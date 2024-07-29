https://sarabic.ae/20240729/علماء-روس-يعلنون-عن-إنشاء-أول-مبنى-حديث-في-القطب-الجنوبي--1091209627.html

علماء روس يعلنون عن إنشاء أول مبنى حديث في القطب الجنوبي

علماء روس يعلنون عن إنشاء أول مبنى حديث في القطب الجنوبي

سبوتنيك عربي

أعلن ألكسندر ماكاروف، مدير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي أنه، في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، تم افتتاح مجمع شتوي جديد في محطة "فوستوك" في وسط... 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T08:00+0000

2024-07-29T08:00+0000

2024-07-29T08:00+0000

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جاء هذا الإعلان في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" حيث أعلن ماكاروف، أنه تم إنشاء أول مبنى حديث في القطب الجنوبي، وهو أول مبنى في محطة "فوستوك" في القطب الجنوبي البارد، حيث سيتمكن 15 شخصًا من قضاء فصل الشتاء فيه.وفي سؤال عن عملية بناء السفينة الاستكشافية الجديدة "إيفان فرولوف"، قال ماكاروف: "تم الانتهاء من المشروع من الناحية الفنية. ويتم قطع المعدن، ويتم تصنيع الهياكل. نحن نسير وفقًا للجدول الزمني، ونعمل على اتصال كامل مع أحواض بناء السفن الأميرالية. بعد بناء المنصة المقاومة للجليد، أصبحنا في حالة جيدة جدًا. أعتقد أنه سيتم تسليم السفينة في الوقت المحدد، وسنتسلمها في نهاية عام 2028".وفيما يتعلق بتحديث نظام معلومات التنبؤ "سيفير"، قال ماكاروف: "في العامين المقبلين سيتم تحديثه بالكامل. لقد دخلنا دورة المشروع. لقد فهمنا هذا العام بالفعل ما سنفعله، وما هي الأنظمة الجديدة التي سيتم تقديمها. نحن نعمل بنشاط. لدينا مجموعة علمية وتشغيلية مشتركة معنية بالتنبؤات".وأكد ماكاروف أن نمو الشحن في القطب الشمالي سيكون سريعًا جدًا في المستقبل القريب، بحلول عام 2035، ومن الضروري زيادة أرقام نقل البضائع إلى 220 مليون طن.وأشار ماكاروف إلى أنه تم تجهيز 30 نقطة مراقبة لنظام مراقبة التربة الصقيعية، والذي يغطي 65% من أراضي روسيا الاتحادية. وسيتم إنشاء 48 آخرين هذا العام، وبحلول نهاية عام 2025، سيزيد عددهم إلى 140. ولأول مرة في ممارسة أبحاث التربة الصقيعية، تم استخدام أنظمة نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية.وفي سؤاله عن زيادة شعبية الصناعة وجذب الموظفين الشباب، أجاب ماكاروف: "كما ترون، لدينا أهداف كبيرة وطويلة المدى وخصوصية ضيقة للنشاط، وبالتالي فإن مسألة الموظفين وثيقة الصلة بنا. منذ عام 2007، لدينا برنامج لتدريب الموظفين الشباب. نحن الآن في مرحلة جديدة من التطوير، نبدأ في تدريب المتخصصين حرفيًا من المدرسة. ويستمر مشروع المدرسة القطبية للسنة الثانية. يدرس طلاب المدارس الثانوية أسبوعيًا مع كبار المتخصصين والعلماء في المعهد. في العام الماضي كان هناك أكثر من 200 شخص في اليوم المفتوح، ولكن ليس لدينا هدف جذب عدد كبير من المستمعين. نختار أطفالًا متحمسين حقًا يرغبون في ربط حياتهم بالعلم القطبي".وأضاف ماكاروف أن العلماء الشباب الذين يشاركون في البعثات يحصلون على رواتب جيدة جدًا، أعلى من المتوسط ​​الإقليمي. وأن فرصة تحقيق ذاتهم في هذه المهنة مهمة أيضًا بالنسبة لهم. ويحصلون على هذه الفرصة في مشاريعنا الكبيرة في القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية.وأضاف ماكاروف أن منصة القطب الشمالي المقاومة للجليد أثبتت عملها بنجاح في القطب الشمالي، وربما تصبح منصة جديدة للتعاون الدولي، مشيرا إلى أن العلماء الروس يناقشون هذا الموضوع بنشاط مع الزملاء الهنود والصينيين. وفي الآونة الأخيرة، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تم توقيع مذكرة مهمة بين معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي في روسيا والمركز الوطني للبحوث القطبية والمحيطية التابع لوزارة علوم الأرض في الهند. وتنص الوثيقة على توسيع التعاون بين روسيا والهند في مجال البحث العلمي والخدمات اللوجستية في المناطق القطبية.وأضاف ماكاروف أنه ستبدأ رحلة استكشافية روسية برازيلية حول العالم حول القارة القطبية الجنوبية في الخريف. وستبحر السفينة الروسية إلى شواطئ أمريكا الجنوبية، في أكتوبر/تشرين أول، ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الاستكشافية في نوفمبر/تشرين الثاني. وهذا مشروع كبير إلى حد ما يجمع علماء من ثماني دول أعضاء في مجموعة الـ"بريكس".ونوه ماكاروف إلى أن التعاون في القطب الشمالي مستمر، وقد استأنفت ستة مجموعات عمل تابعة لمجلس القطب الشمالي عملها. ويشير زملاء ماكاروف في النرويج، التي تترأس المجلس حاليا، إلى أن روسيا عضو كامل العضوية في المجلس.وأضاف ماكاروف أن هذا التعاون يجب أن يتحسن في المستقبل، ويجب أن يتحسن تحت رعاية مجلس القطب الشمالي. وهذه أداة ممتازة وفعالة لتطوير التعاون الدولي في مجال العلوم.الخارجية الروسية: الاستراتيجية الأمريكية المحدثة في القطب الشمالي تهدف إلى تصعيد التوتراتالبنتاغون يكشف عن استراتيجية الولايات المتحدة "المحدثة" في القطب الشمالي

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