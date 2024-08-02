دبلوماسي إسرائيلي بارز: ندفن أنفسنا في غزة

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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240802/دبلوماسي-إسرائيلي-بارز-ندفن-أنفسنا-في-غزة-1091355372.html
دبلوماسي إسرائيلي بارز: ندفن أنفسنا في غزة
دبلوماسي إسرائيلي بارز: ندفن أنفسنا في غزة
سبوتنيك عربي
أكد دبلوماسي إسرائيلي بارز أن بلاده تدفن نفسها في الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T11:50+0000
2024-08-02T11:50+0000
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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى - لم تذكره - أن استمرار الحرب في غزة ستكون له عواقب وخيمة لا تقيسها إسرائيل بشكل كامل، في الوقت الراهن، لكونها ممتدة لمدى طويل.وأوضح المصدر أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تقدر بشكل واضح مكانة إسرائيل الدولية في اللحظة الراهنة، خاصة مع تردي الوضع الإنساني في قطاع غزة وإدراك المجتمع الدولي لهذا الأمر جيدا، وهو ما سيؤثر على مكانة إسرائيل في الساحة الدولية.وحذر الدبلوماسي للقناة الإسرائيلية من توسع الغضب الدولي تجاه تل أبيب خاصة بشأن الناحية القانونية، حيث من المتوقع تتبني دول غربية قرارات وآراء المحاكم الدولية بشأن الحرب على غزة، ومن المتوقع اعتقال شخصيات إسرائيلية في بعض الدول الغربية تنفيذا لقرارات تلك المحاكم الدولية.وعلى جانب آخر، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن السلطات المحلية فتحت بعدة مدن في إسرائيل الملاجئ، على وقع تهديدات إيران بشن هجوم "وشيك".وقالت التقارير: "السلطات شرعت، صباح الجمعة، في فتح الملاجئ في عدد من مناطق البلاد، مثل تل أبيب وشارون وروش هاعين وكريات أونو"، مشيرة إلى أن فتح الملاجئ يأتي استعدادا لأي سيناريو قد يحدث في الأيام المقبلة، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المتواصلة بالرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فإنه وفي إطار الإجراءات التحضيرية، تم كذلك إجراء تمرين تدريبي في غرفة عمليات نجمة داوود الحمراء، الخدمة الطبية الرسمية في إسرائيل.وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محملة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.
https://sarabic.ae/20240802/إسرائيل-تفتح-الملاجئ-في-مدن-عدة-تحسبا-لرد-إيران-1091354272.html
https://sarabic.ae/20240802/وزيرة-إسرائيلية-سياسة-الاغتيالات-ستسرع-من-عملية-إتمام-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس--1091340805.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران

دبلوماسي إسرائيلي بارز: ندفن أنفسنا في غزة

11:50 GMT 02.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد دبلوماسي إسرائيلي بارز أن بلاده تدفن نفسها في الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى - لم تذكره - أن استمرار الحرب في غزة ستكون له عواقب وخيمة لا تقيسها إسرائيل بشكل كامل، في الوقت الراهن، لكونها ممتدة لمدى طويل.
وأوضح المصدر أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تقدر بشكل واضح مكانة إسرائيل الدولية في اللحظة الراهنة، خاصة مع تردي الوضع الإنساني في قطاع غزة وإدراك المجتمع الدولي لهذا الأمر جيدا، وهو ما سيؤثر على مكانة إسرائيل في الساحة الدولية.
وحذر الدبلوماسي للقناة الإسرائيلية من توسع الغضب الدولي تجاه تل أبيب خاصة بشأن الناحية القانونية، حيث من المتوقع تتبني دول غربية قرارات وآراء المحاكم الدولية بشأن الحرب على غزة، ومن المتوقع اعتقال شخصيات إسرائيلية في بعض الدول الغربية تنفيذا لقرارات تلك المحاكم الدولية.
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
إسرائيل تفتح الملاجئ في مدن عدة تحسبا لرد إيران
11:27 GMT
وعلى جانب آخر، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن السلطات المحلية فتحت بعدة مدن في إسرائيل الملاجئ، على وقع تهديدات إيران بشن هجوم "وشيك".
وقالت التقارير: "السلطات شرعت، صباح الجمعة، في فتح الملاجئ في عدد من مناطق البلاد، مثل تل أبيب وشارون وروش هاعين وكريات أونو"، مشيرة إلى أن فتح الملاجئ يأتي استعدادا لأي سيناريو قد يحدث في الأيام المقبلة، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المتواصلة بالرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.
وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فإنه وفي إطار الإجراءات التحضيرية، تم كذلك إجراء تمرين تدريبي في غرفة عمليات نجمة داوود الحمراء، الخدمة الطبية الرسمية في إسرائيل.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
وزيرة إسرائيلية: سياسة الاغتيالات ستسرع من عملية إتمام صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"
07:21 GMT
وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محملة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزة05:10 GMT
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