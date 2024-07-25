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لماذا تصدر تصفيق الكونغرس لنتنياهو وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي؟
لماذا تصدر تصفيق الكونغرس لنتنياهو وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي؟
سبوتنيك عربي
تصدر مشهد التصفيق الحار والطويل لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس، في الكونغرس الأمريكي وسائل التواصل الاجتماعي عبر العالم. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T14:07+0000
2024-07-25T14:07+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الكونغرس الأمريكي
العالم
بنيامين نتنياهو
تصريحات نتنياهو
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جاء هذا الاستقبال الكبير والتصفيق الحار خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، وقال نتنياهو: "في المستقبل القريب، ستحتاج إسرائيل إلى سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة".ودعا نتنياهو إلى أن تكون غزة "منزوعة السلاح وخالية من التطرف بعد الحرب، على أن تكون المنطقة تحت إدارة الفلسطينيين".وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاستقبال الكبير، والتصفيق الحار والطويل، الذي حظي به نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، ونشروا مقاطع فيديو تظهر الدمار الكبير في غزة وتقارن الوضع بين ما يحصل على أرض الواقع وخطاب نتنياهو.وأشارت إحدى التعليقات إلى أن تصفيق المشرعين الأمريكيين لنتنياهو بصورة أقرب إلى الهستيريا، التي لا تراها حين يلقي أحد الرؤساء الأمريكيين كلمته في الكونغرس تكشف عن أن الحزبين الحاكمين يمكن أن يختلفا في كل شيء، ما عدا في تقديس إسرائيل والتبعية الإرادية للوبي الصهيوني.في حين وصف آخرون عبر فيديو على منصة "إكس"، التصفيق الحار لنتنياهو، بالتصفيق الحار للإبادة الجماعية.وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين يحرقون مجسما لرأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من مقر الكونغرس الأمريكي تعبيرا عن رفضهم لزيارة الأخير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.وأثارت كلمة نتنياهو أمام الكونغرس ردود فعل واسعة، حتى في الداخل الإسرائيلي، إذ وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ "الشائنة".وأكد لابيد أنه من "العار" أن يتحدث نتنياهو لساعة كاملة، دون أن يقول "ستكون هناك صفقة لإعادة الرهائن" الموجودين في قطاع غزة.الدوما الروسي يتبنى مشروع بيان يدين موقف الكنيست بشأن الدولة الفلسطينيةالكنيست يصادق على منح بن غفير صلاحيات هدم البيوت داخل أراضي الـ48
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكونغرس الأمريكي, العالم, بنيامين نتنياهو, تصريحات نتنياهو
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكونغرس الأمريكي, العالم, بنيامين نتنياهو, تصريحات نتنياهو

لماذا تصدر تصفيق الكونغرس لنتنياهو وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي؟

14:07 GMT 25.07.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصفق وهو يشيد بالجنود الإسرائيليين أثناء خطابه أمام اجتماع مشترك للكونغرس في مبنى الكابيتول الأمريكي في 24 يوليو، 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصفق وهو يشيد بالجنود الإسرائيليين أثناء خطابه أمام اجتماع مشترك للكونغرس في مبنى الكابيتول الأمريكي في 24 يوليو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
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تصدر مشهد التصفيق الحار والطويل لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس، في الكونغرس الأمريكي وسائل التواصل الاجتماعي عبر العالم.
جاء هذا الاستقبال الكبير والتصفيق الحار خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، وقال نتنياهو: "في المستقبل القريب، ستحتاج إسرائيل إلى سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة".
ودعا نتنياهو إلى أن تكون غزة "منزوعة السلاح وخالية من التطرف بعد الحرب، على أن تكون المنطقة تحت إدارة الفلسطينيين".
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاستقبال الكبير، والتصفيق الحار والطويل، الذي حظي به نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، ونشروا مقاطع فيديو تظهر الدمار الكبير في غزة وتقارن الوضع بين ما يحصل على أرض الواقع وخطاب نتنياهو.
وأشارت إحدى التعليقات إلى أن تصفيق المشرعين الأمريكيين لنتنياهو بصورة أقرب إلى الهستيريا، التي لا تراها حين يلقي أحد الرؤساء الأمريكيين كلمته في الكونغرس تكشف عن أن الحزبين الحاكمين يمكن أن يختلفا في كل شيء، ما عدا في تقديس إسرائيل والتبعية الإرادية للوبي الصهيوني.
في حين وصف آخرون عبر فيديو على منصة "إكس"، التصفيق الحار لنتنياهو، بالتصفيق الحار للإبادة الجماعية.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين يحرقون مجسما لرأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من مقر الكونغرس الأمريكي تعبيرا عن رفضهم لزيارة الأخير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وأثارت كلمة نتنياهو أمام الكونغرس ردود فعل واسعة، حتى في الداخل الإسرائيلي، إذ وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ "الشائنة".
وأكد لابيد أنه من "العار" أن يتحدث نتنياهو لساعة كاملة، دون أن يقول "ستكون هناك صفقة لإعادة الرهائن" الموجودين في قطاع غزة.
الدوما الروسي يتبنى مشروع بيان يدين موقف الكنيست بشأن الدولة الفلسطينية
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