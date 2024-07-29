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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240729/البنتاغون-يخصص-حزمة-جديدة-من-المساعدات-الدفاعية-لأوكرانيا-1091230550.html
البنتاغون يخصص حزمة جديدة من "المساعدات العسكرية" لأوكرانيا
البنتاغون يخصص حزمة جديدة من "المساعدات العسكرية" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار دولار. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T17:17+0000
2024-07-29T17:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان للبنتاغون: "يعلن البنتاغون عن حزمة كبيرة من الدعم باستخدام ما يقرب من 1.5 مليار دولار من أموال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.في وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب، لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240719/بلينكن-ترامب-له-الحق-بتحديد-سياسته-الخاصة-فيما-يتعلق-بمساعدة-أوكرانيا-في-حال-فوزه-1090952224.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يخصص حزمة جديدة من "المساعدات العسكرية" لأوكرانيا

17:17 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 17:18 GMT 29.07.2024)
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
CC0 / pixabay.com /
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.
وجاء في بيان للبنتاغون: "يعلن البنتاغون عن حزمة كبيرة من الدعم باستخدام ما يقرب من 1.5 مليار دولار من أموال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا".

وتابع البيان: "تتضمن هذه الحزمة قدرات لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، والنيران والأسلحة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى التمويل لدعم المعدات التي تعهدت بها الولايات المتحدة سابقًا".

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن: ترامب له الحق بتحديد سياسته الخاصة فيما يتعلق بمساعدة أوكرانيا في حال فوزه
19 يوليو, 16:25 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
في وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب، لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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