https://sarabic.ae/20240729/علماء-روس-يعلنون-عن-إنشاء-أول-مبنى-حديث-في-القطب-الجنوبي--1091209627.html
علماء روس يعلنون عن إنشاء أول مبنى حديث في القطب الجنوبي
علماء روس يعلنون عن إنشاء أول مبنى حديث في القطب الجنوبي
سبوتنيك عربي
أعلن ألكسندر ماكاروف، مدير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي أنه، في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، تم افتتاح مجمع شتوي جديد في محطة "فوستوك" في وسط... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T08:00+0000
2024-07-29T08:00+0000
2024-07-29T08:00+0000
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جاء هذا الإعلان في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" حيث أعلن ماكاروف، أنه تم إنشاء أول مبنى حديث في القطب الجنوبي، وهو أول مبنى في محطة "فوستوك" في القطب الجنوبي البارد، حيث سيتمكن 15 شخصًا من قضاء فصل الشتاء فيه.وفي سؤال عن عملية بناء السفينة الاستكشافية الجديدة "إيفان فرولوف"، قال ماكاروف: "تم الانتهاء من المشروع من الناحية الفنية. ويتم قطع المعدن، ويتم تصنيع الهياكل. نحن نسير وفقًا للجدول الزمني، ونعمل على اتصال كامل مع أحواض بناء السفن الأميرالية. بعد بناء المنصة المقاومة للجليد، أصبحنا في حالة جيدة جدًا. أعتقد أنه سيتم تسليم السفينة في الوقت المحدد، وسنتسلمها في نهاية عام 2028".وفيما يتعلق بتحديث نظام معلومات التنبؤ "سيفير"، قال ماكاروف: "في العامين المقبلين سيتم تحديثه بالكامل. لقد دخلنا دورة المشروع. لقد فهمنا هذا العام بالفعل ما سنفعله، وما هي الأنظمة الجديدة التي سيتم تقديمها. نحن نعمل بنشاط. لدينا مجموعة علمية وتشغيلية مشتركة معنية بالتنبؤات".وأكد ماكاروف أن نمو الشحن في القطب الشمالي سيكون سريعًا جدًا في المستقبل القريب، بحلول عام 2035، ومن الضروري زيادة أرقام نقل البضائع إلى 220 مليون طن.وأشار ماكاروف إلى أنه تم تجهيز 30 نقطة مراقبة لنظام مراقبة التربة الصقيعية، والذي يغطي 65% من أراضي روسيا الاتحادية. وسيتم إنشاء 48 آخرين هذا العام، وبحلول نهاية عام 2025، سيزيد عددهم إلى 140. ولأول مرة في ممارسة أبحاث التربة الصقيعية، تم استخدام أنظمة نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية.وفي سؤاله عن زيادة شعبية الصناعة وجذب الموظفين الشباب، أجاب ماكاروف: "كما ترون، لدينا أهداف كبيرة وطويلة المدى وخصوصية ضيقة للنشاط، وبالتالي فإن مسألة الموظفين وثيقة الصلة بنا. منذ عام 2007، لدينا برنامج لتدريب الموظفين الشباب. نحن الآن في مرحلة جديدة من التطوير، نبدأ في تدريب المتخصصين حرفيًا من المدرسة. ويستمر مشروع المدرسة القطبية للسنة الثانية. يدرس طلاب المدارس الثانوية أسبوعيًا مع كبار المتخصصين والعلماء في المعهد. في العام الماضي كان هناك أكثر من 200 شخص في اليوم المفتوح، ولكن ليس لدينا هدف جذب عدد كبير من المستمعين. نختار أطفالًا متحمسين حقًا يرغبون في ربط حياتهم بالعلم القطبي".وأضاف ماكاروف أن العلماء الشباب الذين يشاركون في البعثات يحصلون على رواتب جيدة جدًا، أعلى من المتوسط الإقليمي. وأن فرصة تحقيق ذاتهم في هذه المهنة مهمة أيضًا بالنسبة لهم. ويحصلون على هذه الفرصة في مشاريعنا الكبيرة في القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية.وأضاف ماكاروف أن منصة القطب الشمالي المقاومة للجليد أثبتت عملها بنجاح في القطب الشمالي، وربما تصبح منصة جديدة للتعاون الدولي، مشيرا إلى أن العلماء الروس يناقشون هذا الموضوع بنشاط مع الزملاء الهنود والصينيين. وفي الآونة الأخيرة، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تم توقيع مذكرة مهمة بين معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي في روسيا والمركز الوطني للبحوث القطبية والمحيطية التابع لوزارة علوم الأرض في الهند. وتنص الوثيقة على توسيع التعاون بين روسيا والهند في مجال البحث العلمي والخدمات اللوجستية في المناطق القطبية.وأضاف ماكاروف أنه ستبدأ رحلة استكشافية روسية برازيلية حول العالم حول القارة القطبية الجنوبية في الخريف. وستبحر السفينة الروسية إلى شواطئ أمريكا الجنوبية، في أكتوبر/تشرين أول، ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الاستكشافية في نوفمبر/تشرين الثاني. وهذا مشروع كبير إلى حد ما يجمع علماء من ثماني دول أعضاء في مجموعة الـ"بريكس".ونوه ماكاروف إلى أن التعاون في القطب الشمالي مستمر، وقد استأنفت ستة مجموعات عمل تابعة لمجلس القطب الشمالي عملها. ويشير زملاء ماكاروف في النرويج، التي تترأس المجلس حاليا، إلى أن روسيا عضو كامل العضوية في المجلس.وأضاف ماكاروف أن هذا التعاون يجب أن يتحسن في المستقبل، ويجب أن يتحسن تحت رعاية مجلس القطب الشمالي. وهذه أداة ممتازة وفعالة لتطوير التعاون الدولي في مجال العلوم.الخارجية الروسية: الاستراتيجية الأمريكية المحدثة في القطب الشمالي تهدف إلى تصعيد التوتراتالبنتاغون يكشف عن استراتيجية الولايات المتحدة "المحدثة" في القطب الشمالي
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العالم, روسيا, القطب الجنوبي, القطب الجنوبي, أخبار القطب الشمالي, مجلس القطب الشمالي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, روسيا, القطب الجنوبي, القطب الجنوبي, أخبار القطب الشمالي, مجلس القطب الشمالي, حصري, تقارير سبوتنيك
علماء روس يعلنون عن إنشاء أول مبنى حديث في القطب الجنوبي
حصري
أعلن ألكسندر ماكاروف، مدير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي أنه، في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، تم افتتاح مجمع شتوي جديد في محطة "فوستوك" في وسط القارة القطبية الجنوبية، وهو أول مبنى حديث في القطب الجنوبي البارد، حيث سيتمكن 15 شخصًا من قضاء فصل الشتاء فيه.
جاء هذا الإعلان في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" حيث أعلن ماكاروف، أنه تم إنشاء أول مبنى حديث في القطب الجنوبي، وهو أول مبنى في محطة "فوستوك" في القطب الجنوبي البارد، حيث سيتمكن 15 شخصًا من قضاء فصل الشتاء فيه.
وفي سؤال عن عملية بناء السفينة الاستكشافية الجديدة "إيفان فرولوف"، قال ماكاروف: "تم الانتهاء من المشروع من الناحية الفنية. ويتم قطع المعدن، ويتم تصنيع الهياكل. نحن نسير وفقًا للجدول الزمني، ونعمل على اتصال كامل مع أحواض بناء السفن الأميرالية. بعد بناء المنصة المقاومة للجليد، أصبحنا في حالة جيدة جدًا. أعتقد أنه سيتم تسليم السفينة في الوقت المحدد، وسنتسلمها في نهاية عام 2028".
وأضاف ماكاروف: "بعض المعدات العلمية ستكون محلية، بالنسبة لبعض المهام، وسيتم شراء نظائرها الحديثة من الخارج. ليس هناك أوهام بأن كل شيء يمكن تنفيذه داخل بلدنا. قطاعنا ضيق جدًا، يوجد حرفيًا عدد قليل من الشركات الكبيرة التي تنتج معدات عالية الجودة لعدد من المهام العلمية المحددة. لدينا اتصالات مع زملاء أجانب، ولكن لدينا أيضًا متخصصين داخل البلاد. ليس هناك شك في أننا سنقوم بإعداد الأجهزة للسفينة الجديدة على المستوى المناسب".
وفيما يتعلق بتحديث نظام معلومات التنبؤ "سيفير"، قال ماكاروف: "في العامين المقبلين سيتم تحديثه بالكامل. لقد دخلنا دورة المشروع. لقد فهمنا هذا العام بالفعل ما سنفعله، وما هي الأنظمة الجديدة التي سيتم تقديمها. نحن نعمل بنشاط. لدينا مجموعة علمية وتشغيلية مشتركة معنية بالتنبؤات".
وأضاف ماكاروف أن الأقمار الصناعية هي المعلومات الأولية، وسيتم تطوير كوكبة من الأقمار الصناعية المحلية، بما في ذلك "أركتيكا-إم"، وسيتم دمج جميع البيانات الممكنة في نظام مشترك للحصول على المعلومات الأكثر دقة.
وأشار ماكاروف إلى أنه تم تجهيز 30 نقطة مراقبة لنظام مراقبة التربة الصقيعية، والذي يغطي 65% من أراضي روسيا الاتحادية
. وسيتم إنشاء 48 آخرين هذا العام، وبحلول نهاية عام 2025، سيزيد عددهم إلى 140. ولأول مرة في ممارسة أبحاث التربة الصقيعية، تم استخدام أنظمة نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية.
وفي سؤاله عن زيادة شعبية الصناعة وجذب الموظفين الشباب، أجاب ماكاروف: "كما ترون، لدينا أهداف كبيرة وطويلة المدى وخصوصية ضيقة للنشاط، وبالتالي فإن مسألة الموظفين وثيقة الصلة بنا. منذ عام 2007، لدينا برنامج لتدريب الموظفين الشباب. نحن الآن في مرحلة جديدة من التطوير، نبدأ في تدريب المتخصصين حرفيًا من المدرسة. ويستمر مشروع المدرسة القطبية للسنة الثانية. يدرس طلاب المدارس الثانوية أسبوعيًا مع كبار المتخصصين والعلماء في المعهد. في العام الماضي كان هناك أكثر من 200 شخص في اليوم المفتوح، ولكن ليس لدينا هدف جذب عدد كبير من المستمعين. نختار أطفالًا متحمسين حقًا يرغبون في ربط حياتهم بالعلم القطبي".
وأضاف ماكاروف أن العلماء الشباب الذين يشاركون في البعثات يحصلون على رواتب جيدة جدًا، أعلى من المتوسط الإقليمي. وأن فرصة تحقيق ذاتهم في هذه المهنة مهمة أيضًا بالنسبة لهم. ويحصلون على هذه الفرصة في مشاريعنا الكبيرة في القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية.
وفيما يتعلق بتقييم آفاق التعاون الدولي في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، قال ماكاروف: "يتم دائمًا الحصول على نتائج علمية متقدمة في إطار التعاون الدولي، وهذا هو قناعتي العميقة. النقطة هنا ليست أننا نفتقر إلى أفكارنا الخاصة أو كفاءاتنا الخاصة، بل نحتاج فقط إلى تبادل الأفكار. يتم جمع المشاريع الكبيرة والمعقدة معًا بواسطة فرق ليس فقط من منظمات مختلفة، ولكن أيضًا من بلدان مختلفة، بعضها يتمتع ببنية تحتية قوية، وبعضها الآخر يتمتع بقدرات مالية أكبر، وبعضها يتمتع بموارد تنظيمية قوية".
وأضاف ماكاروف أن منصة القطب الشمالي المقاومة للجليد أثبتت عملها بنجاح في القطب الشمالي، وربما تصبح منصة جديدة للتعاون الدولي، مشيرا إلى أن العلماء الروس يناقشون هذا الموضوع بنشاط مع الزملاء الهنود والصينيين. وفي الآونة الأخيرة، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تم توقيع مذكرة مهمة
بين معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي في روسيا والمركز الوطني للبحوث القطبية والمحيطية التابع لوزارة علوم الأرض في الهند. وتنص الوثيقة على توسيع التعاون بين روسيا والهند في مجال البحث العلمي والخدمات اللوجستية في المناطق القطبية.
وأضاف ماكاروف أنه ستبدأ رحلة استكشافية روسية برازيلية حول العالم حول القارة القطبية الجنوبية في الخريف. وستبحر السفينة الروسية إلى شواطئ أمريكا الجنوبية، في أكتوبر/تشرين أول، ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الاستكشافية في نوفمبر/تشرين الثاني. وهذا مشروع كبير إلى حد ما يجمع علماء من ثماني دول أعضاء في مجموعة الـ"بريكس".
ونوه ماكاروف إلى أن التعاون في القطب الشمالي مستمر، وقد استأنفت ستة مجموعات عمل تابعة لمجلس القطب الشمالي عملها.
ويشير زملاء ماكاروف في النرويج، التي تترأس المجلس حاليا، إلى أن روسيا عضو كامل العضوية في المجلس.
وأضاف ماكاروف أن هذا التعاون يجب أن يتحسن في المستقبل، ويجب أن يتحسن تحت رعاية مجلس القطب الشمالي. وهذه أداة ممتازة وفعالة لتطوير التعاون الدولي في مجال العلوم.