوحدات الـ11 المتبقية المثبتة على السد في إنتاج الطاقة، فمن المتوقع أن تزيد قدرة التوليد الحالية للبلاد بنسبة 83%، بحسب وكالة "فانا" الإثيوبية.ووفقا لهيئة الكهرباء الإثيوبية، فسيكون لمشروع سد "النهضة" الإثيوبي، قدرة توليد تبلغ 5150 ميغا وات وإنتاج طاقة سنوي يبلغ 15760 غيغا وات/ ساعة عند اكتمال بنائه.وكانت إثيوبيا قد أطلقت، في أواخر مارس/ آذار الماضي، فعاليات أسبوع بيع سندات سد "النهضة"، بهدف جمع التمويل اللازم لدعم استكمال بناء السد، الذي من المتوقع أن يكتمل بحلول العام المقبل 2025.

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