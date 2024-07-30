قناة إسرائيلية: تل أبيب أبلغت واشنطن قبل تنفيذ محاولة الاغتيال في بيروت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:04 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240730/قناة-إسرائيلية-تل-أبيب-أبلغت-واشنطن-قبل-تنفيذ-محاولة-الاغتيال-في-بيروت-1091262682.html
قناة إسرائيلية: تل أبيب أبلغت واشنطن قبل تنفيذ محاولة الاغتيال في بيروت
قناة إسرائيلية: تل أبيب أبلغت واشنطن قبل تنفيذ محاولة الاغتيال في بيروت
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ محاولة الاغتيال الأخيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T18:42+0000
2024-07-30T18:42+0000
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار لبنان
لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070051088_0:277:3070:2004_1920x0_80_0_0_5fd345a6a53141a386df359ce60d9ca5.jpg
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بتنفيذ عملية الهجوم الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "القيادة العسكرية الإسرائيلية وضعت أمام كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، مجموعة من الاختيارات للهجوم على العاصمة بيروت، وكان استهداف القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، وهو المستشار العسكري للأمين العام للحزب حسن نصر الله، على رأس تلك القائمة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مهاجمته بـ"شكل دقيق"، العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفا "القائد المسؤول عن قتل الأطفال" في مجدل شمس، بحسب قوله.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت العاصمة بيروت بهدف القضاء على القائد اللبناني المسؤول عن قتل الأطفال في قرية مجدل شمس بالجولان".في وقت أوضحت فيه الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي قد رفع في الجبهة الشمالية للبلاد درجة الاستعداد عقب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت"، مضيفة أن "الهجوم على بيروت تم بواسطة طائرة من دون طيار أطلقت 3 صواريخ".وكان مراسل "سبوتنيك"، قد أفاد بوقوع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية على منطقة حارة حريك بجانب مستشفى "بهمن" في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، يوم السبت الماضي، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجّه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في جبهة شمال البلاد على الفور.
https://sarabic.ae/20240730/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-القائد-المسؤول-عن-قتل-الأطفال-في-مجدل-شمس-1091261138.html
https://sarabic.ae/20240730/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بعد-قصف-الضاحية-الجنوبية-في-بيروت-حزب-الله-تجاوز-الخط-الأحمر-1091261541.html
إسرائيل
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070051088_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_f203cb33d78a03912e88798901950230.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله

قناة إسرائيلية: تل أبيب أبلغت واشنطن قبل تنفيذ محاولة الاغتيال في بيروت

18:42 GMT 30.07.2024
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourمقاتلو المعارضة السورية يطلقون نيران المدفعية على القوات الموالية للحكومة من موقع في شمال غرب محافظة إدلب، في 6 نوفمبر 2022، ردا على قصف مميت في وقت سابق من اليوم.
مقاتلو المعارضة السورية يطلقون نيران المدفعية على القوات الموالية للحكومة من موقع في شمال غرب محافظة إدلب، في 6 نوفمبر 2022، ردا على قصف مميت في وقت سابق من اليوم. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ محاولة الاغتيال الأخيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بتنفيذ عملية الهجوم الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "القيادة العسكرية الإسرائيلية وضعت أمام كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، مجموعة من الاختيارات للهجوم على العاصمة بيروت، وكان استهداف القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، وهو المستشار العسكري للأمين العام للحزب حسن نصر الله، على رأس تلك القائمة".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا "القائد المسؤول" عن قتل الأطفال في مجدل شمس
17:31 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مهاجمته بـ"شكل دقيق"، العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفا "القائد المسؤول عن قتل الأطفال" في مجدل شمس، بحسب قوله.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت العاصمة بيروت بهدف القضاء على القائد اللبناني المسؤول عن قتل الأطفال في قرية مجدل شمس بالجولان".
في وقت أوضحت فيه الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي قد رفع في الجبهة الشمالية للبلاد درجة الاستعداد عقب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت"، مضيفة أن "الهجوم على بيروت تم بواسطة طائرة من دون طيار أطلقت 3 صواريخ".
وكان مراسل "سبوتنيك"، قد أفاد بوقوع انفجار ناتج عن غارة جوية إسرائيلية على منطقة حارة حريك بجانب مستشفى "بهمن" في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت: "حزب الله" تجاوز الخط الأحمر
17:39 GMT
وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، يوم السبت الماضي، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجّه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.
وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في جبهة شمال البلاد على الفور.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اهتمام إسرائيلي داخلي بصدامات معسكر "سديه تيمان"15:06 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيليأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала