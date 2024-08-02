https://sarabic.ae/20240802/افضل-10-لاعبي-كريكيت-في-العالم-1091325272.html

افضل 10 لاعبي كريكيت في العالم

افضل 10 لاعبي كريكيت في العالم

سبوتنيك عربي

تحظى رياضة الكريكت بشعبية كبيرة في عدد من دول العالم، بما في ذلك عالمنا العربي. وتعد لعبة الكريكت إحدى أعرق الرياضات الإنكليزية التي يُختلف على نشأتها، بعكس... 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T14:29+0000

2024-08-02T14:29+0000

2024-08-02T14:29+0000

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وهناك اتجاه يرى أن هذه الرياضة نشأت في القرن السادس عشر، في حين تتفق معظم الآراء مع الرأي القائل بنشأتها على أيدي أطفال المزارعين في منطقة ويلد الواقعة بين كنت وسوسكس خلال العصور الوسطى.افضل 10 لاعبي كريكيت في العالمبابر أعظم (باكستان)لاعب باكستاني يلعب مع منتخب باكستان وفريق "سنترال بنجاب"، بدأ اللاعب مسيرته الاحترافية، في سنة 2010، مع فريق "زاراي تارقياتي بنك" قبل أن ينتقل ويلعب لصالح عدة أندية باكستانية أخرى مثل "إسلام أباد ليوبارد" و"سومرست".تم اختيار بابر أعظم، في سنة 2021 ، كافضل لاعب في بطولة الكريكيت الدولية للرجال، وهو أول لاعب باكستاني يحرز هذه الجائزة منذ تقديمها لأول مرة، في 2004.شكيب آل حسن (بنغلاديش)لاعب كريكيت بنغلاديشي يعتبر اسرع لاعب يسجل 5000 نقطة، ويحصل على 250 ويكت، في مباريات يوم واحد دولي (ODI)، وهو أيضا أول لاعب يصل الى 100 ويكيت، و1000 نقطة في(20T).ويعتبر شكيب كذلك اللاعب الأول والوحيد في التاريخ، الذي يتصدر جميع تصنيفات المجلس الدولي للكريكيت الثلاثة (ODI وTest و T20).رشيد خان (أفغانستان)لاعب كريكت أفغاني، شارك مع منتخب أفغانستان للكريكيت، أما مع النوادي فقد لعب مع عدة أندية أفغانية كان أبرزها "صن رايزرز حيدر آباد"، ويعتبر رشيد خان أحد أسرع لاعبي الكريكيت في العالم، ومن أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط.كوينتون دي كوك (جنوب أفريقيا)هو لاعب كريكيت جنوب أفريقي، وهو أيضًا قائد منتخب جنوب أفريقيا. يعتبر أفضل حارس، ورجل المضرب في العالم، ويلعب في الدوري الهندي الممتاز في "مومباي إنديانز".فيرات كوهلي (الهند)فيرات هو لاعب كريكيت هندي محترف وقائد فريق الكريكيت الوطني في الهند حاليًا. يعتبر رجل المضرب الأيمن في اللعبة. لديه سجلات رائعة في لعبة الكريكيت وهو أيضًا لاعب في الدوري الهندي الممتاز. منذ عام 2008 وحتى الوقت الحاضر يلعب مع فريق" IPL Royal Challengers Bangalore".وهو حائز على جوائز وطنية في الهند مثل جائزة أرجونا (2013)، وبادما شري رابع أعلى جائزة مدنية في الهند (2017)، وراجيف غاندي خيل راتنا (2018) .أندريه راسيل (أستراليا)أندريه راسيل هو لاعب كريكيت محترف في جزر الهند الغربية، وهو لاعب متعدد المستويات. لقد كان جزءًا من (Twenty20) لأكثر من 300 مرة. راسيل هو أحد أعظم اللاعبين في لعبة الكريكيت على الإطلاق. ويشارك في الدوري الهندي الممتاز، منذ 2014 وحتى الآن.روحيت شرما (الهند)هو لاعب كريكيت هندي متخصص في لعب دور الضارب. وهو قائد فريق الكريكيت الهندي بجميع أشكاله، وبطل العالم في صيغة (Twenty20)، والفائز بكأس الأبطال، وبكأس آسيا مرتين.كين ويليامسون (نيوزيلندا)هو لاعب كريكيت نيوزيلندي محترف وقائد فريق الكريكيت الوطني لنيوزيلندا. يلعب دور رجل المضرب في الفريق، ويلعب دور الرامي بذراعه اليمنى ورجل المضرب الأيمن. وهو حاليًا لاعب في الفرق المحلية "بربادوس ترايدنتس"، و"صن رايزرز حيدر أباد".بين ستوكس (إنجلترا)بين ستوكس لاعب إنجليزي دولي في فريق الكريكيت الهندي. لاعب رامي سريع متوسط ​​الذراع اليمنى ورجل مضرب أيسر.شاهين أفريدي (باكستان)شاهين أفريدي هو لاعب كريكيت دولي باكستاني، وقائد سابق لفريق الكريكيت الوطني الباكستاني، وأيضًا أحد أفضل لاعبي البولينغ في باكستان.ما هدف لعبة الكريكيت؟هدف اللعبة هو إحراز نقاط أكثر من الفريق المنافس. يلعب الكريكيت فريقان يتكون كل منهما من 11 لاعبا، ويقومون بضرب الكرة ورميها بالتناوب. حيث يقف ضارب الكرة أمام مجموعة من الحاملات الخشبية تعرف بالجذوع. ويحاول رامي الكره ضرب الجذوع بالكرة لإخراج الضارب خارج الملعب. ويدافع الضارب عن الجذوع ويحاول أن يضرب الكرة بسرعة على قدر الإمكان.وعندما يقوم الضارب بضرب الكرة، يركض حتى يصل إلى مجموعة الجذوع الأخرى في نهاية ساحة الملعب التي تبلغ 22 ياردة والمعروفة بـ"وكت" لإحراز نقطة.مدة اللعب والفترات الزمنية في لعبة الكريكيتإن مدة مباراة لعبة الكريكتتبلغ حوالي 7.5 إلى 8.5 ساعة في اليوم المحدد للمباراة، ومع ذلك، فإن مدة مباراة الكريكيت تختلف حسب الشكل التي يتم ممارسته، كما أن مباريات الكريكيت (T20)أقصر بكثير وتستمر لما يزيد قليلاً عن 3 ساعات.في لعبة الكريكيت الاختبارية يستمر اللعب عادة لمدة 7 ساعات و 30 دقيقة كل يوم ويتم لعب المباريات على مدار 5 أيام، قد يتم تمديد المباراة لمدة نصف ساعة إضافية في يوم معين، إذا كان هناك احتمال لنتيجة اخرى في مباراة اليوم الأخير.قد تنتهي المباراة دون كل الأدوار الأربعة، إذا كان الفريق غير قادر على إخراج الخصم بالكامل، أو انتهت مدة المباراة، أو بسبب انقطاعات الطقس، حيث يتم لعب اختبار الكريكيت في الغالب في وقت النهار. في الهند، تُلعب المباريات عادةً بين الساعة 9 صباحًا و5 مساءً، بينما في إنجلترا،وأستراليا، ونيوزيلندا، تقام المباريات، بين الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً.الأدواتلا تحدد قواعد اللعبة نوعية المادة المصنوعة منها الكرة. والكرة الجيدة هي تلك المصنوعة من الفلين المغلف بالجلد، ويجب أن يكون محيط الكرة بين (22,4 و22,9 سم) ووزنها ما بين (155,9 و163 غراما). أما طول المضرب فلا يتجاوز (96,5 سم) وعرضه (10,8 سم) ويصنع من الخشب. وتكون قبضة المضرب مستديرة، ويكون الجزء الخاص للضرب مسطحا.وقد يرتدي اللاعبون قبعات أو خوذات وقمصانًا مفتوحة عند العنق، وسراويل، وأحذية إما مسطحة أو مدببة من الأسفل. ويرتدي الضاربون وحراس المرمى واقيات للأرجل وقفازات. ويمكن للاعبين الموجودين قرب المرمى ارتداء مثل هذه الملابس.الحكاميقوم الحكام بمراقبة سير اللعب طبقًا للقواعد، كما يقومون بحل الخلافات. يقف أحد الحكام خلف مرمى الدفاع ليقرر ما إذا كان المدافع قد أمسك أو خالف قاعدة وضع القدم قبل المرمى، وكذلك لمراقبة الخروج عن نهاية ملعب المدافع. ويقف حكم آخر إلى جانب الخط المقابل للمرمى ليحكم على لمس الجذوع والخروج عن النهاية. أما الحكم الذي يقف عند نهاية ملعب المدافع فهو الذي يقرر فيما لو كانت الكرة في الملعب أم لا. وتكون الكرة في الملعب في الوقت الذي يبدأ المدافع بالجري إلى الخط المقابل للمرمى. وتكون الكرة خارج اللعب في الحالات الآتية:كاس العالم للكريكيتيعد كأس العالم للكريكيت البطولة الأولى على مستوى العالم للرجال التي تقام في يوم واحد. ينظم الحدث الجهة المسؤولة عن هذه الرياضة، وهو المجلس الدولي للكريكيت، كما تقام جولات تمهيدية مؤهلة لجولة النهائيات التي تُقام كل أربع سنوات. وتعد هذه البطولة رابع أكبر حدث عالمي ورابع أكبر حدث رياضي من حيث نسبة المشاهدة على مستوى العالم. ووفقًا للمجلس الدولي للكريكيت، تعد تلك هي البطولة الأهم وقمة الانتصارات في هذه الرياضة.تم تنظيم أول كاس عالم للكريكيت في إنجلترافي 1975، إلى جانب تنظيم كأس العالم للكركيت للسيدات بشكل منفصل كل أربع سنوات، منذ عام 1973.تتبارى في نهائيات كأس العالم الفرق العشر في إطار اللعب الاختباري والدول التي تلعب في إطار بطولة اليوم الواحد، علاوة على الدول الأخرى التي تتأهل من خلال تصفيات كأس العالم. كان فريق أسترالياأكثر الفرق نجاحًا من الفرق الخمس التي فازت بالبطولة، حيث نال أربعة ألقاب. وفازت جزر الهند الغربية، والهند بتلك البطولة مرتين، بينما فاز كل من باكستان، وسريلانكا ببطولة مرة واحدة.وتتطلب رياضة الكريكيت مستوى عال من المهارة، والاستراتيجية، والعمل الجماعي. ويجب أن يكون الضاربون قادرين على ضرب الكرة بقوة ودقة، وقادرين على تغيير وتيرتهم وحركتهم ودورانهم. ويجب أن يتمتعوا بالسرعة والرشاقة، مع ردود فعل جيدة وأذرع رمي قوية.وتتضارب الآراء، أيضًا حول جذور كلمة "كريكت" ومعناها، فهناك من يرى أنها ذات جذور هولندية، وتعني العصا، وهناك من يرى أنها ذات جذور فرنسية وتعني مطرقة، وهناك من يرى أنها ذات جذور ساكسونية.

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https://sarabic.ae/20240319/أكبر-ملاعب-كرة-القدم-في-العالم-1087164239.html

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تقارير منوعات, رياضة, ممارسة الرياضة, كريكيت