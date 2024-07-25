https://sarabic.ae/20240725/باحث-سياسي-نتنياهو-يوهم-العالم-بمواجهة-إيران-والغرب-سيستمر-في-دعم-إسرائيل-1091117343.html

باحث سياسي: نتنياهو يوهم العالم بمواجهة إيران... والغرب سيستمر في دعم إسرائيل

باحث سياسي: نتنياهو يوهم العالم بمواجهة إيران... والغرب سيستمر في دعم إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد الباحث والكاتب السياسي الدكتور باسم عساف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذهب إلى الكونغرس الأمريكي ليكذب ويوهم الغرب بأنه يواجه إيران على... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T10:09+0000

2024-07-25T10:09+0000

2024-07-25T10:09+0000

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وأضاف عساف في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الغرب سيستمر في دعم نتنياهو على اعتبار أن خسارة إسرائيل في المنطقة تعني خسارة الولايات المتحد التي أنشأت العديد من القواعد العسكرية في المنطقة، وعليه فإن فشل نتنياهو سيفشل المشروع الأمريكي وسيؤذي مصالح الإدارة الأمريكية في المنطقة وبالتالي خسارة المواجهة مع روسيا".وأشار الباحث السياسي إلى أنه "في الوقت الذي يَعد فيه نتنياهو بأنه يعمل على إطلاق سلاح الأسرى الإسرائيليين ويعيد السلام والطمأنينة إلى شمال إسرائيل، يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بإفشال كل المبادرات والمفاوضات بحثا عن أي نصر في هذه المعركة".ولفت عساف إلى أن "كل المجازر والإبادة الجماعية التي نفذها نتنياهو في هذه الحرب إضافة إلى ضربه حتى المؤسسات الدولية التي تساعد الشعب الفلسطيني في غزة منها الأمم المتحدة وغيرها، كلها عوامل ساهمت في كشف زيف ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الرّأي العام العالمي وبات أمام خيارين إمّا الاستقالة أو المحاكمة، خصوصًا وأنّ الحصار يضيق عليه على اعتبار أنّه لم يستطع زيارة أوروبا بعد رفض بعض الدول لهذه الجولة قبل ذهابه إلى الكونغرس".وأوضح الباحث السياسي أن "الحرب في غزة لن تتوقف طالما أن نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية وكل الحديث في الإدارة الأمريكية عن الضغوط التي تمارس على إسرائيل لوقف الحرب تهدف إلى كسب الرّأي العام من الحزب الجمهوري لصالح الحزب الديمقراطي"، مضيفًا أن "الجانبين يريدان الحرب على اعتبار أن ضعف إسرائيل في الشرق الأوسط سيؤدي إلى خسارة أمريكا في المنطقة وبالتالي خسارتها أيضًا في المواجهة مع روسيا".وفي هذا الإطار، رأى عساف أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لها أهمية كبيرة على الصعيد العالمي، ولكن الولايات المتحدة تراجعت بشكل كبير عن دعم كييف بعد عملية "طوفان الأقصى"".وحول مقاطعة كل من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لخطاب نتنياهو، قال عساف إنها "تأتي في إطار تعاظم المواقف الدولية حيال كذب نتنياهو حتى بدأ الأمر يتعاظم لدى المنظمات الشعبية والجامعات وأيضَا بالنسبة للرعايا غير الأمريكيين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية".يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد ألقى كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، أمس الأربعاء، والتي اتهم فيها إيران، بدعم ما وصفه بـ "الإرهاب" في منطقة الشرق الأوسط، داعيا الولايات المتحدة إلى تسليم إسرائيل المساعدات بأسرع وقت "لإنجاز المهمة وتحقيق النصر على حماس ومحور إيران"، على حد تعبيره.

https://sarabic.ae/20240724/نانسي-بيلوسي-تنتقد-خطاب-نتنياهو-في-الكونغرس-الأمريكي-وتدعوه-للتركيز-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-1091108102.html

https://sarabic.ae/20240724/نتنياهو-يتدخل-توتر-إسرائيلي-داخلي-بعد-طلب-بن-غفير-الانضمام-لـكابينيت-الحرب-الجديد-على-غزة-1091106752.html

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