https://sarabic.ae/20240729/أردوغان-يهدد-إسرائيل-من-الأقوى-عسكريا-1091233165.html

أردوغان يهدد إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟

أردوغان يهدد إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟

سبوتنيك عربي

اندلعت موجة جديدة من الحرب الكلامية بين أنقرة وتل أبيب، تضمنت تهديدا مباشرا وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإسرائيل، بالتدخل عسكريا لوقف الحرب في غزة، كما... 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T20:26+0000

2024-07-29T20:26+0000

2024-07-29T20:26+0000

رصد عسكري

أخبار تركيا اليوم

الجيش التركي

رجب طيب أردوغان

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085504333_0:43:1577:930_1920x0_80_0_0_3269ef684a25809f91078f04f475e23f.jpg

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمقارنة أردوغان بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بينما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "يجب إجبار الرئيس التركي على إنهاء دعمه لحماس".ويسلّط ذلك الضوء على قدرات تركيا العسكرية، التي أصبح جيشها واحدا من أقوى 8 جيوش في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي، ومقارنته بالجيش الإسرائيلي الذي يليه بـ9 تصنيفات.ويحتل الجيش التركي المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بينما يأتي الجيش الإسرائيلي في المرتبة الرابعة بين جيوش المنطقة، بعد إيران ومصر.قوة الجيش التركييقدر عدد سكان تركيا بنحو 84 مليون نسمة بينهم 43 مليون فرد قوة بشرية متاحة للعمل و36 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية ويصل التجنيد سنويا 1.4 مليون فرد.وتمتلك تركيا قوة بشرية تقدر بـ883 ألف جندي بينهم:ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي التركي بـ40 مليار دولار، وتمتلك صناعة دفاعية وطنية ضخمة ومتطورة أبرز منتجاتها الطائرات المسيرة وخاصة طراز "بيرقدار"، التي حققت نجاحا عالميا في العديد من الصراعات.كما تطور تركيا منظومات دفاع جوي وصواريخ وطائرات مروحية ومقاتلة، وأعلنت في الآونة الأخيرة نجاحها في تطوير النسخة المحلية من طائرة الجيل الخامس "إف - 35"، وهو الأمر الذي أكد عليه أردوغان عندما وجه رسالته إلى إسرائيل.ويتكون عتاد الجيش التركي بصورة عامة من:قدرات الجيش الإسرائيلييقدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9 ملايين نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية نحو 3 ملايين نسمة، ويصل التجنيد سنويا إلى 126.6 ألف نسمة.تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بـ24.4 مليار دولار، ويصل عدد جنود الجيش إلى 670 ألف فرد بينهم 170 ألفا قوات عاملة و465 ألفا قوات احتياطية و35 ألفا قوات شبه عسكرية.وتضم القوات الجوية الإسرائيلية 612 طائرة حربية، بينما تمتلك إسرائيل ألفا و370 دبابة، و43 ألفا و407 مدرعات، و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع مقطور و150 راجمة صواريخ.وتمتلك إسرائيل أسطولا حربيا يتكون من 67 وحدة بحرية ولديها 5 مواني و42 مطارا.وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتوفير المال والسلاح لحركة حماس، التي وصفها بـ"الإرهابية"، وذلك من أجل قتل الإسرائيليين، بحسب قوله.وقالت وزارة الخارجية التركية إن "الدعاية الإسرائيلية والحرب النفسية ضد تركيا وأردوغان لن تجدي نفعا"، واصفة تصريحات كاتس بـ"الدعاية القذرة".وأضافت أن "أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذين قتلوا أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة، ويريدون إشعال حرب إقليمية من أجل البقاء في السلطة، سيحاكمون أمام المحاكم الدولية ويحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها"، مضيفة: "ستواصل تركيا الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام".

https://sarabic.ae/20240728/أردوغان-مهاجما-تل-أبيب-تركيا-يمكن-أن-تتدخل-في-إسرائيل-كما-فعلت-في-قره-باغ-وليبيا-1091206720.html

https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html

https://sarabic.ae/20240729/بعد-تصريحات-ضد-إسرائيل-وزير-خارجية-تل-أبيب-يحذر-أردوغان-من-مصير-صدام-حسين-1091207270.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل