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سلوفاكيا تقترح على الحكومة الأوكرانية حلا تقنيا لاستئناف عملية نقل النفط من روسيا
سلوفاكيا تقترح على الحكومة الأوكرانية حلا تقنيا لاستئناف عملية نقل النفط من روسيا
سبوتنيك عربي
اقترح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، اليوم الجمعة، في محادثة هاتفية، على رئيس مجلس الوزراء الأوكراني حلا فنيا لاستئناف نقل النفط من شركة "لوك أويل"... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T14:47+0000
2024-07-26T14:47+0000
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وبحسب بيان للحكومة السلوفاكية، قال مجلس الوزراء السلوفاكي في بيان صدر اليوم الجمعة: "عرض رئيس الوزراء، روبرت فيكو، على الشريك الأوكراني حلاً تقنيًا يمكن أن تشارك فيه عدة دول، بما في ذلك سلوفاكيا".وأشار بيان الحكومة أن فيكو أجرى محادثة هاتفية، مع نظيره الأوكراني، دينيس شميغال، تمت خلالها مناقشة مسألة عبور النفط الروسي عبر أوكرانيا مرة أخرى.وبحسب مجلس الوزراء السلوفاكي، وبسبب القيود التي فرضتها كييف على عبور النفط من شركة "لوك أويل" الروسية، فإن مصفاة التكرير السلوفاكية "سلوفنافت"، التابعة لمجموعة "مول" المجرية، ستحصل على نفط أقل للمعالجة بنسبة 40% عما هو مطلوب.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الاقتصاد السلوفاكية أن الجمهورية توقفت عن استلام النفط من شركة "لوك أويل" بسبب وقف أوكرانيا عبوره عبر أراضيها. وأشارت الوزارة إلى إدراج شركة "لوك أويل" في قائمة العقوبات في أوكرانيا.وذكرت الوزارة أن مصفاة "سلوفنافت" لا تزال تزود بالنفط الروسي من مورد آخر، لكن الوزارة تناقش الوضع الحالي مع الجانب الأوكراني.المجر تلوح بورقة محكمة التحكيم ضد أوكرانيا المجر: لا بديل لدينا عن خط النفط الروسي
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلوفاكيا, سلوفاكيا
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلوفاكيا, سلوفاكيا

سلوفاكيا تقترح على الحكومة الأوكرانية حلا تقنيا لاستئناف عملية نقل النفط من روسيا

14:47 GMT 26.07.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
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تابعنا عبر
اقترح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، اليوم الجمعة، في محادثة هاتفية، على رئيس مجلس الوزراء الأوكراني حلا فنيا لاستئناف نقل النفط من شركة "لوك أويل" الروسية.
وبحسب بيان للحكومة السلوفاكية، قال مجلس الوزراء السلوفاكي في بيان صدر اليوم الجمعة: "عرض رئيس الوزراء، روبرت فيكو، على الشريك الأوكراني حلاً تقنيًا يمكن أن تشارك فيه عدة دول، بما في ذلك سلوفاكيا".
وأشار بيان الحكومة أن فيكو أجرى محادثة هاتفية، مع نظيره الأوكراني، دينيس شميغال، تمت خلالها مناقشة مسألة عبور النفط الروسي عبر أوكرانيا مرة أخرى.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس وزراء سلوفاكيا، أن فيكو أجرى محادثة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أكد فيها أن سلوفاكيا لا تنوي أن تكون "رهينة للعلاقات الأوكرانية الروسية".
وبحسب مجلس الوزراء السلوفاكي، وبسبب القيود التي فرضتها كييف على عبور النفط من شركة "لوك أويل" الروسية، فإن مصفاة التكرير السلوفاكية "سلوفنافت"، التابعة لمجموعة "مول" المجرية، ستحصل على نفط أقل للمعالجة بنسبة 40% عما هو مطلوب.
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وفي وقت سابق، أكدت وزارة الاقتصاد السلوفاكية أن الجمهورية توقفت عن استلام النفط من شركة "لوك أويل" بسبب وقف أوكرانيا عبوره عبر أراضيها. وأشارت الوزارة إلى إدراج شركة "لوك أويل" في قائمة العقوبات في أوكرانيا.
وذكرت الوزارة أن مصفاة "سلوفنافت" لا تزال تزود بالنفط الروسي من مورد آخر، لكن الوزارة تناقش الوضع الحالي مع الجانب الأوكراني.
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