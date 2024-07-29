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https://sarabic.ae/20240729/أردوغان-يهدد-إسرائيل-من-الأقوى-عسكريا-1091233165.html
أردوغان يهدد إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟
أردوغان يهدد إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟
سبوتنيك عربي
اندلعت موجة جديدة من الحرب الكلامية بين أنقرة وتل أبيب، تضمنت تهديدا مباشرا وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإسرائيل، بالتدخل عسكريا لوقف الحرب في غزة، كما... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T20:26+0000
2024-07-29T20:26+0000
رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم
الجيش التركي
رجب طيب أردوغان
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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ورد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمقارنة أردوغان بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بينما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "يجب إجبار الرئيس التركي على إنهاء دعمه لحماس".ويسلّط ذلك الضوء على قدرات تركيا العسكرية، التي أصبح جيشها واحدا من أقوى 8 جيوش في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي، ومقارنته بالجيش الإسرائيلي الذي يليه بـ9 تصنيفات.ويحتل الجيش التركي المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بينما يأتي الجيش الإسرائيلي في المرتبة الرابعة بين جيوش المنطقة، بعد إيران ومصر.قوة الجيش التركييقدر عدد سكان تركيا بنحو 84 مليون نسمة بينهم 43 مليون فرد قوة بشرية متاحة للعمل و36 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية ويصل التجنيد سنويا 1.4 مليون فرد.وتمتلك تركيا قوة بشرية تقدر بـ883 ألف جندي بينهم:ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي التركي بـ40 مليار دولار، وتمتلك صناعة دفاعية وطنية ضخمة ومتطورة أبرز منتجاتها الطائرات المسيرة وخاصة طراز "بيرقدار"، التي حققت نجاحا عالميا في العديد من الصراعات.كما تطور تركيا منظومات دفاع جوي وصواريخ وطائرات مروحية ومقاتلة، وأعلنت في الآونة الأخيرة نجاحها في تطوير النسخة المحلية من طائرة الجيل الخامس "إف - 35"، وهو الأمر الذي أكد عليه أردوغان عندما وجه رسالته إلى إسرائيل.ويتكون عتاد الجيش التركي بصورة عامة من:قدرات الجيش الإسرائيلييقدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9 ملايين نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية نحو 3 ملايين نسمة، ويصل التجنيد سنويا إلى 126.6 ألف نسمة.تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بـ24.4 مليار دولار، ويصل عدد جنود الجيش إلى 670 ألف فرد بينهم 170 ألفا قوات عاملة و465 ألفا قوات احتياطية و35 ألفا قوات شبه عسكرية.وتضم القوات الجوية الإسرائيلية 612 طائرة حربية، بينما تمتلك إسرائيل ألفا و370 دبابة، و43 ألفا و407 مدرعات، و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع مقطور و150 راجمة صواريخ.وتمتلك إسرائيل أسطولا حربيا يتكون من 67 وحدة بحرية ولديها 5 مواني و42 مطارا.وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتوفير المال والسلاح لحركة حماس، التي وصفها بـ"الإرهابية"، وذلك من أجل قتل الإسرائيليين، بحسب قوله.وقالت وزارة الخارجية التركية إن "الدعاية الإسرائيلية والحرب النفسية ضد تركيا وأردوغان لن تجدي نفعا"، واصفة تصريحات كاتس بـ"الدعاية القذرة".وأضافت أن "أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذين قتلوا أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة، ويريدون إشعال حرب إقليمية من أجل البقاء في السلطة، سيحاكمون أمام المحاكم الدولية ويحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها"، مضيفة: "ستواصل تركيا الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام".
https://sarabic.ae/20240728/أردوغان-مهاجما-تل-أبيب-تركيا-يمكن-أن-تتدخل-في-إسرائيل-كما-فعلت-في-قره-باغ-وليبيا-1091206720.html
https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html
https://sarabic.ae/20240729/بعد-تصريحات-ضد-إسرائيل-وزير-خارجية-تل-أبيب-يحذر-أردوغان-من-مصير-صدام-حسين-1091207270.html
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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

أردوغان يهدد إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟

20:26 GMT 29.07.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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اندلعت موجة جديدة من الحرب الكلامية بين أنقرة وتل أبيب، تضمنت تهديدا مباشرا وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإسرائيل، بالتدخل عسكريا لوقف الحرب في غزة، كما فعلت بلاده في ليبيا وقره باغ.
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمقارنة أردوغان بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بينما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "يجب إجبار الرئيس التركي على إنهاء دعمه لحماس".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
أردوغان مهاجما تل أبيب: تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا
أمس, 22:30 GMT
ويسلّط ذلك الضوء على قدرات تركيا العسكرية، التي أصبح جيشها واحدا من أقوى 8 جيوش في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي، ومقارنته بالجيش الإسرائيلي الذي يليه بـ9 تصنيفات.
ويحتل الجيش التركي المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بينما يأتي الجيش الإسرائيلي في المرتبة الرابعة بين جيوش المنطقة، بعد إيران ومصر.

قوة الجيش التركي

يقدر عدد سكان تركيا بنحو 84 مليون نسمة بينهم 43 مليون فرد قوة بشرية متاحة للعمل و36 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية ويصل التجنيد سنويا 1.4 مليون فرد.
وتمتلك تركيا قوة بشرية تقدر بـ883 ألف جندي بينهم:
355 ألفا قوات عاملة.
378 ألفا قوات احتياطية.
150 ألف فرد قوات شبه عسكرية.
ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي التركي بـ40 مليار دولار، وتمتلك صناعة دفاعية وطنية ضخمة ومتطورة أبرز منتجاتها الطائرات المسيرة وخاصة طراز "بيرقدار"، التي حققت نجاحا عالميا في العديد من الصراعات.
كما تطور تركيا منظومات دفاع جوي وصواريخ وطائرات مروحية ومقاتلة، وأعلنت في الآونة الأخيرة نجاحها في تطوير النسخة المحلية من طائرة الجيل الخامس "إف - 35"، وهو الأمر الذي أكد عليه أردوغان عندما وجه رسالته إلى إسرائيل.
ويتكون عتاد الجيش التركي بصورة عامة من:
1069 طائرة حربية.
2231 دبابة.
أكثر من 55 ألف مركبة عسكرية.
نحو 3 آلاف مدفع مقطور وذاتي الحركة.
نحو 300 راجمة صواريخ.
186 وحدة بحرية.
المقاومة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
بتكلفة زهيدة.. "حماس" و"أنصار الله" تكتبان نهاية استراتيجيات الغرب العسكرية في إسرائيل والبحر الأحمر
28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT

قدرات الجيش الإسرائيلي

يقدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9 ملايين نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية نحو 3 ملايين نسمة، ويصل التجنيد سنويا إلى 126.6 ألف نسمة.
تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بـ24.4 مليار دولار، ويصل عدد جنود الجيش إلى 670 ألف فرد بينهم 170 ألفا قوات عاملة و465 ألفا قوات احتياطية و35 ألفا قوات شبه عسكرية.
وتضم القوات الجوية الإسرائيلية 612 طائرة حربية، بينما تمتلك إسرائيل ألفا و370 دبابة، و43 ألفا و407 مدرعات، و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع مقطور و150 راجمة صواريخ.
وتمتلك إسرائيل أسطولا حربيا يتكون من 67 وحدة بحرية ولديها 5 مواني و42 مطارا.
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
بعد تصريحاته ضد إسرائيل.. وزير خارجية تل أبيب يحذر أردوغان من مصير صدام حسين
02:13 GMT
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتوفير المال والسلاح لحركة حماس، التي وصفها بـ"الإرهابية"، وذلك من أجل قتل الإسرائيليين، بحسب قوله.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن "الدعاية الإسرائيلية والحرب النفسية ضد تركيا وأردوغان لن تجدي نفعا"، واصفة تصريحات كاتس بـ"الدعاية القذرة".
© Sputnik12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية
12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
12 معلومة عن صواريخ حصار إيه التركية
© Sputnik
وأضافت أن "أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذين قتلوا أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة، ويريدون إشعال حرب إقليمية من أجل البقاء في السلطة، سيحاكمون أمام المحاكم الدولية ويحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها"، مضيفة: "ستواصل تركيا الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام".
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