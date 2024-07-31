الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:04 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يوضحون رد المقاومة على الاغتيالات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قوافل مساعدات حكومية وشعبية مصرية وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240731/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يثبت-أسعار-الفائدة-للمرة-الثامنة-على-التوالي-1091299981.html
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي
سبوتنيك عربي
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماع لجنة السوق المفتوحة للمرة السادسة في عام 2024، وللمرة الثامنة على التوالي. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T19:42+0000
2024-07-31T19:42+0000
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/18/1048204425_0:64:2730:1600_1920x0_80_0_0_937b1216e650222e3b9e2d9c1b026607.jpg
وذكرت صحيفة "أموال الغد"، أن "مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعوا، في وقت سابق، خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الجاري 2024، وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2%، على نحو أبطأ من المتوقع".وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في وقت سابق، إن "الاقتصاد الأمريكي تقدم نحو هدفي البنك المركزي، وهما خفض التضخم إلى 2% وتعظيم التوظيف".وأشار تقرير الوظائف إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وعزز مساعي مسؤولي البنك المركزي لخفض التضخم. وتباطأ نمو وظائف القطاع الخاص، خلال يوليو/ تموز الجاري، مع تراجع وتيرة ارتفاع الأجور لأدنى مستوى في 3 أعوام، بحسب أحدث تقرير لمؤسسة "إيه دي بي".وحذّر خبراء من استمرار التوترات الحالية في المنطقة، بما فيها الحرب على غزة، والعمليات الدائرة في البحر الأحمر واحتمالية توسع دائرة الصراع.وقال خبراء إن توسع دائرة الصراع، أو استمرار الوضع الراهن، ينذر بتداعيات اقتصادية تفاقم الوضع الراهن، الذي تعاني منه معظم دول العالم.ويتوقع الخبراء أن توسع دائرة الصراع، قد يؤثر على الممرات المائية بشكل كامل، ومنها مضيق هرمز وباب المندب، خاصة أن التجارة عبر البحر الأحمر تأثرت بنحو 80%.وتقدر قيمة البضائع المارة عبر مضيق باب المندب بنحو 700 مليار دولار سنويّا، ويجتازه سنويّا أكثر من 25 ألف سفينة بما يعادل نحو 10% من التجارة العالمية، ما يعني أن إغلاقه يؤثر بدرجة كبيرة.كما يمر عبر مضيق هرمز 20.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثّفات والمنتجات النفطية، بنحو 40% من الإنتاج العالمي من النفط.
https://sarabic.ae/20240726/خبير-لـسبوتنيك-تعليقا-على-لقاء-بوتين-والأسد-التعاون-الاقتصادي-والتجاري-على-قائمة-الأولويات-1091140503.html
https://sarabic.ae/20240716/خبير-منتدى-القوقاز-يشكل-بارقة-أمل-للاقتصاد-العالمي-وروسيا-أسهمت-في-تعزيز-مكانته--1090860635.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/18/1048204425_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f6ff42374fb045d4273d17452b774d5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

19:42 GMT 31.07.2024
© AFP 2023 / DANIEL SLIMمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
تابعنا عبر
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماع لجنة السوق المفتوحة للمرة السادسة في عام 2024، وللمرة الثامنة على التوالي.
وذكرت صحيفة "أموال الغد"، أن "مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعوا، في وقت سابق، خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الجاري 2024، وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2%، على نحو أبطأ من المتوقع".
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في وقت سابق، إن "الاقتصاد الأمريكي تقدم نحو هدفي البنك المركزي، وهما خفض التضخم إلى 2% وتعظيم التوظيف".
Президент Сирии Башар Асад и президент России Владимир Путин на встрече в Кремле - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
خبير لـ"سبوتنيك" تعليقا على لقاء بوتين والأسد: التعاون الاقتصادي والتجاري على قائمة الأولويات
26 يوليو, 09:56 GMT
وأشار تقرير الوظائف إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وعزز مساعي مسؤولي البنك المركزي لخفض التضخم. وتباطأ نمو وظائف القطاع الخاص، خلال يوليو/ تموز الجاري، مع تراجع وتيرة ارتفاع الأجور لأدنى مستوى في 3 أعوام، بحسب أحدث تقرير لمؤسسة "إيه دي بي".
وحذّر خبراء من استمرار التوترات الحالية في المنطقة، بما فيها الحرب على غزة، والعمليات الدائرة في البحر الأحمر واحتمالية توسع دائرة الصراع.
وقال خبراء إن توسع دائرة الصراع، أو استمرار الوضع الراهن، ينذر بتداعيات اقتصادية تفاقم الوضع الراهن، الذي تعاني منه معظم دول العالم.
منتدى الاستثمار القوقازي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
خبير: منتدى القوقاز يشكل بارقة أمل للاقتصاد العالمي وروسيا أسهمت في تعزيز مكانته
16 يوليو, 17:50 GMT
ويتوقع الخبراء أن توسع دائرة الصراع، قد يؤثر على الممرات المائية بشكل كامل، ومنها مضيق هرمز وباب المندب، خاصة أن التجارة عبر البحر الأحمر تأثرت بنحو 80%.
وتقدر قيمة البضائع المارة عبر مضيق باب المندب بنحو 700 مليار دولار سنويّا، ويجتازه سنويّا أكثر من 25 ألف سفينة بما يعادل نحو 10% من التجارة العالمية، ما يعني أن إغلاقه يؤثر بدرجة كبيرة.
كما يمر عبر مضيق هرمز 20.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثّفات والمنتجات النفطية، بنحو 40% من الإنتاج العالمي من النفط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала