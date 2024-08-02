https://sarabic.ae/20240802/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-31-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1091337779.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 31 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 83 مقذوفا من عيارات مختلفة. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T00:55+0000
2024-08-02T00:55+0000
2024-08-02T00:57+0000
القوات الأوكرانية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 31 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و24 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 83 مقذوفا من مختلف العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240801/القوات-الروسية-تدمر-3-صواريخ-باتريوت-و14-صاروخ-هيمارس-وصاروخ-أتاكمز-و61-مسيرة-أوكرانية--1091314758.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي
00:55 GMT 02.08.2024 (تم التحديث: 00:57 GMT 02.08.2024)
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 31 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 83 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 31 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 7 منها على محور دونيتسك و24 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 83 مقذوفا من مختلف العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.