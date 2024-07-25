https://sarabic.ae/20240725/مدير-إف-بي-آي-الأمريكي-يشكك-بحقيقة-قصة-إصابة-ترامب-في-محاولة-الاغتيال-1091116600.html

مدير "إف بي آي" الأمريكي يشكك بحقيقة قصة إصابة ترامب في محاولة الاغتيال

مدير "إف بي آي" الأمريكي يشكك بحقيقة قصة إصابة ترامب في محاولة الاغتيال

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" يشكك فيما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أصيب... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T10:04+0000

2024-07-25T10:04+0000

2024-07-25T10:04+0000

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وأوضحت صحيفة أمريكية أن كريستوفر راي قد أطلع الكونغرس في تقرير له على محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب في مدينة بتلر، وبأن هناك بعض التساؤلات تثار حول عملية الاغتيال نفسها.وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن راي قد أدلى بإفادته والتي قال فيها: "بشأن الرئيس السابق ترامب، هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كانت رصاصة قد أصابت أذنه، أم إنها شظية".ولفت راي إلى أنه "لا أعرف الآن ما إذا كانت تلك الرصاصة أو الشظية التي تسببت في ملامسة أذن ترامب قد سقطت في مكان آخر"، ما يعني أن السلطات الأمريكية لم تعثر على الرصاصة التي من المفروض أنها أصابت أذن ترامب.وتناول كريستوفر راي الإخفاقات الأمنية في بلاده والتي سمحت للمسلح الشاب توماس ماثيو كروكس، بفتح النار.وتعرّض ترامب، لمحاولة اغتيال فاشلة، في السادس من الشهر الجاري، أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين بجروح حرجة إثر إطلاق النار.وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر، موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل بعض المراقبين حكومة بايدن مسؤولية الحادث.

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دونالد ترامب, الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن