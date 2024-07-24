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https://sarabic.ae/20240724/نتنياهو-يتدخل-توتر-إسرائيلي-داخلي-بعد-طلب-بن-غفير-الانضمام-لـكابينيت-الحرب-الجديد-على-غزة-1091106752.html
"نتنياهو يتدخل".. تقرير: توتر إسرائيلي داخلي بعد طلب بن غفير الانضمام لكابينيت الحرب الجديد على غزة
"نتنياهو يتدخل".. تقرير: توتر إسرائيلي داخلي بعد طلب بن غفير الانضمام لكابينيت الحرب الجديد على غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن "الساحة السياسية الإسرائيلية الداخلية يسودها قلق بالغ" من طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الانضمام... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T20:32+0000
2024-07-24T20:58+0000
الكونغرس الأمريكي
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "هناك حالة من القلق الكبير يسود الساحة السياسية الإسرائيلية بعد طلب بن غفير، الانضمام منتدى التحديث الأمني حول غزة، وذلك بعد حل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على القطاع".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه رغم انشغال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بكلمته وخطابه المهم أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، فإنه اتصل ببعض الوزراء في تل أبيب من واشنطن في محاولة لحل الأزمة مع بن غفير.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخطط لإنشاء مجلس جديد لإدارة الحرب على قطاع غزة يضم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو يخطط لإنشاء مجلس جديد لإدارة الحرب على غزة ويضم بن غفير بناء على طلب الأخير، بهدف تمرير قانون الحاخامات بالكنيست.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "الحديث يجري عن إمكانية إنشاء مجلس استشاري لن يحل محل الهيئات القائمة"، مضيفة أن "إدارة الحرب يقوم بها رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أوكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240724/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعارض-ضم-بن-غفير-لـحكومة-الحرب-ويتهمه-بمحاولة-إشعال-الشرق-الأوسط-1091084590.html
https://sarabic.ae/20240724/نتنياهو-يكشف-في-خطابه-أمام-الكونغرس-عن-اليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1091105636.html
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الكونغرس الأمريكي, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
الكونغرس الأمريكي, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

"نتنياهو يتدخل".. تقرير: توتر إسرائيلي داخلي بعد طلب بن غفير الانضمام لكابينيت الحرب الجديد على غزة

20:32 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 20:58 GMT 24.07.2024)
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن "الساحة السياسية الإسرائيلية الداخلية يسودها قلق بالغ" من طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الانضمام لـ"كابينيت" الحرب الجديد على قطاع غزة.
وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "هناك حالة من القلق الكبير يسود الساحة السياسية الإسرائيلية بعد طلب بن غفير، الانضمام منتدى التحديث الأمني حول غزة، وذلك بعد حل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على القطاع".
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه رغم انشغال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بكلمته وخطابه المهم أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، فإنه اتصل ببعض الوزراء في تل أبيب من واشنطن في محاولة لحل الأزمة مع بن غفير.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يعارض ضم بن غفير لـ"حكومة الحرب" ويتهمه بمحاولة إشعال الشرق الأوسط
11:46 GMT
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخطط لإنشاء مجلس جديد لإدارة الحرب على قطاع غزة يضم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو يخطط لإنشاء مجلس جديد لإدارة الحرب على غزة ويضم بن غفير بناء على طلب الأخير، بهدف تمرير قانون الحاخامات بالكنيست.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "الحديث يجري عن إمكانية إنشاء مجلس استشاري لن يحل محل الهيئات القائمة"، مضيفة أن "إدارة الحرب يقوم بها رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
نتنياهو يكشف في خطابه أمام الكونغرس عن "اليوم التالي" للحرب على غزة
19:24 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أوكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. هدهد "حزب الله" ينشر مشاهد جديدة لاقتحام الشمال الإسرائيلي21:06 GMT
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