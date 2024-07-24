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https://sarabic.ae/20240724/ترامب-تلقيت-رسالة-من-الرئيس-الفلسطيني-أبلغني-فيها-أنه-يريد-السلام-1091076388.html
ترامب: تلقيت رسالة من الرئيس الفلسطيني أبلغني فيها أنه يريد السلام
ترامب: تلقيت رسالة من الرئيس الفلسطيني أبلغني فيها أنه يريد السلام
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، دونالد ترامب، عن تلقيه رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T05:33+0000
2024-07-24T05:33+0000
دونالد ترامب
محمود عباس
بنيامين نتنياهو
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
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وقال ترامب إن "الرئيس الفلسطيني أبلغه بأنه يريد السلام والتسامح"، مشيرا إلى أنه تلقى الرسالة عقب يوم من محاولة اغتياله في بنسلفانيا وتحديدا يوم 14 يوليو/ تموز الجاري".وتمنى عباس لترامب القوة والأمان، بحسب الرسالة، مؤكدًا أن "أعمال العنف لا يجب أن يكون لها مكان في عالم القانون والنظام".وعلق ترامب على الرسالة بخط يده في الأسفل قائلًا: "محمود – لطيف جدًا – شكرًا لك.. كل شيء سيكون على ما يرام".وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس المقبل، في منتجعه بولاية فلوريدا الأمريكية.وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة به: "أتطلع إلى الترحيب ببيبي نتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الخميس".وتابع الرئيس الأمريكي السابق في منشوره، أنه "خلال فترة رئاسته، حظينا بالسلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن توقيع اتفاقات أبراهام، وسنكررها مرة أخرى".وواصل ترامب أنه وحده سيكون قادرا على وقف الصراعات المستمرة في أوكرانيا وقطاع غزة بمجرد إعادة انتخابه، في حين أن نائبة الرئيس ومنافسته المفترضة في انتخابات 2024، كامالا هاريس، غير قادرة على القيام بذلك.وسيلتقي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل لقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.ومنذ مغادرة منصبه في عام 2021، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب اتصال الأخير ببايدن لتهنئته بفوزه بالرئاسة، كما أنه انتقد نتنياهو مرارا وتكرارا لرفضه دعم العملية الأمريكية لاغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني.
https://sarabic.ae/20240723/ترامب-يعلن-عن-عقده-لقاء-مع-نتنياهو-1091070285.html
https://sarabic.ae/20240723/نائب-ترامب-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-هاريس-أسوأ-من-بايدن-بمليون-مرة-1091042598.html
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دونالد ترامب, محمود عباس, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
دونالد ترامب, محمود عباس, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: تلقيت رسالة من الرئيس الفلسطيني أبلغني فيها أنه يريد السلام

05:33 GMT 24.07.2024
© AP Photo / Evan Vucciاجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الولايات المتحدة 19 سبتمبر/ أيلول 2017
اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الولايات المتحدة 19 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
كشف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، دونالد ترامب، عن تلقيه رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال ترامب إن "الرئيس الفلسطيني أبلغه بأنه يريد السلام والتسامح"، مشيرا إلى أنه تلقى الرسالة عقب يوم من محاولة اغتياله في بنسلفانيا وتحديدا يوم 14 يوليو/ تموز الجاري".
وتمنى عباس لترامب القوة والأمان، بحسب الرسالة، مؤكدًا أن "أعمال العنف لا يجب أن يكون لها مكان في عالم القانون والنظام".
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وعلق ترامب على الرسالة بخط يده في الأسفل قائلًا: "محمود – لطيف جدًا – شكرًا لك.. كل شيء سيكون على ما يرام".
وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس المقبل، في منتجعه بولاية فلوريدا الأمريكية.
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة به: "أتطلع إلى الترحيب ببيبي نتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الخميس".
وتابع الرئيس الأمريكي السابق في منشوره، أنه "خلال فترة رئاسته، حظينا بالسلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن توقيع اتفاقات أبراهام، وسنكررها مرة أخرى".
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وواصل ترامب أنه وحده سيكون قادرا على وقف الصراعات المستمرة في أوكرانيا وقطاع غزة بمجرد إعادة انتخابه، في حين أن نائبة الرئيس ومنافسته المفترضة في انتخابات 2024، كامالا هاريس، غير قادرة على القيام بذلك.
وسيلتقي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل لقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
ومنذ مغادرة منصبه في عام 2021، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب اتصال الأخير ببايدن لتهنئته بفوزه بالرئاسة، كما أنه انتقد نتنياهو مرارا وتكرارا لرفضه دعم العملية الأمريكية لاغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني.
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