https://sarabic.ae/20240726/سلوفاكيا-تقترح-على-الحكومة-الأوكرانية-حلا-تقنيا-لاستئناف-عملية-نقل-النفط-من-روسيا-1091151446.html

سلوفاكيا تقترح على الحكومة الأوكرانية حلا تقنيا لاستئناف عملية نقل النفط من روسيا

سلوفاكيا تقترح على الحكومة الأوكرانية حلا تقنيا لاستئناف عملية نقل النفط من روسيا

سبوتنيك عربي

اقترح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، اليوم الجمعة، في محادثة هاتفية، على رئيس مجلس الوزراء الأوكراني حلا فنيا لاستئناف نقل النفط من شركة "لوك أويل"... 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T14:47+0000

2024-07-26T14:47+0000

2024-07-26T14:47+0000

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وبحسب بيان للحكومة السلوفاكية، قال مجلس الوزراء السلوفاكي في بيان صدر اليوم الجمعة: "عرض رئيس الوزراء، روبرت فيكو، على الشريك الأوكراني حلاً تقنيًا يمكن أن تشارك فيه عدة دول، بما في ذلك سلوفاكيا".وأشار بيان الحكومة أن فيكو أجرى محادثة هاتفية، مع نظيره الأوكراني، دينيس شميغال، تمت خلالها مناقشة مسألة عبور النفط الروسي عبر أوكرانيا مرة أخرى.وبحسب مجلس الوزراء السلوفاكي، وبسبب القيود التي فرضتها كييف على عبور النفط من شركة "لوك أويل" الروسية، فإن مصفاة التكرير السلوفاكية "سلوفنافت"، التابعة لمجموعة "مول" المجرية، ستحصل على نفط أقل للمعالجة بنسبة 40% عما هو مطلوب.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الاقتصاد السلوفاكية أن الجمهورية توقفت عن استلام النفط من شركة "لوك أويل" بسبب وقف أوكرانيا عبوره عبر أراضيها. وأشارت الوزارة إلى إدراج شركة "لوك أويل" في قائمة العقوبات في أوكرانيا.وذكرت الوزارة أن مصفاة "سلوفنافت" لا تزال تزود بالنفط الروسي من مورد آخر، لكن الوزارة تناقش الوضع الحالي مع الجانب الأوكراني.المجر تلوح بورقة محكمة التحكيم ضد أوكرانيا المجر: لا بديل لدينا عن خط النفط الروسي

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