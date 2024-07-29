https://sarabic.ae/20240729/روسيا-نرسل-إشارات-إلى-القيادة-الإسرائيلية-حول-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1091212102.html

روسيا: نرسل إشارات إلى القيادة الإسرائيلية حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

روسيا: نرسل إشارات إلى القيادة الإسرائيلية حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، اليوم الاثنين، أن موسكو نقلت إشارات إلى القيادة الإسرائيلية حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T07:57+0000

2024-07-29T07:57+0000

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وقال فيكتوروف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار، ونحن ننقل إشارات إلى القيادة الإسرائيلية وننقل أيضا تقييمنا لعدم نية القوات اللبنانية، والقوات الأخرى في المنطقة الدخول في حرب واسعة النطاق ضد إسرائيل".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.وفي وقت سابق هذا الشهر، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتوفير المال والسلاح لحركة حماس التي وصفها بـ"الإرهابية"، وذلك من أجل قتل الإسرائيليين.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأدت الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى مقتل نحو 40 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين.مسؤول فلسطيني يشيد بموقف روسيا المعارض لقرار الكنيست الإسرائيلي بشأن إقامة الدولة الفلسطينيةالخارجية التركية: نهاية نتنياهو لن تختلف عن مصير هتلر

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روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي