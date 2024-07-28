https://sarabic.ae/20240728/الخارجية-العراقية-تصدر-بيانا-بشأن-أنباء-اختفاء-50-ألف-باكستاني-داخل-البلاد-1091191792.html

الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن أنباء "اختفاء 50 ألف باكستاني" داخل البلاد

الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن أنباء "اختفاء 50 ألف باكستاني" داخل البلاد

سبوتنيك عربي

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، بيانا بشأن معلومات متداولة حول اختفاء 50 ألف باكستاني داخل العراق. 28.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-28T09:06+0000

2024-07-28T09:06+0000

2024-07-28T09:06+0000

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ونقل موقع "السومرية" عن الخارجية العراقية أن الجانب الباكستاني نفى المعلومة المتداولة عن اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق، مشيرة إلى أن "تلك المعلومات تم نقلها بشكل خارج سياقها".وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء "اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني ممثلا بوزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها"، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء الوسيلة الإعلامية التي نشرت النبأ المذكور للتحقيق في الأمر.من جانبه، أوضح وزير الشؤون الدينية الباكستاني وجود التباس في نقل المعلومة عن لسانه، مشيرا في تغريدة إلى أنه قال: "التقيت قبل أيام بسفير دولة العراق في باكستان حامد عباس لفتة، والذي أخبرني بتخلف 50 ألف زائر باكستاني عن العودة إلى بلادهم، وبقائهم في العراق للبحث عن لقمة العيش".ولفت الوزير الباكستاني أن مواطنيه ذهبوا عبر جهات وشركات بغرض العمل بشكل قانوني، ولكن ما حصل أن "هذه الشركات لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، بل تركتهم للمجهول في العراق".وكانت صحيفة باكستانية قد نقلت عن وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري حسين، أن "عددا كبيرا من الزائرين الباكستانيين اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية".وأوضح الوزير أن "حكومة إسلام آباد تتخذ خطوات للتحقق من الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج بوسائل غير قانونية"، فيما أُبلغت اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في البرلمان الباكستاني بأن نحو 50 ألف زائر باكستاني اختفوا في العراق حتى الآن.في السياق ذاته، اقترحت اللجنة سياسة جديدة للرحلات إلى الأماكن المقدسة في بلدان مختلفة، من بينها العراق، وقد تم إرسالها إلى مجلس الوزراء الفيدرالي للموافقة عليها.

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