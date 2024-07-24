https://sarabic.ae/20240724/ترامب-تلقيت-رسالة-من-الرئيس-الفلسطيني-أبلغني-فيها-أنه-يريد-السلام-1091076388.html

ترامب: تلقيت رسالة من الرئيس الفلسطيني أبلغني فيها أنه يريد السلام

ترامب: تلقيت رسالة من الرئيس الفلسطيني أبلغني فيها أنه يريد السلام

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، دونالد ترامب، عن تلقيه رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T05:33+0000

2024-07-24T05:33+0000

2024-07-24T05:33+0000

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وقال ترامب إن "الرئيس الفلسطيني أبلغه بأنه يريد السلام والتسامح"، مشيرا إلى أنه تلقى الرسالة عقب يوم من محاولة اغتياله في بنسلفانيا وتحديدا يوم 14 يوليو/ تموز الجاري".وتمنى عباس لترامب القوة والأمان، بحسب الرسالة، مؤكدًا أن "أعمال العنف لا يجب أن يكون لها مكان في عالم القانون والنظام".وعلق ترامب على الرسالة بخط يده في الأسفل قائلًا: "محمود – لطيف جدًا – شكرًا لك.. كل شيء سيكون على ما يرام".وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس المقبل، في منتجعه بولاية فلوريدا الأمريكية.وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة به: "أتطلع إلى الترحيب ببيبي نتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الخميس".وتابع الرئيس الأمريكي السابق في منشوره، أنه "خلال فترة رئاسته، حظينا بالسلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن توقيع اتفاقات أبراهام، وسنكررها مرة أخرى".وواصل ترامب أنه وحده سيكون قادرا على وقف الصراعات المستمرة في أوكرانيا وقطاع غزة بمجرد إعادة انتخابه، في حين أن نائبة الرئيس ومنافسته المفترضة في انتخابات 2024، كامالا هاريس، غير قادرة على القيام بذلك.وسيلتقي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل لقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.ومنذ مغادرة منصبه في عام 2021، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب اتصال الأخير ببايدن لتهنئته بفوزه بالرئاسة، كما أنه انتقد نتنياهو مرارا وتكرارا لرفضه دعم العملية الأمريكية لاغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني.

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