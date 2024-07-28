الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن أنباء "اختفاء 50 ألف باكستاني" داخل البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:29 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة وقف إطلاق النار، وإيطاليا تعيد سفيرها لسوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
11:34 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240728/الخارجية-العراقية-تصدر-بيانا-بشأن-أنباء-اختفاء-50-ألف-باكستاني-داخل-البلاد-1091191792.html
الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن أنباء "اختفاء 50 ألف باكستاني" داخل البلاد
الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن أنباء "اختفاء 50 ألف باكستاني" داخل البلاد
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، بيانا بشأن معلومات متداولة حول اختفاء 50 ألف باكستاني داخل العراق. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T09:06+0000
2024-07-28T09:06+0000
العالم
العالم العربي
باكستان
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/04/1078732237_0:53:3077:1784_1920x0_80_0_0_7213393bd620df9566b0dc1342fe15f1.jpg
ونقل موقع "السومرية" عن الخارجية العراقية أن الجانب الباكستاني نفى المعلومة المتداولة عن اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق، مشيرة إلى أن "تلك المعلومات تم نقلها بشكل خارج سياقها".وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء "اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني ممثلا بوزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها"، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء الوسيلة الإعلامية التي نشرت النبأ المذكور للتحقيق في الأمر.من جانبه، أوضح وزير الشؤون الدينية الباكستاني وجود التباس في نقل المعلومة عن لسانه، مشيرا في تغريدة إلى أنه قال: "التقيت قبل أيام بسفير دولة العراق في باكستان حامد عباس لفتة، والذي أخبرني بتخلف 50 ألف زائر باكستاني عن العودة إلى بلادهم، وبقائهم في العراق للبحث عن لقمة العيش".ولفت الوزير الباكستاني أن مواطنيه ذهبوا عبر جهات وشركات بغرض العمل بشكل قانوني، ولكن ما حصل أن "هذه الشركات لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، بل تركتهم للمجهول في العراق".وكانت صحيفة باكستانية قد نقلت عن وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري حسين، أن "عددا كبيرا من الزائرين الباكستانيين اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية".وأوضح الوزير أن "حكومة إسلام آباد تتخذ خطوات للتحقق من الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج بوسائل غير قانونية"، فيما أُبلغت اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في البرلمان الباكستاني بأن نحو 50 ألف زائر باكستاني اختفوا في العراق حتى الآن.في السياق ذاته، اقترحت اللجنة سياسة جديدة للرحلات إلى الأماكن المقدسة في بلدان مختلفة، من بينها العراق، وقد تم إرسالها إلى مجلس الوزراء الفيدرالي للموافقة عليها.
https://sarabic.ae/20240728/السفارة-الأمريكية-في-بغداد-ترد-على-إصابة-مواطنة-عراقية-بنيرانها-1091188567.html
https://sarabic.ae/20240725/الجيش-العراقي-نحدد-العلاقة-مع-أمريكا-بحسب-قانون-ودستور-البلاد-1091113094.html
باكستان
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/04/1078732237_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_87935c6c4a84f20f1a08b1d7d2f5a78d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, باكستان, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, باكستان, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن أنباء "اختفاء 50 ألف باكستاني" داخل البلاد

09:06 GMT 28.07.2024
© AFP 2023 / MUSTAFA OZERعلم دولة العراق
علم دولة العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© AFP 2023 / MUSTAFA OZER
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، بيانا بشأن معلومات متداولة حول اختفاء 50 ألف باكستاني داخل العراق.
ونقل موقع "السومرية" عن الخارجية العراقية أن الجانب الباكستاني نفى المعلومة المتداولة عن اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق، مشيرة إلى أن "تلك المعلومات تم نقلها بشكل خارج سياقها".
وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء "اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني ممثلا بوزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها"، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء الوسيلة الإعلامية التي نشرت النبأ المذكور للتحقيق في الأمر.
صورة تظهر منظرا جزئيا للمنطقة الخضراء التي تضم مقر الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
السفارة الأمريكية في بغداد ترد على إصابة مواطنة عراقية بنيرانها
07:19 GMT
من جانبه، أوضح وزير الشؤون الدينية الباكستاني وجود التباس في نقل المعلومة عن لسانه، مشيرا في تغريدة إلى أنه قال: "التقيت قبل أيام بسفير دولة العراق في باكستان حامد عباس لفتة، والذي أخبرني بتخلف 50 ألف زائر باكستاني عن العودة إلى بلادهم، وبقائهم في العراق للبحث عن لقمة العيش".

وأوضح الوزير الباكستاني "تصريح السفير العراقي أخرج عن سياقه، وتم استعماله للإساءة لباكستان، وهذا العدد 50 ألفا هو للسنوات الماضية وليس لهذه السنة فقط، كما أنهم لم يختفوا وإنما تخلفوا عن العودة إلى بلادهم".

ولفت الوزير الباكستاني أن مواطنيه ذهبوا عبر جهات وشركات بغرض العمل بشكل قانوني، ولكن ما حصل أن "هذه الشركات لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، بل تركتهم للمجهول في العراق".
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
الجيش العراقي: نحدد العلاقة مع أمريكا بحسب قانون ودستور البلاد
25 يوليو, 07:45 GMT
وكانت صحيفة باكستانية قد نقلت عن وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري حسين، أن "عددا كبيرا من الزائرين الباكستانيين اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية".
وأوضح الوزير أن "حكومة إسلام آباد تتخذ خطوات للتحقق من الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج بوسائل غير قانونية"، فيما أُبلغت اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في البرلمان الباكستاني بأن نحو 50 ألف زائر باكستاني اختفوا في العراق حتى الآن.
في السياق ذاته، اقترحت اللجنة سياسة جديدة للرحلات إلى الأماكن المقدسة في بلدان مختلفة، من بينها العراق، وقد تم إرسالها إلى مجلس الوزراء الفيدرالي للموافقة عليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على عدة بلدات جنوبي لبنان10:27 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..إسرائيل تلوح بحرب شاملة و"حزب الله" ينفي مسؤوليته عن هجوم "مجدل شمس"أمس, 17:33 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة26 يوليو, 08:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала