https://sarabic.ae/20240731/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يثبت-أسعار-الفائدة-للمرة-الثامنة-على-التوالي-1091299981.html
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي
سبوتنيك عربي
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماع لجنة السوق المفتوحة للمرة السادسة في عام 2024، وللمرة الثامنة على التوالي. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T19:42+0000
2024-07-31T19:42+0000
2024-07-31T19:42+0000
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وذكرت صحيفة "أموال الغد"، أن "مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعوا، في وقت سابق، خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الجاري 2024، وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2%، على نحو أبطأ من المتوقع".وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في وقت سابق، إن "الاقتصاد الأمريكي تقدم نحو هدفي البنك المركزي، وهما خفض التضخم إلى 2% وتعظيم التوظيف".وأشار تقرير الوظائف إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وعزز مساعي مسؤولي البنك المركزي لخفض التضخم. وتباطأ نمو وظائف القطاع الخاص، خلال يوليو/ تموز الجاري، مع تراجع وتيرة ارتفاع الأجور لأدنى مستوى في 3 أعوام، بحسب أحدث تقرير لمؤسسة "إيه دي بي".وحذّر خبراء من استمرار التوترات الحالية في المنطقة، بما فيها الحرب على غزة، والعمليات الدائرة في البحر الأحمر واحتمالية توسع دائرة الصراع.وقال خبراء إن توسع دائرة الصراع، أو استمرار الوضع الراهن، ينذر بتداعيات اقتصادية تفاقم الوضع الراهن، الذي تعاني منه معظم دول العالم.ويتوقع الخبراء أن توسع دائرة الصراع، قد يؤثر على الممرات المائية بشكل كامل، ومنها مضيق هرمز وباب المندب، خاصة أن التجارة عبر البحر الأحمر تأثرت بنحو 80%.وتقدر قيمة البضائع المارة عبر مضيق باب المندب بنحو 700 مليار دولار سنويّا، ويجتازه سنويّا أكثر من 25 ألف سفينة بما يعادل نحو 10% من التجارة العالمية، ما يعني أن إغلاقه يؤثر بدرجة كبيرة.كما يمر عبر مضيق هرمز 20.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثّفات والمنتجات النفطية، بنحو 40% من الإنتاج العالمي من النفط.
https://sarabic.ae/20240726/خبير-لـسبوتنيك-تعليقا-على-لقاء-بوتين-والأسد-التعاون-الاقتصادي-والتجاري-على-قائمة-الأولويات-1091140503.html
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماع لجنة السوق المفتوحة للمرة السادسة في عام 2024، وللمرة الثامنة على التوالي.
وذكرت صحيفة
"أموال الغد"، أن "مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعوا، في وقت سابق، خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الجاري 2024، وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2%، على نحو أبطأ من المتوقع".
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في وقت سابق، إن "الاقتصاد الأمريكي تقدم نحو هدفي البنك المركزي، وهما خفض التضخم إلى 2% وتعظيم التوظيف".
وأشار تقرير الوظائف إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وعزز مساعي مسؤولي البنك المركزي لخفض التضخم. وتباطأ نمو وظائف القطاع الخاص، خلال يوليو/ تموز الجاري، مع تراجع وتيرة ارتفاع الأجور لأدنى مستوى في 3 أعوام، بحسب أحدث تقرير لمؤسسة "إيه دي بي".
وحذّر خبراء من استمرار التوترات الحالية في المنطقة، بما فيها الحرب على غزة، والعمليات الدائرة في البحر الأحمر واحتمالية توسع دائرة الصراع.
وقال خبراء إن توسع دائرة الصراع
، أو استمرار الوضع الراهن، ينذر بتداعيات اقتصادية تفاقم الوضع الراهن، الذي تعاني منه معظم دول العالم.
ويتوقع الخبراء أن توسع دائرة الصراع، قد يؤثر على الممرات المائية بشكل كامل، ومنها مضيق هرمز وباب المندب، خاصة أن التجارة عبر البحر الأحمر تأثرت بنحو 80%.
وتقدر قيمة البضائع المارة عبر مضيق باب المندب بنحو 700 مليار دولار سنويّا، ويجتازه سنويّا أكثر من 25 ألف سفينة بما يعادل نحو 10% من التجارة العالمية، ما يعني أن إغلاقه يؤثر بدرجة كبيرة.
كما يمر عبر مضيق هرمز 20.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثّفات والمنتجات النفطية، بنحو 40% من الإنتاج العالمي من النفط.