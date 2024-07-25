لماذا تصدر تصفيق الكونغرس لنتنياهو وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي؟
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصفق وهو يشيد بالجنود الإسرائيليين أثناء خطابه أمام اجتماع مشترك للكونغرس في مبنى الكابيتول الأمريكي في 24 يوليو، 2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
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تصدر مشهد التصفيق الحار والطويل لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس، في الكونغرس الأمريكي وسائل التواصل الاجتماعي عبر العالم.
جاء هذا الاستقبال الكبير والتصفيق الحار خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، وقال نتنياهو: "في المستقبل القريب، ستحتاج إسرائيل إلى سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة".
ودعا نتنياهو إلى أن تكون غزة "منزوعة السلاح وخالية من التطرف بعد الحرب، على أن تكون المنطقة تحت إدارة الفلسطينيين".
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاستقبال الكبير، والتصفيق الحار والطويل، الذي حظي به نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، ونشروا مقاطع فيديو تظهر الدمار الكبير في غزة وتقارن الوضع بين ما يحصل على أرض الواقع وخطاب نتنياهو.
تصفيق المجرمين للمجرم— Suzanne Almani (@Suzeetaa) July 25, 2024
تصفيق المنافقين للمنافق
حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/BcYib1Jz5z
وأشارت إحدى التعليقات إلى أن تصفيق المشرعين الأمريكيين لنتنياهو بصورة أقرب إلى الهستيريا، التي لا تراها حين يلقي أحد الرؤساء الأمريكيين كلمته في الكونغرس تكشف عن أن الحزبين الحاكمين يمكن أن يختلفا في كل شيء، ما عدا في تقديس إسرائيل والتبعية الإرادية للوبي الصهيوني.
تصفيق المشرعين الأمريكيين لنتنياهو بصورة أقرب إلى الهستيريا التي لا تراها حين يلقي أحد الرؤساء الأمريكان كلمته في الكونجرس تكشف عن أن الحزبين الحاكمين يمكن أن يختلفا في كل شيء عدا في تقديس إسرائيل والتبعية الإرادية للوبي الصهيوني!! pic.twitter.com/etLntBP2GN— زكريا المحرمي (@almuharrmi) July 24, 2024
في حين وصف آخرون عبر فيديو على منصة "إكس"، التصفيق الحار لنتنياهو، بالتصفيق الحار للإبادة الجماعية.
تصفيق حار للإبادة الجماعية . . .#فلسطين #غزه_تقاوم_وستنتصر_بإذن_الله #الابادة_الجماعية pic.twitter.com/rTCynV3lXG— Raef (@Raefgh112) July 25, 2024
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين يحرقون مجسما لرأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من مقر الكونغرس الأمريكي تعبيرا عن رفضهم لزيارة الأخير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.
فيديو متداول... متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحرقون مجسما لرأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من مقر الكونغرس الأمريكي تعبيرا عن رفضهم لزيارة الأخير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة pic.twitter.com/JDGJhZWgzd— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 25, 2024
وأثارت كلمة نتنياهو أمام الكونغرس ردود فعل واسعة، حتى في الداخل الإسرائيلي، إذ وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ "الشائنة".
وأكد لابيد أنه من "العار" أن يتحدث نتنياهو لساعة كاملة، دون أن يقول "ستكون هناك صفقة لإعادة الرهائن" الموجودين في قطاع غزة.